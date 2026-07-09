Así es la discreta vida de Coto Matamoros en Oleiros (A Coruña): "Me cae muy bien el alcalde"

Coto Matamoros estaba tranquilamente en su apartamento de Bastiagueiro, en Oleiros (A Coruña), cuando su hermano Kiko denunció públicamente en redes sociales su desaparición. Ocurrió hace poco más de una semana, sin embargo, ni antes ni ahora ha estado escondido. "He pasado circunstancias muy delicadas en mi vida y nunca me ha llamado", confesaba el excolaborador de televisión a Quincemil el pasado viernes en una entrevista exclusiva.

No es ningún secreto que Coto viva en A Coruña. Es cierto que no sale mucho. "Soy asocial", explica. Pero publica en redes sociales casi a diario y, en alguna que otra ocasión, el fondo de sus imágenes desvela el paraíso en el que se encuentra. Como cuando subió un selfi desde el Parque de las Trece Rosas.

Su vida aquí es muy tranquila. "Soy un anciano", asegura a sus 69 años. Ya vivió todo lo que tenía que vivir. Escogió A Coruña después de un viaje a Ibiza. "Vi que aquí hacían 20 grados en pleno julio y dije: 'Esto es espectacular'". Y se quedó.

No era la primera vez que visitaba la ciudad. "A los 16 años me vine aquí a estudiar Náutica", cuenta. Desde entonces volvió en alguna que otra ocasión, hasta que decidió instalarse definitivamente.

Primero residió en El Trastero de Palmero y actualmente vive en unos apartamentos de Bastiagueiro. En todo este tiempo no se ha movido de Oleiros. "Me encanta la zona. Está todo súper limpio y, además, me cae muy bien el alcalde. Aunque a todo el mundo le caiga mal, a mí me gusta", ríe mientras habla de Ángel García Seoane, más conocido como "Gelo".

Aquí vive con su pareja, también gallega, por lo que bromea con que ya es más gallego que madrileño. Desde Oleiros graba sus directos para YouTube y trabaja para agencias de comunicación, "bajo pseudónimo", según cuenta. Aunque también viaja para colaborar con otros streamers. Hace no mucho participó en la famosa "Casa de los Gemelos".

Las "duras vicisitudes" de Coto

Por eso mismo llama la atención la publicación alarmista de su hermano Kiko en redes sociales. Después de que la gente se lanzara en masa a informarle de que Coto se encontraba en A Coruña, respondió a sus seguidores con un "Muchísimas gracias a todas las personas de buena voluntad que me han ayudado a localizar y conocer las duras vicisitudes de la vida de mi hermano".

Sin embargo, aquellas "duras vicisitudes" están lejos de la realidad actual de Coto, que asegura estar más tranquilo que nunca. "He sido muy descerebrado", reconoce, pero su vida en Galicia le mantiene "en paz".

En este sentido, cree que su hermano no se ha interesado por él en los "veintitantos" años que llevan sin hablarse y no entiende el motivo por el que ahora lo hace. El caso es que, si por algún casual necesita localizarlo, que sepa que está en el municipio coruñés de Oleiros, donde se mantiene alejado del mundo de la televisión y también de su hermano.