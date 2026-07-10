Llega a Lidl este viernes 10 de julio el ventilador de pie más silencioso y versátil: disponible por 18,99 euros

En lo que va de verano, Galicia ya ha sufrido varias olas de calor, lo que ha llevado a muchas personas que no disponen de aire acondicionado en sus hogares a buscar ventiladores para combatir las altas temperaturas.

Entre las opciones más populares se encuentran los ventiladores, disponibles en una gran variedad de modelos, tamaños y precios. Ante esta amplia oferta, echar un vistazo al catálogo de Lidl puede ser una buena opción para encontrar el ventilador que mejor se adapte a tus necesidades y afrontar con mayor comodidad el calor que aún queda por delante este verano.

Un ventilador recomendado por el 97% de los clientes

Con el calor que está haciendo este verano en Galicia, cualquier ayuda para refrescar la casa es bienvenida. Para quienes no tienen aire acondicionado o simplemente buscan una alternativa más económica, este ventilador de pie de Lidl de la marca Tronic puede convertirse en tu mayor aliado durante estos meses.

¿Lo mejor de todo? Que llega a las tiendas físicas este viernes 10 de julio, tal y como informan desde la propia web de Lidl.

Ventilador de Lidl disponible en tiendas desde el 10 de julio Lidl

Uno de los aspectos que más llama la atención es que permite adaptar el flujo de aire a cada momento del día. Dispone de tres velocidades y otros tres modos de funcionamiento: normal, natural y reposo. De esta forma puedes elegir una ventilación más intensa cuando te mueras de calor o una más suave para descansar bien a gusto.

Otro punto a favor es que incluye un mando a distancia, algo muy práctico para no tener que levantarse cada vez que quieras cambiar la velocidad, activar la oscilación o programar el temporizador. Además, el propio ventilador cuenta con un compartimento donde guardar el mando cuando no lo estés usando, perfecto para no perderlo.

Si lo que quieres es refrescar una habitación entera, también es perfecto para ello. Su función de oscilación de 75 grados ayuda a repartir el aire de forma más uniforme y dirigir la brisa hacia donde quieras.

Pensando en las noches de verano, incorpora un temporizador de hasta 10 horas con apagado automático, por lo que puedes dejarlo funcionando al acostarte y hacer que se apague solo cuando ya no sea necesario.

Ventilador marca Tronic de Lidl Lidl

Algo fantástico es que, si nos fijamos en sus opiniones, es un ventilador que no hace ningún ruido. "Me ha encantado, silencioso y calidad-precio buenísima", dijo un usuario, algo que también comparte este otro: "Perfecto, da mucho aire y es silencioso".

Disponible en color blanco o negro, este ventilador de Lidl es ideal para hacer más llevaderos los días de calor. Una opción práctica y cómoda para quienes no toleren demasiado el calor y quieren sobrevivir a las altas temperaturas.

Actualmente ya se ha agotado online, aunque puedes activar la alerta para que te avisen una vez que vuelva a estar disponible. Y recuerda, desde hoy, viernes 10 de julio, está disponible en tiendas físicas.