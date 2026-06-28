El refugio gallego de Crys Díaz, la entrenadora de las famosas: "El fin de semana no como mal, pero me permito ciertas cosas"

La fisioterapeuta, empresaria y exnadadora de élite Crys Dyaz lleva años vinculada a Galicia. Aunque nació en Madrid, buena parte de su familia es gallega y siempre ha considerado A Coruña como una de sus ciudades de referencia. No es casualidad que eligiese la ciudad para abrir el primer centro de Crys Dyaz & Co fuera de la capital, un proyecto que se ha convertido en una de las marcas más reconocidas del país en entrenamiento, fisioterapia y salud.

Durante su etapa como deportista de alto nivel formó parte de la Selección Española de Natación, logró 13 récords de España absolutos y compitió internacionalmente representando a nuestro país. Hablamos con ella sobre alimentación, hábitos saludables, su relación con Galicia y el papel que juega la gastronomía gallega dentro de un estilo de vida equilibrado.

¿Qué hábitos nutricionales sigues manteniendo hoy y cómo los adaptas a tu día a día?

Cada vez soy más consciente de la importancia que tiene la alimentación (y el descanso) no sólo en mi salud sino también en mi rendimiento. Nos tenemos que cuidar no porque lo que vayamos a elegir para llevarnos a la boca nos pueda sumar o quitar kilos, sino porque nos va a sumar o restar salud. Ese es el punto del que tenemos que partir. Y no solo eso, sino que para las personas que entrenamos nos va a ayudar o a dificultar el rendimiento en nuestros entrenamientos y objetivos.

Mi regla más firme quizás sea la del equilibrio: durante la semana (de lunes a viernes) soy muy ordenada, y como siempre saludable, pero el fin de semana no es que coma mal, que no lo hago, pero sí me permito ciertas cosas. Otra regla sería priorizar siempre alimentos frescos y naturales, evitando ultraprocesados. El resto, creo que llevo una alimentación sana y equilibrada asegurándome de que me aporta todos los nutrientes que necesito para funcionar física y mentalmente.

¿Cuándo y cómo nació Crys Dyaz & Co?

Supongo que Crys Dyaz & Co surgió de la ilusión de querer dedicarme a cuidar de los demás desde la salud y el deporte. Nació con una camilla a cuestas cuando empecé a ofrecer mi trabajo de fisioterapia a la vieja usanza, y pasaba semanas completas de domicilio en domicilio fidelizando clientes que actualmente siguen con nosotros. Me gusta siempre recordar cuándo y cómo empezó todo.

" La playa de Razo es mi lugar favorito del mundo y donde más momentos he compartido con mi familia" Descripción del sumario...

Has llevado tu proyecto Crys Dyaz & Co a A Coruña. ¿Qué te motivó a abrir un centro en Galicia?

Aunque sea nacida en Madrid, siempre he dicho que Coruña es mi casa. De hecho, es mi vía de escape y a la que siempre acudo cuando necesito desconectar. La playa de Razo es mi lugar favorito del mundo y donde más momentos he compartido con mi familia. No podía haber sido en otro sitio el primer centro fuera de Madrid, y además tuve la suerte de poder hacerlo con dos grandes deportistas y profesionales como son Ana y Lucas. La ubicación se relaciona con nosotros en la profesionalidad, la calidad, los detalles, el cuidado del espacio y de todo el equipo que trabaja allí. Sin duda, un acierto y uno de los proyectos de los que más orgullosa me siento.

Para mí, Galicia es, ante todo, familia. Toda la familia de mi madre es y vive allí, así que cuando voy es mi lugar seguro. Me parece una suerte que tengamos en nuestro país un tesoro como lo es Galicia, donde los parajes, la naturaleza, el ritmo de vida… todo te invita a la salud y el deporte.

Galicia es una tierra con un producto excepcional. Desde tu enfoque profesional, ¿cómo encaja la gastronomía gallega dentro de un estilo de vida saludable?

Nada como la dieta mediterránea y creo que todos los que hemos estado en Galicia o tenemos algún vínculo podemos afirmar que como en Galicia en pocos sitios se come. La gastronomía de allí prima el producto local, fresco… nada mejor en una vida saludable. La calidad de sus productos: verduras, pescados, mariscos, carnes, frutas… está a otro nivel. Así que encaja al 100 % en lo que nosotros, como empresa especialista en la salud, queremos transmitir y fomentar.

"Controlar las cantidades y dejar los caprichos para ocasiones excepcionales te permitirá mantener una dieta equilibrada" Descripción del sumario...

Existe cierto mito de que la cocina gallega es contundente. ¿Crees que se puede comer de forma equilibrada aquí sin renunciar al disfrute?

Sin duda. De hecho, no creo que sea saludable no disfrutar de la comida. Y sí es posible disfrutar de la comida saludable, y no solo de la que no lo es, que parece que es a eso a lo que asociamos más el disfrute. Comer rico y apetecible no tiene que ir ligado al exceso. Controlar las cantidades y dejar los caprichos para ocasiones excepcionales te permitirá mantener una dieta equilibrada.

Si tuvieras que diseñar un menú saludable con ingredientes gallegos, ¿qué productos o platos no faltarían?

El pulpo, el lacón y las zamburiñas como fuentes de proteína y baja en grasas, verduras ricas en antioxidantes como el repollo, el grelo o los pimientos del padrón, la típica tortilla de Betanzos y alguno de sus excelentes quesos tomados con moderación.

A modo “capricho” para el fin de semana, la empanada de atún o berberechos son mis favoritas. Como te decía al principio de esta entrevista, creo que el 80% de la alimentación tiene que ser saludable y el 20% fluir un poco más.