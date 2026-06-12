La Cena Solidaria s2m y Amigos recauda más de 20. 000 euros para ayudar a familias gallegas con ELA

Más de 200 personas participaron en la cuarta edición de la iniciativa, cuyos fondos permitirán reforzar la atención a más de 160 familias afectadas por la enfermedad en Galicia

La IV Cena Solidaria s2m y Amigos, celebrada este jueves en Finca Montesqueiro, en Oleiros, logró recaudar más de 20.000 euros que se destinarán íntegramente al programa de atención sociosanitaria que desarrolla la Asociación Galega de Esclerose Lateral Amiotrófica (AGAELA). La cita reunió a más de 200 personas del ámbito empresarial, social e institucional y se ha consolidado como una de las principales iniciativas solidarias promovidas desde el tejido empresarial coruñés.

Los fondos obtenidos servirán para reforzar servicios como la atención social y psicológica, la fisioterapia, la logopedia y el acompañamiento integral que AGAELA presta actualmente a más de 160 familias gallegas afectadas por la Esclerosis Lateral Amiotrófica.

Los gerentes de la empresa coruñesa s2m, Emma Martínez de la Fuente y José Manuel Mosquera, agradecieron la implicación de todas las personas, empresas y entidades que hicieron posible esta cuarta edición. Por su parte, la secretaria de AGAELA, Damaris Domínguez, destacó la importancia de este tipo de iniciativas para garantizar la continuidad de programas esenciales para los pacientes y sus familias.

La velada contó con distintas actividades solidarias que contribuyeron a incrementar la recaudación final y que convirtieron la cita en algo más que una cena benéfica.

Cena Solidaria s2m y Amigos

Arte, deporte y más de 80 regalos en una noche solidaria

Uno de los momentos más especiales fue la creación de una obra de arte colectiva dirigida por la artista Irene Parga Todoroff, en la que participaron los propios asistentes.

Además, se celebró un gran sorteo solidario con más de 80 regalos donados por empresas colaboradoras, valorados en conjunto en más de 6.000 euros. La subasta benéfica también reunió distintos objetos y piezas especiales, entre ellas dos obras del artista Óscar Cabana, un vestido exclusivo donado por Bouret Atelier, las camisetas conmemorativas de los ascensos del Deportivo y del Básquet Coruña firmadas por todos sus jugadores y una camiseta firmada por el campeón del mundo de motociclismo Marc Márquez.

Desde su puesta en marcha en 2023, la iniciativa s2m y Amigos ha conseguido movilizar a más de 150 empresas colaboradoras y recaudar fondos para distintos proyectos sociales y sanitarios, consolidando un modelo de colaboración entre empresas y sociedad civil que continúa creciendo.

La cuarta edición contó además con el respaldo de numerosas entidades y con el apoyo de sus patrocinadores Oro: Reale Seguros, Grupo Gas Europa, Necesitas Formación, Grupo Barreiro y AuthUSB.