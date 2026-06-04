Estos son todos los planes de A Coruña que inauguran el primer fin de semana del mes de junio

El primer fin de semana de junio se inaugura con un show de humor solidario de la mano de Teté Delgado y Juan Pereira. Asimismo, le daremos la bienvenida al festival cultural Mar de Mares, del cual podremos disfrutar hasta final de mes.

Tampoco faltará la amplia programación que nos presenta la Mostra de Cinema Periférico, que se extenderá hasta este domingo 7. Por último, tendremos una esperada cita musical con Sidecars y, para coronar este fin de semana, Basket Coruña se disputará el ascenso a la primera división en el Coliseum.

Conciertos del fin de semana

Sidecars trae su gira de presentación del álbum 'Everest' hasta A Coruña

El sábado 6 a las 20:30 horas en la sala Pelícano, el legendario grupo de rock español Sidecars inaugurará la temporada de grandes citas musicales del mes de junio. En esta gira tan especial, Sidecars regresa a los escenarios con Everest, su nuevo trabajo discográfico.

El sábado 6 también recibiremos a Arturo Rodríguez a las 22:30 horas en la sala Mardi Gras, donde celebrará el décimo aniversario de Indomable con un emocionante regreso a los escenarios. El cantautor se reencuentra con su público, se reconstruye y anuncia un nuevo trabajo discográfico.

A lo largo de estos días, la ciudad herculina también podrá disfrutar de otros conciertos, como el de Lúa Mosquetera y Pablo Seijas en la sala Mardi Gras, que tendrá lugar el día de hoy, jueves 4.

El viernes 5 protagonizará dos citas musicales para público muy diverso: una será con Alex Bellas en el pub Don Giorgio y la otra con la banda de southern rock The Midnight Calls en la sala Mardi Gras.

XVII Mostra de Cinema Periférico

Cartel de la 17.ª edición de la Mostra de Cinema Periférico

Durante toda esta semana podremos disfrutar de la 17.ª edición de la Mostra de Cinema Periférico de A Coruña en diferentes recintos a lo largo de la ciudad herculina. Este año tendrá como tema principal la relación entre los eclipses y el cine analógico.

En esta ocasión, participarán en el evento 88 invitados profesionales y durante esta semana se proyectarán un total de 161 películas, 35 estrenos mundiales y 8 film performances.

La sesión inaugural tuvo lugar el pasado martes 2 con la proyección de una sesión doble: O obturador cósmico en la Filmoteca de Galicia y la film performance de Path of Totality de la cineasta Jeanne Liotta en la Domus.

La programación del fin de semana que nos espera es la siguiente:

Jueves 4

Filmoteca de Galicia

19:30 horas - Programa 1: John Porter

Cantones Cine

13:00 horas - Sinais 2

17:00 horas - Programa 1: Els Van Riel

Fundación Luis Seoane

23:30 horas - Desbordamientos: Descubro el rayo, tus ojos tiemblan de Guillermo Braga

23:30 horas - Desbordamientos: Niño monaguillo y sus pecados de Pablo Agma

23:30 horas - Desbordamientos: Los caballos de Düsseldorf de Fity Fifty

Viernes 5

Filmoteca de Galicia

11:00 horas - Sección Paraíso

19:30 horas - Programa 2: Els Van Riel

Cantones Cine

13:00 horas - Programa 2: La inteligencia de una máquina

17:00 horas - Sinais 3

Fundación Luis Seoane

23:30 horas - Desbordamientos: Morada abierta: Onde o gesto cura de Tânia Dinis

23:30 horas - Desbordamientos: Trazos generacionales de Paola Guzmán Figueroa

23:30 horas - Desbordamientos: A texture map of Monnegre River de Beatriz Freire

Sábado 6

Filmoteca de Galicia

17:00 horas - Kinothek Asta Nielsen

11:00 horas - Masterclass Kinothek Asta Nielsen: Fundar una Cinemateca, fundar un nuevo canon

Cantones Cine

13:00 horas - Sinais Latinoamérica

Fundación Luis Seoane

23:30 horas - Programa 2: John Porter

23:30 horas - Desbordamientos: Clausura John Porter

Domus

19:30 horas - Programa 2: Jeanne Liotta

Para más información puedes consultar la página web del evento.

Festival Mar de Mares

El cartel de la edición de 2026 del Festival Mar de Mares

La edición de 2026 del Festival Mar de Mares da inicio oficialmente el día de hoy, jueves 4, y culminará el domingo 14. Durante estos días, la ciudad herculina podrá disfrutar de un amplio programa de actividades que reivindican la importancia de los océanos y la necesidad de protegerlos y preservarlos.

En esta nueva edición, podremos disfrutar de una amplia programación cargada de exposiciones, encuentros inspiradores con profesionales, actividades de ecoturismo y mucho más.

La programación de este fin de semana es la siguiente:

Proyecciones y exposiciones

Viernes 5

10:00 horas En La Marina - El mar que nos habita

19:30 horas en la Zona de Puerta Real - O mar que nos habita. Visita comentada con Xurxo Lobato

Domingo 7

12:30 horas en Domus A Coruña - Voces del Mar: Memoria viva

Encuentros

Sábado 6

13:00 horas en el Mercado Mar de Mares - La cultura que viajó por el mar con Arturo Lezcano

19:15 horas en el Mercado Mar de Mares - Ciencia y tapeo con el IEO

Domingo 7

19:30 horas en Aquarium Finisterrae - El mar en el tintero con Cynthia Menéndez y Nerea Pallares

Activismo

Domingo 7 a las 10:00 horas - VII Gran Limpieza de Fondos Mar de Mares - SIGNUS

Turismo Azul

Sábado 6

09:00 horas - Avistamiento de aves. Itinerario ornitológico de la Torre de Hércules

10:30 horas en la Terraza superior Club Cámara Noroeste - Yoga a mares

12:00 horas en la Zona portuaria de A Coruña - Historias del puerto con Suso Martínez

Domingo 7

12:00 horas en la Zona portuaria de A Coruña - Historias del puerto con Suso Martínez

Mercado Mar de Mares

Sábado 6 (11:00-21:00 horas) y domingo 7 (11:00-19:30 horas) en la Explanada de O Parrote

Gastronomía

Sábado 6

18:00 horas en el Mercado Mar de Mares - El sabor de la tradición: Showcooking de las Cofradías de Pescadores

Domingo 7

12:30 horas en el Mercado Mar de Mares - Showcooking Pescaderías: Cocina gallega en acción

Espectáculo La Píldora de la Felicidad

Teté Delgado y Julio Pereira asistirán esta semana al Auditorio de Afundación con 'La Píldora de la Felicidad'

El día de hoy, jueves 4, el Auditorio de la Sede Afundación de A Coruña presentará a las 19:00 horas el show solidario La Píldora de la Felicidad, un espectáculo en el que Teté Delgado y Julio Pereira inician un viaje místico, holístico y fantástico en busca de la felicidad.

Con la ayuda del público, los dos cómicos protagonizarán una sesión de humor, reflexión y solidaridad a favor de la Liga de Reumatoloxía Galega. ¡Ven a disfrutar de La Píldora de la Felicidad!

Las entradas están a la venta por tan solo 13 euros desde Ataquilla.com

Fiesta Intercampus de la Sala Pelícano

La mayor fiesta universitaria tendrá lugar el primer jueves del mes de junio

El día de hoy, jueves 4 desde las 00:00 horas en la sala Pelícano se podrá disfrutar de la Fiesta Intercampus 2026, conocida por ser la mayor fiesta universitaria de Galicia.

Después de unos meses de exámenes, los estudiantes se despiden del curso 2025-26 con una gran fiesta en la que sonarán hasta la madrugada los mayores éxitos de la música urbana, pop y mucho más. ¡No te lo pierdas!

Las últimas entradas están a la venta desde 16 euros. ¡Corre y hazte con ellas antes de que se agoten!

Stand Up Comedy in English de Sergi Polo

El premiado cómico Sergi Polo vuelve a España con un show íntegramente en inglés

El viernes 5 a las 20:00 horas en el Auditorio de la Sede Afundación tenemos una cita con Sergi Polo y su nuevo espectáculo Stand Up Comedy in English. El galardonado cómico llega más preparado que nunca después de sus shows a lo largo del Reino Unido y Europa.

¿Quieres practicar tu inglés mientras te echas unas risas? ¡Entonces este es tu show! Sergi Polo ha preparado un espectáculo al más puro estilo londinense. ¡Y tú no te lo vas a poder perder!

Representación de Los dos hidalgos de Verona de William Shakespeare

Cartel de la obra de teatro 'Los dos hidalgos de Verona' de William Shakespeare

El viernes 5 y sábado 6 a las 20:30 horas en el Teatro Rosalía de Castro podremos disfrutar de las dos únicas funciones de Los dos hidalgos de Verona de William Shakespeare, obra coproducida por la Compañía Nacional de Teatro Clásico (CNTC), Cheek by Jowl y LAZONA.

Esta obra teatral es una de las creaciones más ilustres de William Shakespeare, donde el dramaturgo desarrolla su concepción de la amistad y el amor, dando lugar a una forma de amor sin sexo que había ganado atención entre los intelectuales del Renacimiento.

En esta comedia es un reflejo del virtuosismo del Bardo y no dejará indiferente a ningún amante del teatro clásico. ¡No te lo pienses más y consigue tus entradas antes de que se agoten!

Amoriños, un espectáculo de citas con Touriñán y Perdomo

Amoriños

El mayor espectáculo de citas en vivo de Galicia vuelve a los escenarios herculinos desde el viernes 5 hasta el domingo 7 a las 20:30 horas. Así es, Touriñán y Perdomo traerán su Amoriños, un espectáculo de citas al Teatro Colón durante todo este fin de semana.

¿Estás preparado para otra sesión del mejor espectáculo de First Dates a la gallega? Los dos cómicos se subirán a los escenarios herculinos e interactuarán con el público con su magistral improvisación.

Puedes consultar todas las sesiones y disponibilidad de Amoriños en este enlace.

Foliagra 2026 - Programación semanal

Una foliada Shutterstock

La nueva edición de Foliagra dará inicio el sábado 6 de este fin de semana con una jornada cargada de diferentes actividades lúdicas y folclóricas. Y hasta el domingo 28 de este mes se podrá seguir disfrutando de las siguientes actividades que han sido programadas en el barrio herculino Agra de Orzán.

La programación de este fin de semana es la siguiente:

Sábado 6

11:30 a 14:30 horas - Ruada de la agrupación A.C. Herba Grileira de Melide

18:00 horas - Concierto de la Orquesta Sinfónica Infantil

19:30 a 22:30 horas - Cantos de Taberna con Tradivivas, Parabéns, Vento Mareiro y Cantareiros do Naval

Domingo 7

11:30 a 14:30 horas - Ruada matinal de la agrupación Cantigas e Frores de Lugo

Espectáculo Conversaciones con mi mente de Joaquín Caserza

El cómico Joaquín Caserza aterriza en A Coruña con su show 'Conversaciones con mi mente'

El sábado 6 a las 19:00 horas llega Joaquín Caserza al Auditorio de Sede Afundación, donde presentará Conversaciones con mi mente, su nuevo show de humor que tiene como tema principal la salud mental.

El cómico invitará a su público a explorar lo que ocurre dentro de sus cabezas, usando un tono distendido y liviano. A la par, inundarán el escenario otros personajes que ayudarán a darle vida a este espectáculo. ¿El objetivo de Caserza? Convertir el teatro en una sala de terapia grupal.

Final Four

Cartel del evento de baloncesto The Final Four 2026

La Final Four 2026 elige el Coliseum herculino como la sede en la que sus cuatro equipos se disputarán la segunda plaza de ascenso a la Liga Endesa.

El evento deportivo tendrá lugar el sábado 6 y domingo 7 en dos jornadas donde los protagonistas serán la emoción, los nervios y, con suerte, la euforia de la victoria.

El sábado 6, día de semifinales, tendremos como primer partido a las 17:30 horas al anfitrión, Leyma Coruña, se enfrentará al Súper Agropal Palencia. El segundo partido tendrá lugar a las 20:25 horas y será entre el Movistar Estudiantes y el Alimerka Oviedo.

El domingo 7 podremos disfrutar de la final de The Final Four a partir de las 19:00 horas.

XLIV Concurso de baile tradicional Xacarandaina

Cartel de la nueva edición del Concurso de Baile Tradicional Xacarandaina

El domingo 7 en el Palacio de la Ópera durante el horario de tarde se celebrará una nueva edición del Concurso de baile tradicional Xacarandaina.

Como todos los años, esta cita a inicios del mes de junio es un evento imprescindible para las asociaciones folclóricas de la ciudad herculina.