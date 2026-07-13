El Bummer Fest Solidario de A Coruña recauda más de 3.000 euros para apoyar a las personas con ELA

La primera edición del Bummer Fest Solidario, celebrada en la Cafetería Copacabana de A Coruña, ha logrado recaudar 3.048 euros para AGAELA, la Asociación Galega de Afectados de Esclerose Lateral Amiotrófica. La cantidad ha sido entregada íntegramente a la entidad para contribuir a su trabajo con las personas afectadas por ELA y sus familias.

La jornada reunió a cientos de asistentes en torno a una programación en la que se combinaron la música en directo, la gastronomía, el deporte y diferentes rifas solidarias. El objetivo era doble: obtener fondos para AGAELA y dar visibilidad a la realidad de las personas que conviven con esta enfermedad.

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue la entrega del cheque con los 3.048 euros recaudados a representantes de la asociación. La cifra se alcanzó gracias a las aportaciones realizadas durante la fiesta y a la participación del público.

Desde la organización agradecen la implicación altruista de voluntarios, artistas, colaboradores y empresas. Entre las firmas y entidades participantes se encuentran Taberna do Campo, Debén Panaderos desde 1930, Piel de Gallina, Novomóvil BMW, Viña Costeira, Luckia, el Real Club Deportivo de La Coruña y el Leyma Básquet Coruña, que aportaron regalos y colaboraron en las rifas y en el desarrollo del evento.

También destacan el compromiso de la Cafetería Copacabana, anfitriona e impulsora de la iniciativa, así como la confianza de AGAELA como entidad destinataria de los fondos.

Tras la acogida de esta primera edición, la organización ya trabaja para dar continuidad al Bummer Fest Solidario y convertirlo en una cita recurrente en A Coruña.