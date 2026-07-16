Una turista alucina con la temperatura del mar en A Coruña: "El agua más fría que he probado en mi vida"

Abierta al Atlántico y unida al Orzán, la playa de Riazor es una playa urbana céntrica y muy concurrida de A Coruña.

Cada verano, vecinos y visitantes acuden a refrescarse en sus aguas y, aunque muchos las hayan disfrutado en numerosas ocasiones, la temperatura del mar sigue sorprendiendo.

Así fue la experiencia de baño de una turista asturiana en A Coruña

Cami, una turista asturiana, visitó recientemente la playa de Riazor y compartió su experiencia en TikTok.

La joven quedó sorprendida por la temperatura del agua y aseguró que es la más fría que ha probado.

"Yo soy asturiana y puede que esta sea el agua más fría que he probado en mi vida", afirma Cami en una de sus publicaciones más recientes.

A diferencia de su pareja, la creadora de contenido sí se animó a sumergirse en las frías aguas de Riazor. Una vez dentro, afirmó lo siguiente: "La verdad es que esto está de locos".

Aun así, bromeó con que había pasado la mañana en un spa y que ni siquiera el agua de la bañera estaba tan fría como la del mar en Riazor.

Como asturiana, reconoce que "es el pan de cada día" y que, aunque cuesta mucho meterse al principio, "me parece brutal".

"En Riazor es como si acabaran de sacar el agua de la nevera", bromea un usuario. Otro señala que, a pesar de ser un deporte para valientes, "me baño todos los días".

¿Por qué el agua del mar está tan fría en Galicia?

Playa de Area, en Viveiro (Lugo) Turismo de Galicia

Un año más, las redes sociales se llenan de vídeos de turistas y visitantes que alucinan con la temperatura del mar en Galicia.

El fenómeno de afloramiento responde a la pregunta de: ¿Por qué el agua del mar está tan fría en Galicia?

Las aguas profundas y frías del Atlántico son llevadas a la superficie por las corrientes marinas y los vientos predominantes.

El upwelling es un fenómeno causado por el anticiclón de las Azores.

Este sistema de altas presiones afecta a la costa gallega trayendo vientos del norte, favoreciendo que asciendan las aguas más profundas, que están más frías.

Aunque el agua del mar en A Coruña puede llegar a sentirse muy fría, los valores más bajos del ranking en Galicia se registraron hace unos años en la playa de A Lanzada, con una media de 15,2 grados.

En la otra cara de la moneda, A Mariña Lucense concentra las playas con la mayor temperatura de toda la costa gallega.

En concreto, la playa de Area, en Viveiro (Lugo), registró 20 grados de media durante el mes de julio, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología.