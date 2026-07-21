Cerca de 200 socios se reúnen en A Coruña en la tradicional Fiesta del Carmen del Real Club Náutico

La entidad celebró el pasado sábado una nueva edición de su tradicional Fiesta del Carmen, una de las citas más destacadas de su calendario social

El Real Club Náutico de A Coruña celebró el pasado sábado una nueva edición de su tradicional Fiesta del Carmen, una de las citas más destacadas del calendario social de la entidad, que reunió a cerca de 200 socios en una velada marcada por la tradición, la gastronomía y la música.

El Edificio Social lució especialmente engalanado para la ocasión con el tradicional despliegue de banderas náuticas, ofreciendo una imagen representativa de una festividad estrechamente ligada a la historia del club y a su vínculo con el mar.

La recepción de los asistentes comenzó con una bienvenida en la entrada del edificio, donde una fotógrafa inmortalizó la llegada de los socios con una fotografía de recuerdo en la escalinata principal. Tras este primer encuentro, los asistentes disfrutaron de una copa de Sauvignon Blanc antes de acceder al Salón Principal para la cena.

Antes del inicio del banquete, el presidente del Real Club Náutico protagonizó su primer acto oficial al frente de la entidad tras su reciente elección. En su intervención dio la bienvenida a los asistentes, agradeció la asistencia de los socios y reafirmó su compromiso con el club, destacando la importancia de preservar las tradiciones que forman parte de su identidad. También dedicó unas palabras a la Virgen del Carmen, recordando el especial significado que esta celebración tiene para una institución vinculada históricamente al ámbito marítimo.

La cena se desarrolló en el Salón Principal, preparado para la ocasión con mesas redondas decoradas con centros de hortensias blancas y la vajilla institucional del club, la colección personalizada de Sargadelos con el gallardete del Real Club Náutico. El menú incluyó una vichyssoise con aceite de oliva virgen extra, jarrete de ternera con verduras y patatas y una milhojas de crema como postre, coronada con una reproducción en chocolate blanco del gallardete del club elaborada especialmente para la celebración.

Tras la cena, la música tomó el relevo con la actuación de Paula Parker, que interpretó un repertorio de jazz en el Salón Principal. Paralelamente, El Pañol acogió un segundo ambiente festivo con la sesión de Dani DJ, que prolongó la celebración hasta la madrugada entre baile y encuentros de socios e invitados.