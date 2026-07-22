Ya es oficial: abre a 20 minutos de A Coruña un parque acuático hinchable con toboganes, rampas y zonas de salto

Después de la experiencia del año pasado, Ozean Park regresa a Miño (A Coruña) con muchas ganas de disfrutar de un nuevo verano lleno de saltos, risas y buenos momentos en el agua.

El parque acuático flotante de Miño, situado en la playa Grande del municipio, es una de las grandes atracciones de la temporada estival. Abre todos los días de la semana y ofrece diversión para pequeños y mayores en un entorno único.

Así es Ozean Park, el parque acuático hinchable a 20 minutos de A Coruña

El Ozean Park combina toboganes, rampas, zonas de salto y mucho más. Tiene todo lo necesario para disfrutar de un día repleto de diversión. Estas son todas las atracciones que podrás encontrar:

Kat Tramp: "Disfrute del vuelo. Impúlsese hacia las alturas antes de volver a sumergirse"

"Disfrute del vuelo. Impúlsese hacia las alturas antes de volver a sumergirse" Flat Base: "Centro con espacio para descansar, sumergirse desde la zona central o pasar al siguiente elemento hacia cualquiera de los cuatro puntos cardinales"

"Centro con espacio para descansar, sumergirse desde la zona central o pasar al siguiente elemento hacia cualquiera de los cuatro puntos cardinales" Pyramid: "No viene de Egipto, pero sigue siendo enorme... como la gran columna que hay en el centro y que tienes que rodear"

"No viene de Egipto, pero sigue siendo enorme... como la gran columna que hay en el centro y que tienes que rodear" Slide: "Primero se sube y luego se baja para acabar finalmente en el agua. El tobogán no es algo que solo sea popular en los parques infantiles"

"Primero se sube y luego se baja para acabar finalmente en el agua. El tobogán no es algo que solo sea popular en los parques infantiles" Trampoline: "Sube y baja y no pares... Aterriza en la red, salta hacia el siguiente elemento o lánzate al agua"

"Sube y baja y no pares... Aterriza en la red, salta hacia el siguiente elemento o lánzate al agua" Swing Out: "Balancéate y sumérgete en el agua. Un mecanismo recogerá automáticamente la cuerda para el próximo Tarzán... o Jane"

Al parque acuático pueden acceder menores desde los 6 años y con una altura mínima de 1,10 metros. Hasta los 11 años deben acceder acompañados de un adulto, mientras que los adolescentes de 12 a 17 años pueden entrar con una autorización firmada.

La entrada simple, con acceso a nado a través de la corchera de boyas, tiene un precio de 15 euros por persona. Los usuarios disponen de otros dos tipos de tarifas: pack paddle, que incluye el acceso al parque con una tabla de paddle surf (19 euros) y pack kayak, que permite el acceso con un kayak (22 euros).

Para disfrutar de las instalaciones con seguridad, todos los usuarios deben portar una pulsera identificativa y un chaleco salvavidas en todo momento. Además, el acceso a nado se realizará por la zona señalizada, o mediante paddle surf o kayak.

El Ozean Park abre todos los días de la semana, de lunes a domingo, en horario de 12:00 a 20:00 horas, aunque su apertura está sujeta a las condiciones meteorológicas.

"Un plan diferente para disfrutar con amigos, en familia o celebrar un cumpleaños. Desde 6 años y con diversión asegurada para pequeños y mayores", animan desde el parque acuático.

En cuanto a su ubicación, es inmejorable. Se encuentra en la playa Grande de Miño, a tan solo 20 minutos de A Coruña. Además, el arenal dispone de un amplio aparcamiento, aunque en verano es recomendable llegar con antelación para encontrar sitio con facilidad.