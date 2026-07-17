Abre en A Coruña la Feria de Artes Plásticas: talleres gratuitos y concurso de pintura

A Coruña inaugura la XXIV edición de la Feria de Artes Plásticas en los Jardines de Méndez Núñez, que desde este viernes y hasta el domingo 26 de julio se convertirán en el epicentro del arte en la ciudad.

El evento, organizado por la Asociación de Artistas Plásticos Galegos (ARGA), reúne a 12 artistas gallegos, que expondrán y pondrán a la venta sus obras en uno de los eventos culturales ya consolidados del verano coruñés.

Hoy a las 12:00 de la mañana las casetas levantaban sus persianas para atender a sus primeros clientes. A partir de ese momento, la feria abrirá todos los días en horario de 12:00 a 14:00 horas y de 18:00 a 21:30 horas.

En el acto de inauguración participaron el Concelleiro de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro, y el portavoz del Partido Popular en A Coruña, Miguel Lorenzo. Ambos recorrieron las casetas y conversaron con los artesanos participantes en la feria para conocer más sus trabajos.

Los artesanos que conforman el cartel son: A. Jorreto, Alfonso Hidalgo, Enrique Castro, Isabel Ogáyar, Laureano Vidal, Maica Alonso, Manuel Grela, Novais, Pedro Bueno, Pilar Fandiño, Rosa Guisán, Rrojo y Tania Ulloa.

El viernes 25 de julio se celebrará el Concurso de Pintura Infantil, abierto a niños y niñas de 3 a 6 años, 7 a 10 años y 11 a 14 años. La participación tendrá lugar de 11:00 a 14:00 horas, y la entrega de premios se celebrará a las 19:00 horas. La inscripción se realizará el mismo día en la Caseta de Información. El concurso, al igual que los talleres, es gratuito y abierto a todos los públicos.

Programa de los talleres gratuitos

Además, la feria también contará con talleres gratuitos dirigidos tanto al público infantil como adulto. Estos se desarrollarán entre el domingo 19 de julio y el viernes 24 de julio:

Domingo 19 de julio

12:00 – 14:00 h: Pedro Bueno — Pintura

12:00 – 14:00 h: Manuel Grela — Dibujo

12:00 – 14:00 h: Rosa Guisan — Técnicas con pincel (mayores de 14 años)

Lunes 20 de julio

12:00 – 14:00 h: Novais — Técnicas con pincel (para niños)

12:00 – 14:00 h: Ángeles Jorreto — Pintura

18:30 – 20:30 h: Pilar Fandiño — Dibujo

Martes 21 de julio

12:00 – 14:00 h: Manuel Grela — Dibujo

18:30 – 20:30 h: Isabel Ogayar — Pintura

18:30 – 20:30 h: Maica Alonso — Técnicas con pincel (para niños)

Miércoles 22 de julio

12:00 – 14:00 h: Ángeles Jorreto — Pintura

18:30 – 20:30 h: Rosa Guisan — Técnicas con pincel (mayores de 14 años)

Jueves 23 de julio

12:00 – 14:00 h: Pilar Fandiño — Dibujo

18:30 – 20:30 h: Enrique Castro — Pintura

18:30 – 20:30 h: Maica Alonso — Técnicas con pincel (para niños)

Viernes 24 de julio