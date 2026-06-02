Todos los eventos de junio 2026 en Ferrol que prometen hacer que tu inicio del verano sea insuperable

El sexto mes del año llega a la ciudad ferrolana con un clima que ya nos da ganas de que inicie el verano. Mientras esperamos a que llegue el día más largo del año, Ferrol se llena de música con la visita de Les Greene a principios de mes, que además dará paso a la primera cita de los Solpores de Canido 2026.

Otros eventos que no nos podremos perder a lo largo de estos días es el AgroCabaré y su imperdible cartel de artistas, la Ruta do Viño do Ribeiro y, para saborear el inicio del verano, la 5.ª edición del festival Classic Surf Pro.

5 de junio: Concierto de Les Greene & The Pickin' Boopers

El gran concierto del mes vendrá de la mano de Les Greene & The Pickin' Boopers

El viernes 5 a las 20:30 horas llega Les Greene al Teatro Jofre, quien además vendrá acompañado de la banda The Pickin Boopers, una combinación que promete hacer de este concierto una velada inolvidable.

Les Greene aterriza en Ferrol desde América para inundar los escenarios ferrolanos del mejor rock de los años 50 y 60. Su trayectoria como artista no tiene nada que envidiar, pues empezó siendo el vocalista de The Swayzees, saltando a la fama en American Idol, lo que llevó al artista a poner su voz en la película Elvis de Baz Luhrmann.

¿Te vas a perder esta cita musical exclusiva?

6 de junio: AgroCabaré

Cartel de la 5.ª edición del AgroCabaré de Canido

El sábado 6 a partir de las 13:00 horas en la Horta Comunitaria tendrá lugar la 5.ª edición del AgroCabaré de Canido, un encuentro musical, de humor, clown, títeres y muchísimo más.

El cartel de este año viene más cargado que nunca con una gran variedad de artistas:

Teatro musical - Rebeldes y Revoltosos (Rock School Center Ferrol)

(Rock School Center Ferrol) Concierto de Sofijeich

Performance de As tres nebrosas

Baile de Canido Hoppers

Circo de Jaxxay Abel

Títeres subversivos de Trécola Produccións

Teatro Circense de Odoluscofuso

Concierto de David L.H. & The Blowing Cow

Clown de Fredi Muíño (N+1)

Cabaré, teatro y Drag - Marinita y Sus Maromas

Batucada de Sons de Canido

Para completar este increíble cartel también tendremos como propuesta gastronómica una paella omnívora o vegana por tan solo 5 euros.

6 de junio: Espectáculo Nada es lo que parece de El Mago Invisible

El Mago Invisible se presentará en Ferrol este mes

El sábado 6 a las 17:30 horas tenemos una cita con la magia en el Auditorio del Ferrol, donde se presentará Dakris, El Mago Invisible, Premio Nacional de Magia, para transformar tu concepto de la realidad para siempre.

Un espectáculo ideal para toda la familia donde se encuentran la ilusión, el humor, los efectos imposibles y, como la guinda del pastel, la invisibilidad. ¡Es ver para creer! ¿Te atreves?

6 de junio: V Andaina Solidaria Memorial Carmela Pino

Cartel de la 5.ª edición de la Andaina Solidaria de Carmela Pino

El sábado 6 a las 11:00 horas tendrá lugar la celebración de la 5.ª edición del evento deportivo solidario en memoria de Carmela Pino.

La andaina saldrá desde dos puntos diferentes: el Cantón de Molins (Ferrol) y la Iglesia de San Nicolás (Neda). La distancia máxima que se podrá recorrer son 7 kilómetros. Finalmente, la llegada para ambos puntos será la Plaza de Galicia en Narón.

7 de junio: Ruta do viño do Ribeiro - Ruta 3: Ferrol

Cartel de la Jornada de Puertas abiertas de la Ruta do Viño do Ribeiro

El domingo 7 tenemos un plan alternativo como parte de la Ruta do viño do Ribeiro, pues todo aquel que sea un amante del vino -o que le interese sumergirse en este mundillo- podrá apuntarse en la Ruta 3, es decir, la perteneciente a la ciudad de Ferrol.

Para ello, hay que comprar la entrada del Viño Bus 7, que será el encargado de transportar a todas las personas hacia las diferentes bodegas y restaurantes que participan en la Jornada de Puertas Abiertas de la Ruta do Viño do Ribeiro.

El programa de la ruta del que se podrá disfrutar es el siguiente:

09:00 horas - Ferrol (Praza de Galicia)

11:30 horas - Bodegas Celme

13:00 horas - Bodega Pousadoiro

14:30 horas - Comida libre en Ribadavia o en el restaurante Alfonso V

o en el 16:30 horas - Visita teatralizada aldea vitivinícolaBeade

1800 horas - Licores Os Maios

18:30 horas - Regreso

13 de junio: Representación de Reconversión de Ibuprofeno Teatro

La obra teatral 'Ibuprofeno' se representará este mes en Ferrol

El sábado 13 a las 20:30 horas en el Teatro Jofre tendrá lugar la representación de una de las obras teatrales más reconocidas de la escena española: Reconversión de Ibuprofeno Teatro, dirigida por Santiago Cortegoso.

Esta obra es un espectáculo teatral dirigido hacia público adulto en el que ocho actores-músicos forman una charanga e interpretan la propia banda sonora de la obra en directo.

La trama de Reconversión camina entre lo íntimo y lo político, además de ser un ejercicio de memoria alrededor de la reconversión en el sector naval de la Ría de Vigo.

20 de junio: Solpores de Canido

Cartel de la edición 2026 de los Solpores de Canido

La edición 2026 de los Solpores de Canido regresa a finales de este mes en el Centro Cívico de Canido, más concretamente el sábado 20.

Este evento musical, impulsado por Ferror Records, tiene como objetivo poner de relieve los artistas y formaciones locales, presentándoselos a un público interesado que busca nuevos sonidos y voces.

El concierto de inauguración de los Solpores de Canido 2026 tiene la siguiente formación:

20:00 horas - As Ánimas

21:00 horas - Nebra

22:00 horas - Amiga

Del 24 al 28 de junio: Classic Surf Pro

Cartel de la edición 2026 de Classic Surf Pro de Esmelle

Desde el miércoles 24 hasta el domingo 28 en el Camping As Cabazas de Esmelle tenemos cinco jornadas llenas de actividades relacionadas con el surf, música en directo y la cultura de verano como parte de la edición 2026 de Classic Surf Pro.

Entre las actividades que se podrán disfrutar durante estos días destacamos los diferentes torneos de WSL Longboard y Junior QS, así como los diferentes conciertos, concursos de Skate, eventos de Live Art y muchísimo más.