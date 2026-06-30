La feria medieval ideal para visitar desde el 1 de julio: gastronomía, artesanía y a 10 minutos de A Coruña

Situado apenas 10 minutos de A Coruña, el municipio de O Burgo, en Culleredo, comenzará el mes de julio por todo lo alto con la celebración de su tradicional Mercado Templario, que este 2026 durará cinco días.

Un año más, el Mercado Templario do Burgo vuelve al calendario de Culleredo con una edición que será más larga de lo habitual, del miércoles 1 al domingo 5 de julio, en el Paseo Marítimo de O Burgo.

Así será la nueva edición del Mercado Templario do Burgo

Los mercados medievales son el plan por excelencia del verano en A Coruña y su área metropolitana. Precisamente, O Burgo celebrará esta semana su tradicional Mercado Templario con casi un centenar de puestos de artesanía y gastronomía, actividades y música en directo.

La apertura tendrá lugar el miércoles 1 de julio a las 17:00 horas, con pasacalles musicales y la visita del fauno. A partir de entonces, diversos espectáculos tomarán el Paseo Marítimo de O Burgo hasta la noche cada jornada.

El jueves abrirá de 17:00 a 23:00 horas; viernes y sábado, de 11:00 a 23:30 horas, mientras que el domingo, de 11:00 a 23:00 horas. La inauguración oficial será el jueves 2 a las 20:30 horas.

Animación de calle, música y casi un centenar de puestos

Una foto de archivo del Mercado Templario. Concello de Culleredo

En recuerdo de una época en la que la localidad fue un referente, el programa reunirá a personajes y compañías de toda condición: bufones, seres mitológicos, y figuras singulares como el trasno Froilán, Don Eméritos dos Bosques o el fraile Marcelino.

La música correrá a cargo de artistas, como Os Brinqueiros, Ramalleira, Gaeloc o Trebaruna. Además, Mojinos Escozíos ofrecerá un concierto gratuito el próximo viernes 3 de julio, dentro de la programación especial vinculada al Mercao Templario.

La actuación tendrá lugar a partir de las 23:00 horas en la zona de La Cros, un espacio habitual de grandes eventos y verbenas, y formará parte de una semana especialmente intensa en la programación cultural del municipio.

Los más pequeños, por otra parte, contarán con un gran espacio infantil con juegos, talleres y atracciones. La oferta gastronómica y de artesanía, con casi un centenar de puestos repartidos por todo el Paseo Marítimo, completará una cita pensada para todos los públicos.

En este enlace puedes consultar la programación completa del Mercado Templario do Burgo.

De forma paralela, Culleredo celebrará del viernes 3 al lunes 6 de julio el festival BurgoJazz en el Jardín Botánico de O Burgo.