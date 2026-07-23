Morriña Fest, Feira das Marabillas y más: ¿Qué hacer el último fin de semana de julio en A Coruña? Quincemil

La ciudad herculina podrá disfrutar del último fin de semana del mes de julio con algunos de los eventos más esperados del mes. Entre ellos se encuentra el Morriña Fest, un festival que llevará al Muelle de Batería a algunos de los nombres más sonados del panorama musical actual, como Young Miko, Juanes, Manuel Turizo, Myke Towers y muchos más.

Además, el día de ayer dio inicio oficialmente la Feira das Marabillas 2026, una auténtica feria medieval situada en el casco antiguo de la ciudad herculina, donde todo aquel que lo desee podrá disfrutar de conciertos y espectáculos en vivo, opciones gastronómicas, pasacalles, desfiles y una gran variedad de opciones de artesanía, ropa, joyería, etcétera.

Feira das Marabillas

30 Aniversario Feira das Marabillas 2026 Concello da Coruña

El casco de la Ciudad Vieja de A Coruña acogerá un año más la celebración de la Feira das Marabillas hasta el domingo 26, cinco días completos durante los que la ciudad herculina se convertirá en un auténtico mercado medieval en el que los vecinos y visitantes podrán disfrutar de puestos artesanales y gastronómicos, actuaciones y música en directo para todos los públicos.

La programación de la Feira das Marabillas 2026 ya ha sido revelada y desde Quincemil hemos hecho una guía donde podrás encontrar todos los pasacalles, espectáculos, conciertos y todas las actividades podrás hacer con familia y amigos.

Morriña Fest

Cartel de la edición 2026 del Morriña Fest

El Morriña Fest vuelve un año más al Muelle de Batería de la ciudad herculina durante el viernes 24, sábado 25 y domingo 26, marcando tres jornadas completas de música de la mano de algunas de las personalidades más destacadas de la música nacional e internacional.

Este año, tenemos como cabeza de cartel a Juanes, Young Miko, Manuel Turizo, y Myke Towers, a quienes además se les sumarán otros sonados artistas como Luck Ra, Belén Aguilera, Marlena, Hard GZ y MVRK.

Además, este año, el festival presenta su Morriña Brunch!, un día extra en el que se podrá disfrutar de Paul Kalkbrenner y Maceo Plex como cabezas de cartel.

La programación completa del Morriña Fest 2026:

Viernes, 24 de julio

Escenario Estrella Galicia

19:30 - 20:30 horas - Belén Aguilera

21:10 - 22:10 horas - Luck Ra

23:00 - 00:00 horas - Juanes

00:50 - 02:00 horas - Manuel Turizo

Escenario Ron Negrita

18:50 -19:30 horas - Lemot

20:30 - 21:10 horas - Javi Chapela

22:10 - 23:00 horas - Marlena

00:00 - 00:50 horas - John Pollón

02:00 - 02:50 horas - Henry Méndez

Sábado, 25 de julio

Escenario Estrella Galicia

19:10 - 19:50 horas - Lewis Potter

20:40 - 21:40 horas - Hard GZ

22:30 - 23:30 horas - Young Miko

00:30 - 01:30 horas - Myke Towers

Escenario Ron Negrita

19:50 - 20:40 horas - 9Louro

21:40 - 22:30 horas - Junior H

23:30 - 00:30 horas - D. Valentino

01:30 - 02:30 horas - MVRK

Domingo, 26 de julio

Morriña Brunch!

19:00 - 20:00 horas - Karras Martínez

20:00 - 21:30 horas - Deer Jade

21:30 - 23:30 horas - Maceo Plex

23:30 - 01:00 horas - Paul Kalkbrenner

Mamma Mia! El Musical

Cartel de Mamma Mia! El Musical, que llega este mes a la ciudad herculina

El musical de Mamma Mia! finalmente ha aterrizado en la ciudad herculina como parte de su gira por España, donde está protagonizando dos semanas completas de funciones en el Palacio de la Ópera. Las funciones dieron inicio el pasado jueves 16 y continuarán a lo largo de esta semana hasta el domingo 26.

Mamma Mia! es el espectáculo musical que ya ha marcado a varias generaciones gracias a su emocionante historia y sus interpretaciones de los clásicos musicales de ABBA como Dancing Queen, The Winner Takes It All o Lay All Your Love On Me.

¿Estás preparado para cantar, bailar y emocionarte con la historia de la idílica isla griega y encantadores personajes? ¡Apúrate y consigue tus entradas antes de que se agoten!

Espectáculo de Trinity The Tuck

Trinity The Tuck actuará este fin de semana en Claro Boba! Trinity The Tuck

El domingo 26 a las 21:00 horas la discoteca Claro Boba! recibirá a la ganadora de Drag Race All Stars Season 4: Trinity The Tuck.

Será un encuentro legendario con una de las figuras más icónicas del drag actual. No te lo pienses más y pasa un domingo de 'tempraneo' en Claro Boba!

Planes en Marineda City

Cartel de Summer Kids 2026 Marineda City

La programación de Marineda Summer Kids 2026 del Centro Comercial Marineda City llega otro fin de semana más para protagonizar unas jornadas llenas de eventos para los más pequeños de la familia.

El viernes 24, la plaza exterior de Marineda City se volverá a llenar de espuma y diversión con una nueva Fiesta de la espuma. Dará inicio a las 17:30 horas y será una actividad totalmente gratuita. ¡Ideal para que los más pequeños de la familia se refresquen!

Cineterraza 2026

Cartel de la edición de 2026 de Cineterraza Cedida

El festival de cine conocido como Cineterraza regresa un año más al Fórum Metropolitano para protagonizar diversas jornadas de cine de culto con filmes de todas las épocas proyectados en formato 35 mm.

Al igual que en pasadas ediciones, las proyecciones serán todos los miércoles y jueves de julio a las 22:30 horas y se completarán con una charla-coloquio con personas relevantes del mundo de la cultura.

La programación de esta semana:

Jueves 23 - Akasen Chitai (A Rúa da Vergoña) de Kenji Mizoguchi con charla-coloquio de Mark Zlick, fotógrafo.

LIV Travesía a Nado al Dique

Cartel de la edición de 2026 de la Travesía a Nado al Dique Concello de A Coruña

El sábado 25 desde las 11:00 horas la ciudad herculina acogerá una nueva edición de la Travesía a Nado al Dique. Será un evento dividido en categorías y de un recorrido máximo de 3.500 metros: