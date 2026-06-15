El aviso de un bombero forestal por los incendios: "Ayudadnos a que no quemen Galicia ni el resto de España este verano"

Aunque el verano aún no ha comenzado oficialmente, Galicia ya se enfrenta a uno de los problemas más graves y recurrentes de cada año: los incendios forestales. Estos fuegos arrasan miles de hectáreas de monte, provocan importantes daños medioambientales y materiales, y pueden llegar a poner en peligro viviendas, animales e incluso vidas humanas.

Ante esta situación, que se repite temporada tras temporada, un bombero forestal gallego ha recurrido a las redes sociales para alertar sobre la gravedad del problema. En su mensaje, hace un llamamiento a la ciudadanía para que, ante cualquier indicio sospechoso o situación de riesgo en el monte, lo comunique de inmediato a "las autoridades competentes".

"Galicia no arde, a Galicia la queman"

Los incendios forestales han vuelto a hacer acto de presencia en Galicia incluso antes del inicio oficial del verano. Durante este fin de semana, varios municipios gallegos han sufrido incendios de consideración que han obligado a movilizar numerosos medios de extinción y a adoptar medidas de protección para la población.

Uno de los episodios más graves se registró en la parroquia de Herbón, en Padrón (A Coruña), donde un incendio iniciado el pasado viernes arrasó 350 hectáreas. La proximidad a los núcleos de Cruxeiras de Abaixo y Sobrerribas llevó a las autoridades a activar la Situación 2 como medida preventiva. Ya se encuentra estabilizado.

La preocupación también se mantiene en la provincia de Ourense. En Boborás, un incendio declarado durante la noche del sábado que va camino de estabilizarse y ya ha afectado a entre 200 y 240 hectáreas. Todavía sigue activada la Situación 2 "más por precaución que por riesgo" debido a que se esperan horas de "mucho calor".

Ante estos primeros incendios del mes de junio, un bombero forestal gallego ha querido lanzar un contundente mensaje de concienciación a través de las redes sociales. El profesional relató que llegó a su base a las 10:00 horas del sábado tras pasar toda la madrugada trabajando "en una zona donde había siete incendios, siete focos activos".

Su reflexión pone el foco en la gravedad de unos hechos que van más allá del daño medioambiental. "Lo triste no es quemar el monte por ver arder, que lo es. Lo que llama la atención es que ya le prenden fuego al lado de viviendas, sin importarles que ardan casas, sin importarle que ardan animales, y sobre todo, que puedan llevarse por delante vidas humanas", lamentó.

El bombero también quiso reivindicar la labor de los equipos de extinción. "Esto ya no se trata de si hay muchos medios o no, si somos eficaces o no. Por cierto, en Galicia somos uno de los mejores servicios de extinción de incendios forestales de toda España".

Para él, el problema reside en quienes provocan los incendios de manera intencionada. "Esto solo va de que hay personas que año tras año, verano tras verano, quieren ver arder Galicia y el resto de España sea como sea".

Una actitud que, según denuncia, demuestra la falta de consideración por las consecuencias: "Les importa una mierda lo que el fuego se pueda llevar por delante. Solo quieren ver que arda y que el fuego consuma todo".

Por ello, lanzó un llamamiento directo a la colaboración ciudadana. "Este vídeo va para ti: Si ves algo raro en el monte, avisa a las autoridades competentes; si sospechas de alguien que pueda prenderle fuego al monte, avisa a las autoridades competentes; si sabes de alguien que está haciendo alguna actividad rara en el monte, avisa a las autoridades competentes".

El bombero insistió en que "no se trata de criminalizar a nadie", sino de "encerrar a los criminales". Su mensaje concluye con una idea clara: la prevención y la colaboración de todos. "Ayudadnos a que no quemen Galicia ni el resto de España este verano", finaliza.