El local de A Coruña que sorprende cada San Juan con un mural especial: "Es la identidad de la ciudad"

Aunque la fiesta de San Juan está llena de tradiciones, desde saltar la hoguera hasta organizar una sardiñada, todavía hay hueco para crear nuevas costumbres. Es lo que está haciendo Javier García desde el Ama de la calle San Juan. Por segundo año consecutivo, ha desvelado un nuevo mural que decora la fachada de su local.

Este particular dibujo, de carácter efímero, solo se podrá ver hasta el 24 de junio.

"Cada año hago una temática diferente. El año pasado fueron flores naturales y este sigue la frase típica 'Vivir na Coruña que bonito é' con protagonismo para la Marina, la Torre de Hércules y San Xoán", explica al teléfono Javier, responsable también del propio diseño.

Este espacio servirá de photocall para los asistentes a la calle San Juan para celebrar una noche "para disfrutar de una tradición que va de generación en generación".

La fiesta, como es habitual en este rincón de Monte Alto, tendrá lugar en la calle, que estará cerrada al tráfico desde las 14:00 horas y hasta bien entrada la madrugada.

Aquí colocarán una barra donde despacharán 15.000 litros de cerveza y destilados de varios tipos. "Dicen que estoy loco", bromea el hostelero, que asegura que para la Noite Meiga no faltará la bebida.