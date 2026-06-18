Todos los planes que puedes hacer este fin de semana en A Coruña para ir preparándote para San Xoán

La ciudad herculina ya se empieza a preparar para disfrutar dentro de una semana de las celebraciones de las fiestas de San Xoán. El programa de este año ya presenta una serie de actividades temáticas, como conciertos, teatro en la calle y hasta shows infantiles.

Otros planes de los que se podrán disfrutar de manera alternativa son el concierto de El Pianista de la Mano Izquierda, el show en directo del pódcast Deforme Semanal Ideal Total y de la última semana del Festival Diversidarte, que cerrará esta edición de 2026 con una jornada de música urbana y micro abierto.

Conciertos del fin de semana

El Pianista de la Mano Izquierda actuará este fin de semana en A Coruña

El sábado 20 a las 19:00 horas en el Auditorio Sede Afundación podremos disfrutar de una cita en directo con Manuel López, también conocido como El Pianista de la Mano Izquierda. El compositor nos invita a sumergirnos en su mundo sonoro, lleno de superación y amor por el piano, al son de Chopin, Beethoven, Debussy y mucho más.

El sábado 20 tenemos una cita alternativa a las 22:30 horas en la sala Inn Club de la mano de Piel de Gallina, un grupo formado por cuatro padres de familia amantes de la buena música en directo. ¿Estás preparado para una noche inolvidable? ¡Piel de Gallina promete una sesión musical que dejará a toda la sala Inn gritando y bailando!

El domingo 21 a las 20:00 horas aterriza en el Teatro Colón el grupo Sumrrá con su espectáculo REVOLUTI8N, un show musical en directo que invita a su público a disfrutar del sonido jazzístico revolucionario de su nuevo disco de nombre homónimo. Este concierto forma parte de la edición de 2026 de la Festa da Música.

San Xoán 2026

Cartel de las fiestas de San Xoán 2026 en A Coruña

Las fiestas de San Juan en la ciudad herculina se caracterizan por ser unas de las celebraciones más esperadas de junio. A lo largo de todo el mes, A Coruña acogerá una gran variedad de actividades que culminarán la noche del 23 con las Hogueras de San Juan, celebradas en las playas de Riazor y Orzán, donde se reunirá gran parte de la ciudad.

El programa de actividades de este fin de semana es el siguiente:

Jueves, 18 de junio

17:00 horas - Proclamación de la IX Meiga Mayor Veterana

18:30 horas - Rogelio iii la fete de Assircópatas

de Assircópatas 19:00 horas en el Parque de Oza - Costureiriña bonita de A Cova das Letras

de A Cova das Letras 20:00 horas en la Avenida del Puerto - Grupo Fua

Viernes, 19 de junio

18:30 horas en la Praza de Vigo - Actuación de Fantoches Baj con El viaje feliz de Ramón Sanfiz

con 19:00 horas en la Plaza de Azcárraga - Una noche en el molino con Caxoto (The Sorty Store)

con Caxoto (The Sorty Store) 20:00 horas en la Avenida del Puerto - Concierto de la Agrupación Musical de Abegondo

22:00 horas en los Salones de la R.S.D. Hípica de La Coruña - LI Festa da Danza das Meigas

Sábado, 20 de junio

18:30 horas en Novo Mesoeiro - Kabaret Pekeno de Tolos de Marionetas Escorpión

de Marionetas Escorpión 19:00 horas - Maga Fani y Martín Camiña Ilusionista

y 22:00 horas en la Avenida del Puerto - Grupo Manquiña y Los Fabulosos Weekend

Domingo, 21 de junio

18:30 horas en la Plaza de los Marineros - Flash! de Dani García

de Dani García 19:00 horas en la Escalera de la Domus - Hugo de El Teatro del Naufragio

de El Teatro del Naufragio 20:00 horas en la Avenida del Puerto - Ciclo de Música

Fiestas del fin de semana

Cartel de la fiesta temática de Bad Bunny que tendrá lugar este fin de semana en A Coruña

La ciudad herculina presenta una serie de interesantes fiestas durante este fin de semana en la zona del Muelle de Batería. ¿Te las vas a perder?

Viernes 19 desde las 00:00 horas en la sala Pelícano - La CaSITA De Lo PeRREO vuelve a la ciudad herculina para presentar una noche entera de los mayores éxitos de reggaeton de la sensación mundial de Bad Bunny.

desde las 00:00 horas en la sala Pelícano - vuelve a la ciudad herculina para presentar una noche entera de los de reggaeton de la sensación mundial de Sábado 20 a las 18:30 horas en la sala Pelícano - Los 40 Classic protagonizan una sesión de cierre de temporada con los mayores éxitos que han sonado durante años en la radio. Además, tendremos como invitado especial a Jorge Sánchez.

Proyecciones del fin de semana

Programa 'Proyecciones de lo ajeno' Filmoteca de Galicia

Durante este fin de semana podremos seguir disfrutando de la programación audiovisual de la Filmoteca de Galicia y el Fórum Metropolitano.

Por un lado, la Filmoteca de Galicia proyectará varios filmes de diferentes ciclos ya conocidos por aquellos que frecuentan las salas de la Filmoteca de Galicia: Off Galicia, Fóra de Serie y Territorios Mutantes. Además, durante este fin de semana también se incluye la proyección de una película en VOSE.

La programación del fin de semana de la Filmoteca de Galicia:

Jueves 18 a las 18:00 horas - Guerra Civil, presidio o exilio (Tríptico) de varios autores

de varios autores Jueves 18 a las 20:30 horas - Pillion de Harry Lighton

de Harry Lighton Viernes 19 a las 18:00 horas - La misteriosa mirada del flamenco de Diego Céspedes

de Diego Céspedes Viernes 19 a las 20:30 horas - Father Mother Sister Brother de Jim Jarmusch

de Jim Jarmusch Sábado 20 a las 18:00 horas - Father Mother Sister Brother de Jim Jarmusch

La programación del fin de semana del Fórum Metropolitano se centrará alrededor de dos grandes películas de autoría francesa.

L'Envol (Scarlet) de Pietro Marcello - Jueves 18 y viernes 19 a las 20:00 horas, sábado 20 a las 17:30 y 20:00 horas

(Scarlet) de Pietro Marcello - Jueves 18 y viernes 19 a las 20:00 horas, sábado 20 a las 17:30 y 20:00 horas Le Deuxième Acte (El segundo acto) de Quentin Dupieux - Jueves 18 y viernes 19 a las 20:00 horas, sábado 20 a las 17:30 y 20:00 horas

Deforme Semanal Ideal Total

La versión en vivo del podcast 'Deforme Semanal Ideal' llega a los teatros de A Coruña

El sábado 20 a las 12:00 horas llega hasta el Teatro Colón el radioshow de Isa Calderón y Lucía Lijtmaer, ganador del Premio Ondas al Mejor Podcast (2021) y Mejor Podcast al Año en los Premios Ondas Globales del Podcast (2022).

Deforme Semanal Ideal Total sale de las pantallas y llega hasta los escenarios de toda España con esa visión provocadora y feminista de la cultura y de la vida, caracterizada por las explicaciones redundantes de las dos carismáticas presentadoras, quienes prometen hacer pasar a su público una jornada inolvidable.

Representación de Diagnóstico: Humano

Representación de la obra de danza 'Diagnóstico: Humano'

El sábado 20 a las 20:00 horas en el Teatro Rosalía de Castro podremos disfrutar de una nueva cita teatral con la representación del espectáculo de danza Diagnóstico: Humano, una obra hecha para disfrutar, pero también reflexionar.

Se invita al público a deshacerse de su máscara con cada movimiento de los artistas, los cuales buscan atravesar la ansiedad, el vacío, la obsesión y la desconexión humana. La danza deja de ser simple belleza para convertirse en verdad -a veces incómoda- que hará viajar a todos los presentes hasta lo más profundo de su ser.

Festival das Artes Inclusivas - Diversidarte

Cartel de la 11.ª edición del festival inclusivo Diversidarte

Durante este fin de semana podremos disfrutar de la segunda jornada de la 11.ª edición de Diversidarte, que además dará fin este sábado 20 al anochecer. Todas las actividades tendrán lugar en el Campo da Leña.

La programación de estos días dará inicio este jueves 18 y estará llena de actividades culturales y de ocio como música en directo, espectáculos en vivo, tertulias, charlas y mucho más:

Jueves, 18 de junio

Desde las 20:00 horas - Día Internacional contra el Discurso de Odio

Lola: ni canta ni baila, pero no se la pierdan de Muna Duval

de Muna Duval Concurso de cine social de ficción Diversimacine

Viernes, 19 de junio

Desde las 20:00 horas - Diversidarte Day

Actuaciones de Amparanoia, Banda Diversidarte y Batuko Tabanka

Sábado, 20 de junio