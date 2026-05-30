De surfear en Galicia a crear retiros queer en Filipinas: "Por primera vez sentí que encajaba"

Son las 17:15 de la tarde en Siargao. Jaime Fernández responde al teléfono. De fondo solo se escucha el sonido del mar. En A Coruña son las 11:15 cuando lo llamamos, pero las olas se escuchan igual en ambos lados. Fue el amor por el surf lo que llevó a este ciudadrealeño a cambiar los campos de la Mancha por el mar de Galicia. Pero fue la gente de Filipinas la que le terminó por cambiar la vida.

De Ciudad Real vivió en casi todas las comunidades gallegas. Por Ourense cuando trabajó en Carolina Herrera. A Coruña cuando estuvo en Inditex. Y, por último, Vigo, en Bimba y Lola. Doce años dedicados a la comunicación y marketing de moda, llegando incluso a participar en la Semana de Moda de Nueva York.

Se adentró en el mundo del surf en A Coruña en 2018 "por casualidad". "Empecé a surfear cuando estaba en A Coruña y me enamoré", recuerda. Trabajaba entonces en Inditex y habían organizado una actividad para empleados en Caión: "Desde aquella primera sesión sentí una conexión tremenda".

Primero fue la tabla de surf y después llegó la furgoneta. De la costa gallega a Portugal, Canarias o Marruecos "Pasé de salir los viernes y sábados hasta tarde a levantarme temprano para mirar las olas", ríe. Quién le diría que siete años después crearía Agrado, un proyecto de surf para el colectivo LGTBQ+ con la persona que le dio su primera clase.

Y es que, a pesar de todo lo bueno que le dio este mundillo, se dio cuenta de que era un deporte con "una masculinidad dominante, donde hay que ganarse el respeto, ganarse el sitio y demostrar que mereces estar ahí". "Había ratos que no me sentía cómodo. Muchas veces acabas haciéndote pequeño para encajar. Sales del agua y las conversaciones no van contigo", confiesa

Sin embargo, fue un viaje a Siargao en 2020, a más de 12.000 kilómetros de distancia, cuando la mente le hizo 'clic' . Para entonces llevaba dos años sumido en el mundo del surf: "Me enamoré y me quedó la idea de volver". Y lo hizo.

Jaime Fernández en Filipinas Cedida

Volvió cinco años después, en abril de 2025, ya con otra cabeza. Cansado de una vida profesional que había alcanzado todo aquello que, en teoría, debía hacerlo feliz. "Había llegado muy arriba y no me sentía realizado. Estaba en hoteles increíbles, en semanas de la moda, rodeado de gente, y pensaba: ¿qué hago aquí?".

Pidió una excedencia y regresó a Filipinas para "darme tiempo". Lo que encontró allí fue mucho más que olas. "Empecé a ir a sitios de surf y veía chicos gays, personas trans, música, abrazos, gente hablando con naturalidad. Y pensé: esto es sentirse cómodo en el agua".

Jaime Fernández Cedida

En Siargao sintió por fin que encajaba al 100%. "Coges una ola, la comentas, hablas de cualquier cosa y te sientes en casa". Esa sensación fue la que terminó empujándolo a crear retiros de surf dirigidos al colectivo LGTBIQ+. Lo que comenzó como una idea improvisada acabó convirtiéndose en un proyecto estable. Desde agosto del año pasado ya ha organizado cinco grupos en Filipinas.

"Cuando la gente llega se siente comodísima", explica. Parte del equipo con el que trabaja forma también parte del colectivo y eso, asegura, cambia completamente la experiencia. "No tienes que esconderte ni explicar nada".

Dos semanas de surf queer

Pero Galicia seguía apareciendo una y otra vez en el camino. Este enero volvió a A Coruña para visitar a amigos y acabó reencontrándose por casualidad con Patrick, el instructor con el que había dado su primera clase de surf años atrás. Se cruzaron en la calle San Andrés y terminaron tomando un café. De aquella conversación salió una nueva idea: llevar ese mismo concepto a la costa coruñesa.

Jaime Fernández en uno de los retiros de Agrado en Siargao Cedida

"Se alineó todo", resume. Este verano organizarán dos semanas de surf queer en Caión Surf House. La primera será del 13 al 19 de julio y la segunda del 20 al 26. "Es cerrar el círculo", dice. "Mucha gente me escribe contando que llevaba años buscando algo así y que no existía".

Mientras habla, las olas siguen rompiendo al otro lado del teléfono. Jaime regresará a Galicia en julio para esos campamentos y después volverá a Filipinas. La idea es seguir creciendo poco a poco. "Ojalá sea el primero de muchos".