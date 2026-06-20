El homenaje en forma de camiseta que viste todo el barrio de As Xubias, en A Coruña: “A Toquera es casa”

Ni son vecinas de As Xubias ni crecieron allí, pero Sonia y Lorena lo sienten como si fuera su casa. En este pequeño "pueblo" pesquero, ubicado junto a la ría, y alrededor de una barra centenaria, han vivido tardes interminables sentados a las puertas de A Toquera, la tasca más antigua de A Coruña.

Por eso, cuando escucharon hablar del futuro incierto de este pequeño rincón de A Coruña, decidieron rendirle homenaje de la mejor manera que sabían: creando una camiseta.

Así nació Salitre Atlántico, la marca impulsada por estas dos coruñesas que acaba de lanzar su primera colección inspirada en uno de los símbolos más queridos de As Xubias: A Toquera. Hoy todos ellos posan con una de ellas. Algunas incluso con sus propias tote bags también personalizadas.

"A Toquera para nosotras es casa, es lugar de reunión, de amigos y de risas. No queremos que eso se pierda", explican las creadoras de la iniciativa.

La tasca, regentada durante años por el conocido Manolo, lleva más de un siglo siendo el punto de encuentro de los vecinos de este pequeño núcleo coruñés. Un barrio de menos de medio centenar de habitantes que conserva una personalidad propia que cuando entras parece mentira que estés en la propia ciudad de A Coruña.

La idea surgió a raíz en un momento especialmente delicado para As Xubias. El anuncio de la regeneración urbanística de la zona, después de que el fondo inversor Ginkgo Advisor se hiciera con buena parte de los terrenos, despertó la preocupación de muchos vecinos. Desde entonces, Manolo recoge firmas desde A Toquera para intentar frenar el proyecto y preservar la esencia del lugar.

Fue precisamente ese sentimiento de nostalgia lo que empujó a Sonia y Lorena a dar el paso.

"Nos da mucha pena que el pueblo se acabe, que entren especuladores y que al final sea un barrio más de la ciudad y pierda toda esta esencia que tiene", cuentan.

Lo que empezó como un homenaje acabó convirtiéndose en una pequeña aventura empresarial. Sin ningún tipo de experiencia previa, ambas se lanzaron a emprender bajo el nombre de Salitre Atlántico.

"Emprender da miedo. Somos novatas, pero con muchas ganas. Estamos aprendiendo mucho, aunque sea a base de ensayo y error", reconocen.

La primera tirada, protagonizada por la fachada de A Toquera, ha tenido una acogida que ni ellas mismas esperaban. Hoy todos los vecinos bajan al bar totalmente uniformados con su camiseta de As Xubias. No cuesta distinguir quiénes son de ahí y quiénes van a pasar solo el día. Aun así, si quieres una puedes comprarla en la propia tasca a 25€ la camiseta.

"Lo mejor es ver a la gente con nuestros diseños. Es un subidón de energía tremendo. Que nos pregunten por ellos o que nos digan que vamos por buen camino no tiene precio", aseguran.

Tras el éxito de la colección dedicada a A Toquera, Salitre Atlántico ya ha ampliado su catálogo con dos nuevas ediciones muy ligadas a la identidad coruñesa. Por un lado, una colección especial de San Juan, protagonizada por sardinas. Por otro, una línea dedicada al Orgullo, pero también con sardinas.

"Como buenas coruñesas, para nosotras el 23 de junio es una fecha sagrada", explican. "Queríamos una camiseta perfecta para ir a la playa, oler a mar, a sardiña y a lume, y tener ese recuerdo durante todo el año".

Porque a veces una camiseta sirve para vestirse. Y otras, para contar la historia de un lugar.