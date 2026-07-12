Luis Zahera, 60 años: "De pequeño iba a la aldea con mis padres y mis 4 hermanas y allí convivía con animales"

El gallego Luis Zahera, ganador de dos Premios Goya, suele visitar diferentes programas de televisión y pódcast para promocionar sus proyectos audiovisuales o su monólogo Chungo. Sin embargo, más allá de hablar de su trabajo, también aprovecha estas entrevistas para compartir anécdotas personales que permiten al público conocer su lado más cercano.

Hace unos meses pasó por el pódcast La Script, donde recordó algunos de los veranos más especiales de su infancia. En esas conversaciones recordó los viajes que hacía junto a sus padres y sus cuatro hermanas a A Peruca, en el municipio de Rois (A Coruña), de la que guarda bonitas historias.

"Me encantaba darle de comer a los cerdos"

Luis Zahera guarda un recuerdo imborrable de los veranos de su infancia en A Peruca, una pequeña aldea del municipio de Rois (A Coruña) a la que viajaba cada año junto a sus padres y sus cuatro hermanas. El actor gallego ha compartido en varias ocasiones algunas de aquellas vivencias rurales que, décadas después, siguen muy presentes en su memoria.

Una de las últimas fue en octubre de 2025, cuando visitó el pódcast La Script para promocionar la serie Animal, un éxito rotundo en Netflix y cuya continuidad quedó asegurada con la confirmación de una segunda y una tercera temporada.

Aprovechando que la ficción gira en torno a un veterinario del rural, Zahera recordó cómo fue crecer rodeado de animales durante aquellos veranos en A Peruca, donde sus padres alquilaban una casa.

"De pequeño iba a la aldea con mi papá y mi mamá y mis cuatro hermanas. Y ahí convivías con animales. Me encantaba darle de comer a los cerdos", recordó el actor, antes de enumerar algunas de las tareas y escenas cotidianas que marcaron su infancia.

"Yo fui en los carros de vaca, estos carros hechos de madera que pasaban el río y el eje de madera hacía un ruido superestridente, dar de comer a los cerdos, ordeñar a las vacas...", y seguía: "Cómo la señora Rosa le cortaba la cabeza a la gallina, que la gallina salía corriendo sin cabeza. Todo eso lo viví yo", contaba.

Precisamente con la señora Rosa, una vecina de la aldea, tiene un recuerdo que nunca ha olvidado y que recuerda como si hubiese pasado ayer. "Recuerdo que de niño me encantaba darle de comer a los cerdos. La señora Rosa se fue y cogí el caldero y se lo tiré a tres cerdos. Metí los brazos con ellos. Vino aquella señora que me sacó de allí y yo nunca vi una cara de pánico igual. Me dijo: 'No vuelvas a hacer eso que te devoran'", explicó.

No era la primera vez que Zahera hablaba de aquellos veranos. En una de sus visitas a El Hormiguero también recordó los viajes familiares a A Peruca y resumió aquella etapa de su vida con una frase que refleja a la perfección el entorno en el que creció: "Tuve una infancia de ver mucho bicherío".