La nueva zona de ocio de O Parrote, en A Coruña, debuta con gran ambiente en plena ola de calor

El estreno de La Potera by Nacosta coincidió con el día perfecto. La nueva zona de ocio de O Parrote abrió oficialmente sus puertas este viernes a las 19:00 horas y, apenas unos minutos después, numerosos coruñeses ya disfrutaban de las primeras consumiciones, la música y el ambiente junto al mar en una tarde marcada por la ola de calor que afecta a Galicia.

Muchos curiosos se acercaron hasta la plataforma de baño para conocer el nuevo espacio, llamado a convertirse en uno de los grandes puntos de encuentro del verano en A Coruña. Mientras unos aprovechaban para tomar algo en la cafetería, otros descubrían la oferta deportiva y las actividades acuáticas que comenzarán a desarrollarse desde este mismo fin de semana.

La Potera está impulsada por Nacosta Watersports, la escuela fundada por Guillermo Goyanes, y nace con el objetivo de acercar el mar a la ciudad mediante una propuesta que combina deporte, ocio y gastronomía.

"Lo que más nos interesaba era promocionar el deporte. Entendíamos que este espacio buscaba un proyecto que acercara el mar a la ciudad y por eso presentamos nuestra propuesta. Estamos muy ilusionados", explica Goyanes a Quincemil.

El espacio ofrece alquiler de tablas de paddle surf y kayaks, rutas guiadas, clases para todos los niveles y actividades como aqua yoga o aqua barre. Además, cuenta con una cafetería abierta todos los días, con bebidas, helados y una carta de platos pensada para quienes quieran pasar varias horas junto al mar sin abandonar O Parrote.

La programación se completará durante el verano con actuaciones musicales y pequeños eventos, con la intención de convertir La Potera en un lugar de encuentro tanto para quienes practican deporte como para quienes simplemente buscan disfrutar del entorno frente al mar.