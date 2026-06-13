Las Palmas de Gran Canaria, un destino de ciudad sorprendente con clima suave en el que disfrutar del verano

La ciudad es un enclave único para pasar las vacaciones, con una gran oferta cultural que se une a la belleza de sus playas, con aguas tranquilas para darse un baño y practicar deportes acuáticos

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Las vacaciones están a la vuelta de la esquina y con ellas el relax y la merecida desconexión tras meses de duro trabajo. Un periodo que muchos eligen pasar en destinos paradisíacos como las islas Canarias, una opción más que recomendable para disfrutar del sol, la playa y los festivales y fiestas que inundan la comunidad en cualquier momento del año.

Y es que las islas Canarias son un destino óptimo para disfrutar del tiempo libre tanto en enero como en julio. Un lugar al que ir en cualquier época del año y que en verano se convierte en un imprescindible gracias a todo lo que puede ofrecer. Lo saben bien los gallegos que cada año repiten, y también aquellos que van por primera vez a islas como Gran Canaria.

Galicia, además, está bien conectada con Las Palmas de Gran Canaria. Los aeropuertos de Santiago de Compostela, A Coruña y Vigo tienen vuelos directos a esta isla con Vueling en el primer caso y Binter en los otros dos. Una forma cómoda de llegar en menos de tres horas a tu destino y, de forma casi inmediata, comenzar a disfrutar de las vacaciones en una ciudad arropada por tres continentes: Europa, África y América.

Un clima suave condicionado por la "panza de burro"

Las nubes en Las Palmas de Gran Canaria, con el crucero 'Britannia' al fondo.

Cálido, luminoso y muy agradable. Así es el clima de Gran Canaria, emulando el carácter acogedor de sus habitantes. La isla recibe a los visitantes con los brazos abiertos y unas temperaturas suaves, y su capital presume de ser una de las urbes con las condiciones climáticas más privilegiadas del planeta.

La temperatura media es de 19 agradables grados en invierno, mientras que en verano sube hasta los 25. Un promedio anual de 22 grados que hace que disfrutar de las actividades al aire libre sea un auténtico placer. Pero, ¿por qué consigue Gran Canaria tener un clima tan suave?

El secreto está en la "panza de burro", la acumulación de nubes a baja altura que se produce durante muchos días de verano. Este cielo nublado propiciado por los vientos alisios hace de escudo protector frente a las altas temperaturas, lo que permite disfrutar de la ciudad al aire libre y de todas sus posibilidades también en los meses más cálidos.

Una oportunidad única de recorrer sus calles empedradas para conocer las casas señoriales, la Catedral, las ermitas e iglesias, así como el Museo Canario o la Casa de Colón, entre otros muchos puntos de interés en Vegueta, el barrio fundacional de la ciudad. Un espacio, además, muy característico y único en cuanto a los cascos históricos de España.

Bulliciosa, llena de comercios y de vida. Así es la calle mayor de Triana, una vía peatonal con una interesante muestra de edificios modernistas en pleno corazón de la ciudad. Al inicio del barrio de Triana se encuentra la plaza de Cairasco, uno de los rincones más bonitos de Las Palmas de Gran Canaria con el Gabinete Literario y el Hotel Madrid a su alrededor.

Y para aquellos que quieran vivir la ciudad desde la raíz, los cuatro mercados de la urbe (el Mercado de Vegueta, el Mercado Central, el Mercado del Puerto y el Mercado de Altavista) cuentan con una variada oferta a la que hay que sumar otros atractivos: edificios emblemáticos y locales de restauración para hacer una parada para un café o disfrutar de la gastronomía de las islas y de otros lugares del mundo.

Una gran oferta de ocio

Plaza e Iglesia de Santo Domingo en el barrio de Vegueta, en Las Palmas de Gran Canaria.

Las Palmas de Gran Canaria está muy viva. La ciudad tiene una gran oferta de ocio que durante el verano cuenta con planes para todos los públicos, con festivales y fiestas que invitan a participar para pasárselo en grande desde la mañana hasta la noche.

El Gran Canaria Live Fest 2026 se celebra del 2 al 5 de julio con Dani Fernández, Lola Índigo, Alejandro Sanz, Aitana y Maroon 5, entre otros grandes artistas nacionales e internacionales. Una semana después, el 11 de julio, la plaza de España acoge el festival Folklore canario, un evento que se puede disfrutar cada dos semanas.

Unos eventos a los que se unen conciertos como el del músico británico Sting, que se reconstruye en formatos más reducidos con su Sting 3.0 y actuará el 9 de julio en el Gran Canaria Arena. Las innovadoras propuestas de Candlelight también harán las delicias del público en julio y agosto, uno de los meses más fuertes del verano canario.

Las Fiestas del Carmen, por otro lado, son una de las celebraciones más singulares de la ciudad. La patrona de los marineros es venerada por los vecinos, que disfrutan cada mes de julio de la procesión marítima. Los Fuegos de San Lorenzo, Fiesta de Interés Turístico de Canarias, reúnen en el barrio homónimo a miles de personas en la madrugada del 9 al 10 de agosto para disfrutar de una espectacular exhibición de luz, color y sonido.

Unos planes que combinan a la perfección con la heterogénea oferta gastronómica de Las Palmas de Gran Canaria, donde los establecimientos tradicionales se mezclan con sabores de todo el mundo para que el estómago, y también el paladar, disfruten. Las terrazas para ver el atardecer o la cocina fusión son dos de los atractivos principales que ofrece la urbe a este respecto.

Las playas

La playa de Las Canteras, en Las Palmas de Gran Canaria.

Y, como no podía ser de otro modo, las playas de Gran Canaria son un gran atractivo para todos los turistas que eligen esta isla como destino vacacional. Las agradables temperaturas hacen posible ir prácticamente todo el año a alguno de los arenales, en los que es posible relajarse al sol o darse un refrescante baño.

Una de las más conocidas en Las Palmas de Gran Canaria es Las Canteras, una playa urbana conocida por su gran oferta de ocio, entretenimiento y deporte. El arenal dispone de un paseo de tres kilómetros de un extremo al otro y de un acuario natural que merecen la pena. Considerada como el pulmón de la ciudad, es un lugar de encuentro para locales y viajeros.

La playa de El Confital es la prolongación natural de Las Canteras, ubicada en la península de La Isleta. La Laja, por otro lado, es un arenal de arena fina y negra ubicado en la entrada sur de la ciudad, frente al mar abierto, que cuenta en su entorno con tres piscinas naturales: una infantil, otra adulta y una tercera adaptada a deportes reglados.

Surf en Las Palmas de Gran Canaria.

La arena dorada y su casi un kilómetro de extensión caracterizan a la playa de Las Alcaravaneras, con aguas tranquilas perfectas para un día en familia y para practicar deportes como el piragüismo, el paddle-surf o la vela. De las cinco playas de Las Palmas de Gran Canaria, la de La Puntilla, en el barrio marinero de San Cristóbal, es la más pequeña y familiar, perfecta para pasar una jornada en un espacio recogido.

Más allá de las espectaculares playas que esconde la isla, cerca de Las Palmas de Gran Canaria hay otros emplazamientos dignos de una visita. La caldera de Bandama tiene su origen en un proceso eruptivo que comenzó hace 5.000 años y tiene con dos senderos para recorrerla a pie, mientras que el Jardín Botánico Canario Viera y Clavijo ofrece, en sus 27 hectáreas, un recorrido por la riqueza natural de los cinco continentes.