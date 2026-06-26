La Tita Rivera O Portiño, en A Coruña, celebra el V "We R Day": estos son sus planes

La Tita Rivera O Portiño volverá a convertirse este domingo en punto de encuentro para quienes quieran disfrutar del mar desde una perspectiva diferente. El establecimiento celebrará la quinta edición del We R Day, una jornada que combina deporte, música, gastronomía y actividades de concienciación ambiental con el objetivo de fomentar el respeto por el entorno.

Organizado junto a We Sustainability, el evento reunirá durante todo el día propuestas gratuitas dirigidas a públicos de todas las edades en el entorno de O Portiño, consolidándose como una de las citas estivales más destacadas del espacio.

La programación arrancará a las 12:00 horas con la apertura del recinto y una limpieza de playa, una de las actividades centrales de la jornada. Paralelamente habrá juegos infantiles y un mural artístico colaborativo, además de varias sesiones de paddle surf a lo largo del día, para las que será necesario inscribirse por orden de llegada.

La oferta se completará con un taller Paint & Wine, en el que los participantes podrán pintar mientras degustan un vino del Ribeiro, y con una sesión vermú amenizada por el DJ Raphael de la Ghetto, acompañada de una tapa de arroz con vieiras.

La música continuará durante la tarde con el concierto del grupo Son de Camagüey, encargado de cerrar una jornada pensada para disfrutar del verano en uno de los enclaves más singulares de la costa coruñesa.

Programa del We R Day

12:00 h: Apertura de La Tita Rivera O Portiño.

12:00 - 14:00 h: Limpieza de playa.

12:00 - 20:00 h: Juegos infantiles y mural artístico colaborativo.

12:00 - 13:30 h: Paddle surf.

13:30 - 15:30 h: Sesión vermú con DJ Raphael de la Ghetto.

16:30 - 18:00 h: Paddle surf.

17:30 - 19:00 h: Taller Paint & Wine.

18:30 - 20:00 h: Paddle surf.

20:30 - 22:00 h: Concierto de Son de Camagüey.

Todas las actividades serán gratuitas, aunque algunas contarán con plazas limitadas.