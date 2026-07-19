El gallego El Xokas responde a Burger King: "Si me contratas tienes que saber que yo disparo a quemarropa"

La ruptura entre Burger King y El Xokas no ha tardado en tener respuesta. Apenas un par de días después de que la cadena de comida rápida anunciase el fin de su colaboración con el creador de contenido lucense por considerar que sus recientes declaraciones "no representan en ningún caso los valores que defendemos", el streamer reapareció en directo para responder a la decisión. Y lo hizo sin rebajar el tono.

"Cuando tú contratas a un tío como yo, ya sabes a quién estás contratando", comenzó diciendo durante una retransmisión en Twitch. Para El Xokas, las marcas conocen perfectamente cuál es su perfil y la forma en la que se expresa antes de firmar cualquier acuerdo comercial.

"Estás contratando al número uno indiscutible y al que habla de todo sin temor. Nunca tendré miedo y nunca lo tendré. No importa lo que tenga que perder para defender mi libertad y mis ideales", afirmó.

El creador de contenido defendió que precisamente esa forma de comunicar es la que le diferencia del resto de streamers. "Ya tienes a los demás si quieres un contenido plano y blanco. Literalmente, a todos los demás. ¿Para qué me contratas a mí si no?", se preguntó.

Lejos de mostrarse molesto por la cancelación de la campaña, insistió en que cualquier empresa que decida colaborar con él debe asumir cómo es su manera de actuar. "Sabéis bien quién soy. Sabéis de qué pie cojeo, los ideales que tengo y que tengo muchos huevos. Si me contratas tienes que saber que yo disparo a quemarropa.Y si no te gusta, contrata a cualquiera de los demás".

El Xokas manda un mensaje a Burger King y al resto de marcas pic.twitter.com/U7MyKpL59l — ️ٓ️ (@CocoExiliado) July 18, 2026

El lucense también quiso dejar claro que la decisión de Burger King no cambiará su situación personal ni profesional. "Yo no necesito de ninguna marca para trabajar. Gano mucho más de lo que necesito. No voy a tener una vida de rico porque no la quiero. Vivo de puta madre. Mis padres ya tienen la hipoteca pagada, tengo una vida maravillosa, una novia maravillosa, familia y amigos maravillosos. Tengo la vida resuelta", aseguró.

Por ello, lanzó un último mensaje dirigido a las marcas: "Si quieres trabajar conmigo, perfecto. Y si no, contrata a cualquiera de los demás. No me molestes. Yo vivo muy tranquilo y no voy a cambiar".

El final de la campaña

Las declaraciones llegan después de que Burger King pusiera fin a su colaboración con el creador de contenido gallego dentro de la campaña Grand King, retirando además su menú personalizado de todos sus establecimientos y manteniendo únicamente los de Peldanyos, María Rivers y Marta Díaz.

La compañía explicó que las recientes declaraciones del streamer "no representan en ningún caso los valores que defendemos" y lamentó que la colaboración pudiera haber ofendido a parte de su comunidad.

La decisión llega tras varias semanas en las que El Xokas ha protagonizado diferentes polémicas por comentarios realizados durante sus directos. Entre ellos, sus declaraciones sobre la actriz Ester Expósito, las respuestas a varias creadoras de contenido y, especialmente, un enfrentamiento con un espectador en el que llegó a afirmar: "He ganado más en una promo de Burger King que tus padres en 20 años trabajando". Una frase que terminó viralizándose en redes sociales y que acabó precipitando el fin de la campaña publicitaria.