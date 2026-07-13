La única empresa que opta a montar el mercado navideño de A Coruña ya trabajó en la Navidad de Vigo

Aunque ni siquiera han empezado las Fiestas de María Pita, A Coruña ya trabaja para tener listo para Navidad un mercadillo que supere el mal sabor de boca que dejó el del año pasado. El contrato para su construcción y coordinación está ya licitado por lotes a los que se han presentado distintas empresas. En el caso de la instalación de las estructuras, solamente hay una candidata, Emiced Diseño Integral, S.L., que cuenta con varios proyectos ejecutados en la Navidad de Vigo.

En la ciudad olívica se han encargado desde el 2022 de la Casa de Papá Noel, el poblado de Navidad o un proyecto decorativo urbano con sets entre los que se incluía un tren navideño.

De recibir finalmente la adjudicación de este contrato en A Coruña, la empresa se encargará de la instalación de las seis casetas de hostelería y comercio —que este año sí venderán productos y alimentos típicos de esta época del año—, de la Casa de Papá Noel, del palco y de la pérgola pensada para los días de lluvia.

Tanto la Casa de Papá Noel como el palco y la pérgola estarán decorados con guirnaldas y estarán rodeados de árboles de Navidad. La primera de ellas tendrá también un buzón para que los más pequeños puedan enviar sus cartas y también estará aquí el trineo de Papá Noel.

Estos serán algunos de los elementos centrales que destacarán en el mercado que se instalará en la plaza de María Pita.

Recreación de la Casa de Papá Noel de la empresa Emiced en la Navidad de Vigo. Emiced

El presupuesto planteado para este lote asciende a 117.000 euros sin IVA, pero la oferta presentada por la firma lo rebaja un 11,21%, hasta 103.880 euros.

Decoración y coordinación

Pero no todo el trabajo para sacar adelante el nuevo mercadillo se centra en la instalación de sus elementos.

El lote relativo a la decoración de la plaza y su iluminación ha recibido tres propuestas.

Una de Globall Concept S.A., otra de Ilmex S.A. y una tercera de Morales Iluminación S.L.; todas ellas con rebajas en el presupuesto de 141.597,72 euros sin IVA de entre un 0,9 y un 8,10% Las dos primeras deberán todavía aportar documentación necesaria, aunque se han valorado sus propuestas.

Por el momento, la de Ilmex es la que cuenta con mayor puntuación y es la posible adjudicataria de esta parte del contrato.

Perteneciente al grupo Ximenez, también cuenta con una amplia experiencia en iluminación navideña, como el árbol de Navidad de la plaza del Duomo de Milán en 2019, el más grande de Europa con una altura de 40 metros; El Bosque de la Navidad que hubo en Málaga entre el 2019 y el 2021 o una estrella fugaz colocada en Moscú en el 2018.

Árbol de Navidad de Milán en 2019, instalado por Ilmex del grupo Ximenez. Ilmex

En A Coruña, esta empresa o quien finalmente se lleve el contrato deberá iluminar toda la plaza de María Pita en colores blanco cálido o dorado pero con un diseño libre, colocar elementos decorativos en 3D e instalar en la docena de farolas decoración y colocar árboles, además de las guirnaldas.

También será la encargada del gran árbol de Navidad de entre 12 y 15 metros de altura y de entre 5 y 8 metros de diámetro que funcionará como eje central del mercadillo navideño.

Asimismo, deberá proporcionar un sistema de atención de incidencias y encargarse del mantenimiento y reparación de posibles elementos deteriorados.

Por otra parte, el tercer y último lote es relativo a la coordinación del proyecto.

En este caso se han recibido dos candidaturas, las de Alfredo González Prieto. que todavía debe presentar más documentación, y Joviges S.L., siendo esta última la que obtiene por el momento una mayor puntuación.

Con sede en A Coruña, se constituyó hace un año y medio y se especializa en la explotación de locales de hostelería y alojamiento, además de la organización, promoción y gestión de eventos.

Quien finalmente se haga cargo de la coordinación del mercadillo deberá estar en contacto con los adjudicatarios de los otros lotes y deberá coordinar aspectos como el montaje y desmontaje o las medidas de seguridad, así como la instalación eléctrica o la gestión de suministros.

Un nuevo mercadillo que "no tendrá nada que ver con el anterior"

En total, el proyecto de este nuevo mercadillo tiene un presupuesto de 381.813,61 euros con el objetivo de dar un paso adelante y dejar atrás la mala experiencia de la última edición.

Cuando se presentó el contrato, el pasado 3 de junio, el portavoz del gobierno municipal, José Manuel Lage, destacó que "se verá un cambio sustancial respecto a la anterior Navidad. El objetivo es que esta Navidad no tenga nada que ver con la anterior, que nos lleve al corazón de la infancia, a la Navidad de siempre".

A diferencia de lo que ocurrió el año pasado, para estas Navidades el Concello llevará la iniciativa de la organización del mercadillo, marcando las prioridades y garantizar así una "mayor seguridad jurídica".

Las nuevas condiciones del contrato esperan dejar atrás los problemas y las polémicas que despertó el último responsable del mercado de Navidad de A Coruña, la concesionaria NC7 Events, que llegó a ser multada por incumplir con lo establecido en el contrato como la decoración del recinto, la programación de actividades o incluso las condiciones mínimas de seguridad.

En este contexto, los operarios de una empresa llegaron a amagar con cortar la luz por un presunto impago, lo que obligó a la Policía Local a mediar, y algunos vendedores decidieron cerrar sus puestos incluso antes de que finalizase el mercadillo.

Por todo ello, el Concello propuso una sanción económica de 3.000 euros por las infracciones muy graves y la prohibición de contratar con el Concello durante tres años.

El importe total de las multas superan los 50.000 euros.

Este año, los trabajos de instalación comenzarán según lo previsto el 23 de noviembre, por lo que el mercadillo podrá abrir antes de que comience el mes de diciembre.