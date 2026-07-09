Larry Shy, influencer estadounidense: "A Coruña es absolutamente espectacular. La gente es fantástica"

Se llama Larry Shy y es un enamorado de España. El influencer estadounidense ha vuelto a causar sensación en redes sociales tras su viaje a A Coruña.

Nacido en Míchigan, el creador de contenido está compartiendo su paso por la ciudad, donde ya se ha dejado ver en el estadio de Riazor y, cómo no, a los pies de la Torre de Hércules.

Larry Shy visita A Coruña: "Enhorabuena por el ascenso a la Primera División"

"A Coruña es absolutamente espectacular", afirma Larry Shy en su publicación más reciente. "Este lugar es famoso por el pulpo y todo ese marisco exquisito".

En el vídeo en cuestión, el influencer ha contado algunas curiosidades de A Coruña: es conocida como la Ciudad de Cristal debido a las galerías acristaladas de la Marina y tiene el paseo marítimo más largo de Europa con más de 13 kilómetros de extensión.

Inaugurado en 1996, el recorrido está lleno de atractivos, como la Torre de Hércules. "Es el faro más antiguo de la época romana. Supera los 2.000 años y todavía funciona", dice asombrado Larry.

El itinerario del creador de contenido incluye también una parada en una de las tiendas del Deportivo, situada en el estadio de Riazor. De hecho, lucía una camiseta serigrafiada con su apellido.

"A Coruña, acabamos de llegar. Enhorabuena por el ascenso a la Primera División. ¿Te gusta mi camiseta?", pregunta a sus seguidores.

"¡Estoy tan emocionado de estar aquí! Me encanta esta región. Me encanta la gente, me encanta la comida. Me encanta muchísimo estar en A Coruña", recalca.

Tras su paso por Gijón (Asturias), el influencer de Michigan se ha dejado ver hasta el momento por el Paseo Marítimo, el entorno de la Torre de Hércules y la Deportienda de Riazor.

Sus seguidores coruñeses, atentos de su ruta por la ciudad, le han dado una calurosa bienvenida y no han dudado en hacerle recomendaciones.

Entre ellas, visitar La Bombilla o incluso acercarse al Festival de Ortigueira.