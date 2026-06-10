Así serán las parcelas que habilitará el Concello da Coruña para San Juan 2026

A Coruña llevará a cabo este San Juan 2026 un proyecto piloto con 50 parcelas delimitadas en la playa de Riazor. En concreto, el Concello habilitará en el arenal un espacio acotado entre la calle Modesta Goicouría y la Fuente de las Catalinas que podrán solicitar asociaciones y entidades sociales.

Inicialmente estaba previsto hacerlo en el tramo entre las Esclavas y el Playa Club, pero finalmente se decidió cambiar debido a la subida de la marea prevista para la noche.

Según recoge el bando municipal publicado este miércoles, desde hoy las entidades sociales, culturales, deportivas y vecinales que deseen contar con un espacio propio durante la noche del 23 de junio podrán solicitarlo entregando una comunicación previa al Concello. La adjudicación se realizará por orden de solicitud hasta llenar el total de todas las parcelas y en cada podrá haber hasta un máximo de 10 personas.

Asimismo, el Concello aclara en el escrito que las normas para el espacio serán las mismas que en el resto de la playa, pero la autorización les permitirá utilizarlo de forma segura.

El objetivo es que estas organizaciones cuenten con un espacio reservado y, al mismo tiempo, se responsabilicen de él, ya que deberán recoger y limpiar el espacio para devolverlo en las mismas condiciones en las que lo recibieron.

De esta manera, a la mañana siguiente el Concello estudiará cómo queda recogida la playa en esa zona en comparación con el resto de los arenales. De conseguir un resultado positivo, se estudiará implantar el sistema en los próximos años.