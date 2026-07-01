Luis Zahera se sincera sobre su etapa más complicada en los 80: "Mi madre me mandó a Nueva York para escapar de eso"

Luis Zahera fue uno de los invitados de Jesús Calleja en Universo Calleja, junto a María Pérez y Gorka Otxoa, en una aventura por la China rural. Durante el viaje convivieron con la etnia Miao y ascendieron una montaña sagrada. En un momento de la emisión, el presentador mantuvo una conversación a solas con el actor gallego, quien habló con total sinceridad sobre distintos aspectos de su vida personal, familiar y profesional.

Uno de los testimonios que más llamó la atención de los espectadores fue el relacionado con su pasado en los años 80. Zahera recordó la etapa en la que tuvo contacto con las drogas y explicó que fue su madre quien tomó una decisión decisiva para alejarlo de ese entorno, marcando un antes y un después en su vida.

El pasado más turbio de Zahera

Luis Zahera se abrió junto a Jesús Calleja sobre un episodio que marcó una de las etapas más complicadas de su vida. "Los 80 eran muy duros", afirma, ya que en su barrio había "mucha droga", confirmando que él había formado parte de ese mundo. "Mi madre vio que eso me gustaba", al igual que a muchos de sus amigos con quienes formaba "una pandilla terrorífica".

"Drogas duras... ya la heroína no, porque era muy problemática. Sabíamos lo que pasaba con ella, pero con el resto caímos. En todas, hay que ser sincero", se sinceraba Zahera dejando en shock a Jesús Calleja. También reveló que alguno de sus amigos murió debido a ello: "Tuve a gente que le fue muy mal".

Su madre tomó una drástica decisión al ver el mundo en el que se estaba metiendo su hijo: "En el año 90 y 91 estuve en Nueva York. Yo creo que mi madre me largó para escapar de eso. Allí hice construcción, demolición en las Torres Gemelas para una empresa que se llamaba Dacosta Demolition...".

En relación con las drogas, Luis Zahera también contó un episodio con su padre, ese señor del que ya dijo alguna vez que tenía un gran humor negro y que era una persona muy peculiar. "Una vez, cuando éramos todos drogadictos, venía por la mañana, se me acercaba al oído y me decía todo serio: 'Hijo mío, ¿por qué no te suicidas? Tu vida no tiene sentido...'", dijo entre risas ante un sorprendido Calleja.

La interpretación, su sueño desde adolescente

El gallego repasó en Universo Calleja parte de su trayectoria como actor y también dejó algunos momentos de humor al hablar de su vida cotidiana. Al preguntarle Calleja sobre su carrera, Zahera aseguró que ha participado "en más de 20 películas" y en "unas cuantas" series.

También recordó cómo comenzó su faceta como monologuista: "Empecé con los monólogos en el año 2008 con la crisis de Lehman Brothers, no había nada y me metí al monólogo". No había cine, teatro, televisión... se paró el mundo. Había poquito trabajo en Compostela".

Zahera explicó que decidió ser actor siendo apenas un adolescente. "El 12 de febrero de 1982 me llevó mi hermana Ángeles al teatro y ahí empezó todo como una revelación". Con 16 años les dijo a sus padres que quería dedicarse a la interpretación. Aunque su padre no lo aceptó al principio, después terminó sintiéndose orgulloso de su carrera, especialmente tras el éxito de Mareas Vivas, aunque nunca se lo llegó a decir.

Zahera considera que el reconocimiento nacional llegó con Vivir sin permiso, y destacó que "me sonrió la fortuna con Rodrigo Sorogoyen", gracias a quien ganó uno de sus dos Goyas por As bestas. Además, adelantó que habrá "segunda y tercera temporada de Animal" y que pronto rodará Leones en Invierno junto a José Coronado.

Ante esto, Jesús Calleja no duda en darle su opinión: "Has pasado de ser, para mí, el mejor actor secundario de la historia y ahora eres un prota que lo estás petando en una famosa plataforma", refiriéndose a la serie Animal de Netflix. "Te lo agradezco de corazón", le contestó el gallego.

Un caos en la conducción

La entrevista también dejó espacio para las risas cuando Calleja le recordó su mala fama al volante. "Me han dicho que eres muy perfeccionista para todo y un desastre absoluto para conducir", dijo el presentador desatando las risas de Zahera.

"Sí, conduzco muy mal. Me olvido de cómo es entrar en las rotondas. Gracias a Dios soy mínimamente popular y cuando me para la Guardia Civil tienen bastante consideración conmigo". Entre carcajadas, incluso confesó una de sus anécdotas más surrealistas: "Una vez se me escapó un perro por una ventanilla", dice entre risas.