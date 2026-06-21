El San Juan más de barrio de A Coruña: sardinas, música y familias en el Chaflán

Mientras miles de personas se preparan para vivir la noche de San Juan en las playas de A Coruña, en el corazón de uno de los barrios de la ciudad hay una celebración que ha conseguido consolidarse como una de las más queridas por vecinos y habituales. El Bar Chaflán volverá a organizar este año su tradicional fiesta de San Juan junto a A Casa da Collona, una cita que combina música en directo, sardinas gratuitas y un marcado carácter familiar.

Los preparativos comienzan semanas antes de que se enciendan las hogueras. Detrás de una jornada que reúne a cientos de personas hay una larga lista de gestiones administrativas y de organización que pasan desapercibidas para quienes disfrutan de la fiesta.

"Ahora estamos con todos los trámites, que no son pocos: la comunicación para realizar la sardiñada, el corte de calle, el préstamo del escenario para los grupos, los baños portátiles, los seguros...", explican desde el establecimiento.

El día de la celebración arranca mucho antes de que lleguen los primeros asistentes. A mediodía se procede al cierre de la calle al tráfico y comienza el montaje de toda la infraestructura necesaria para la jornada.

"En cuanto cortan la calle nos ponemos manos a la obra montando las barras, las parrillas y el escenario. Después llegan los músicos para instalar el sistema de sonido, los instrumentos y los altavoces", relatan.

A medida que avanza la tarde, el aroma de las sardinas empieza a convertirse en protagonista. La sardinada gratuita se ha convertido en una de las señas de identidad de esta celebración, un gesto que cada año atrae tanto a vecinos del barrio como a numerosos coruñeses que ya tienen marcada la cita en el calendario.

La música comenzará con la actuación de Smoke, una banda que ya participó en la edición anterior. "El año pasado conectaron muy bien con la gente y teníamos claro que queríamos que volviesen", señalan desde la organización.

Más tarde llegará el turno de La Piel del Oso, un grupo habitual de la fiesta. "Ya son más que repetidores en nuestro San Juan y siempre consiguen animar el ambiente", destacan.

La programación continuará con una sesión de DJ hasta aproximadamente las 02:00 horas. Aunque la normativa permite prolongar la actividad durante más tiempo, los organizadores prefieren mantener un horario que favorezca la convivencia.

"Aunque ese día hay permiso para estar hasta más tarde, nos parece suficiente, tanto para los clientes como para los vecinos", explican.

Una sorpresa musical con guiño coruñés

La edición de este año incluirá además una novedad que permanece envuelta en cierto misterio. Una banda local ha escogido esta fiesta para grabar el videoclip de uno de sus temas.

"Por ahora no podemos contar mucho, pero sí podemos decir que no nos darán Tregua", bromean desde el Chaflán, dejando caer una pista sobre los protagonistas de la grabación.

Más allá de la música y las sardinas, los organizadores consideran que el verdadero valor de la fiesta reside en su capacidad para reunir a personas de diferentes generaciones alrededor de una tradición compartida.

"Es una celebración muy familiar. Aquí se juntan pandillas de amigos e incluso varias generaciones de familias que llevan años viniendo. Por eso las fiestas de barrio son tan especiales", aseguran.

Con cerveza bien fría, cientos de sardinas preparadas para repartir y varias horas de música en directo, el Bar Chaflán volverá a convertirse en uno de los puntos de encuentro de la noche más mágica del año en A Coruña. Una celebración donde la esencia del San Juan sigue estando en la calle, entre vecinos, amigos y familias que mantienen viva una tradición que se transmite de generación en generación.