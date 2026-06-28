Adiós al ocio nocturno en el Orzán de A Coruña: los antiguos pubs se tranforman y cambian de uso

La calle Socorro fue en el pasado uno de los focos más frecuentados del ocio nocturno en A Coruña, cuando era más conocida por su anterior nombre, Juan Canalejo. La zona del Orzán decayó en popularidad y cerraron negocios allí al tiempo que abrieron en otras calles y lugares más o menos céntricos que empezaron a atraer a nuevos consumidores.

Carteles con anuncios de venta o alquiler se sucedieron en locales que antes se habían consolidado como referentes de la noche coruñesa. En Socorro y otras calles muy próximas también hubo cierres motivados por litigios o porque los propietarios de los bajos decidieron poner fin a la actividad de sus inquilinos.

Grietax, Garibaldi, Lautrec, Área Crítica, Lolita Bar, Tribeca, La Barbería, Ummagumma son algunos ejemplos. Mucho antes habían cerrado otros pubs como Bugatti o el antiguo National Geographic. Reabrieron con otros nombres o permanecieron largo tiempo con la verja bajada acumulando polvo en su interior.

Bajo del pub Grietax, en el Orzán, disponible para venta o alquiler. Quincemil

Ahora, después de que parte del ocio se haya desplazado a otras zonas y de que los vecinos del Orzán denunciasen exceso de ruido e irregularidades en negocios, algunos de estos bajos están en obras. No para recuperar la hostelería como actividad, pero sí para ofrecer nuevos servicios o tener una función distinta.

Reforma interior

El Geographic, frente a la Cocina Económica, fue una de las citas habituales de muchos jóvenes (y no tan jóvenes) a comienzos del siglo XXI. Era habitual ver allí a futbolistas en sus noches libres. Tiene una amplia superficie y desde hace semanas hay láminas en los cristales que ocultan lo que se hace en el interior. Cuando la verja está subida a medias se advierte una reforma avanzada, sin rastro de ninguna antigua barra de bar.

Lo mismo ocurre en el Lautrec, en la calle Sol, que durante años tuvo en su ventana el anuncio de alquiler. Tampoco hay barra dentro, se han tirado tabiques y el espacio por el que se ha visto trabajar a obreros es más diáfano.

En Bugatti, junto a la Cocina Económica y haciendo esquina, se han pintado de blanco recientemente las paredes de la pequeña antesala a su interior.

Otro pub con el mismo arraigo en su día es Grietax, en el cruce de Sol con Socorro, que desde hace pocos días se anuncia como "disponible" con un papel en una de sus ventanas. El propietario ha confirmado a Quincemil que "está a la venta o alquiler, para lo que propongan".

Bajo del pub Lautrec, en la calle Sol, donde hay obras. Quincemil

Este establecimiento se ofrece después de que en marzo pasado el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) desestimase el recurso de apelación presentado por su propiedad contra una sentencia de diciembre de 2025 de un juzgado coruñés que dictaba el cierre por parte del Concello. El litigio puso de manifiesto irregularidades en su actividad que llegaron a denunciar los vecinos.

La asociación vecinal del Orzán protagoniza desde hace años una campaña contra los excesos de los consumidores derivados de la actividad de estos negocios que han perturbado su descanso en la noche y la madrugada.

Cualquier negocio salvo pub

La calle Socorro y otras del Orzán fueron declaradas ZAS (zonas acústicamente saturadas) en el Pleno municipal a mediados de 2007. Con esta medida, el Gobierno local trató de controlar el ruido en el barrio e impidió la concesión de licencias para abrir nuevos locales de hostelería.

Esquina del pub Bugatti, en la calle Socorro. Quincemil

Empresarios del sector en la zona presentaron en aquel momento un recurso contra la normativa municipal y cuatro años más tarde el TSXG dio la razón al Ayuntamiento y avaló la prohibición de poner en funcionamiento más pubs.

Por esta razón, la nueva actividad que vaya a haber en los antiguos locales de ocio nocturno de la calle Socorro y las más próximas tendrán que tener un uso no hostelero: comercial, oficina, equipamiento o incluso vivienda.

Los portales inmobiliarios todavía publican anuncios de algún antiguo pub del Orzán cerrado desde hace años, quizá más de una década, a la espera de una reactivación y un nuevo destino.