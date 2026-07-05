La feria medieval ideal para visitar el próximo fin de semana: 140 puestos, gastronomía y juegos para niños

Durante los meses de verano, diferentes municipios gallegos celebran sus tradicionales ferias y mercados de época, vistiendo y decorando sus calles del ambiente más puramente medieval, y organizando programaciones intensas durante varios días con actividades para todos los públicos.

El próximo fin de semana llega una de las ferias medievales más populares de la comunidad, la Feira Franca Medieval de Betanzos (A Coruña), declarada de Interés Turístico de Galicia. El casco histórico de la localidad será el gran escenario para acoger la XXVII edición de esta tradicional cita betanceira.

Tres días para celebrar la XXVII Feira Franca Medieval de Betanzos

Feira Franca Medieval de Betanzos (A Coruña) feiramedieval.betanzos.net

La Feira Franca Medieval de Betanzos regresa un verano más para convertir el casco histórico de la localidad en un gran escenario inspirado en la Edad Media. Se trata de una de las citas más esperadas del calendario festivo gallego, que cada año reúne a miles de visitantes atraídos por su espectacular ambientación y un amplio programa de actividades.

Durante los días 10, 11 y 12 de julio, las calles, plazas y edificios del casco antiguo se transformarán para recrear la época en la que Betanzos fue una de las villas más importantes del Reino de Galicia. Los balcones y las fachadas se engalanarán con telas y estandartes que reproducen los escudos de las familias betanceiras del Bajo Medievo.

La programación incluirá increíbles representaciones de episodios históricos, música y teatro de calle, malabaristas, espectáculos de fuego, juglares, bufones, rincón infantil y numerosas actuaciones por las distintas plazas del centro histórico.

Feira Franca Medieval de Betanzos (A Coruña) feiramedieval.betanzos.net

Uno de los principales atractivos volverá a ser el mercado medieval, que este año contará con 140 puestos de artesanía y gastronomía. Los expositores se distribuirán por el recorrido habitual, ocupando espacios como Porta da Vila, rúa do Castro, praza da Constitución, Santiago, Roldán, Pescadería, praza Fernández Pérez de Andrade, Santa María y San Francisco, entre otros puntos del casco histórico.

La Feira Franca Medieval se celebra desde 1998 en homenaje a la histórica feria que tenía lugar en Betanzos durante los siglos XIV y XV, consolidándose con el paso de los años como una de las recreaciones medievales de referencia en Galicia.

La programación de la Feira Franca Medieval de Betanzos 2026

Feira Franca Medieval de Betanzos (A Coruña) feiramedieval.betanzos.net

El viernes 10 de julio se inaugura la Feira Franca Medieval de Betanzos para volver a vivir el espíritu medieval. A las 18:00 horas abrirán los puestos repartidos por las calles del casco histórico para la venta de sus productos de artesanía y gastronómicos. A la misma hora abrirá el rincón infantil, que estará situado en la plaza de los Irmáns García Naveira, que cerrará a las 22:00 horas. El mismo horario será el que tengan el resto de atracciones para niños y niñas.

Esta jornada habrá una actuación de magia, el pregón a cargo de Elena Díaz Blanco, directora de la Escola Municipal de Folclore de Betanzos e do Grupo Azougue, la representación del incendio que vivió la villa en el siglo XVI y el espectáculo Fulgor. Durante toda la tarde habrá música, malabarismo y teatro y más actividades.

El sábado 11 de julio volverá a estar disponible el rincón infantil, con horario de 11:00 a 14:00 horas y de 18:00 a 22:00 horas. Los actos más importantes de esta segunda jornada son la representación histórica de la Revuelta Irmandiña, otra actuación de magia, un espectáculo de pirotecnia, zancudos y fuego, y la representación de un aquelarre.

También habrá exhibiciones de tiro con arco, cetrería, talleres de cuero e hilado de telas, así como pasacalles de músicos, cómicos y malabares.

Exhibiciones y representaciones en la Feira Franca Medieval de Betanzos (A Coruña).jpg feiramedieval.betanzos.net

El domingo 12 de julio el rincón infantil tendrá el mismo horario que el sábado. Este último día se llevará a cabo un Torneo medieval a caballo, diferentes actuaciones de magia, malabares y de teatro, el espectáculo de Danzas Mouras y volverán las exhibiciones de tiro con arco y cetrería, así como los talleres.

Dada la gran afluencia de público que se espera los tres días de celebración de la Feira Franca, el Concello de Betanzos pone a disposición de los asistentes, de forma gratuita, un servicio de localización de niños/as perdidos/as entre las 19:30 y las 21:30 horas (viernes y sábado) y entre las 18:30 y 20:30 horas (domingo) en el puesto de información en la plaza de los Irmáns García Naveira.