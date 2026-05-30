Los chiringuitos de Ferrolterra se preparan para tres meses de trabajo duro: “Aquí el verano depende del cielo”

“En un mismo día puedes tener las cuatro estaciones”. La frase, pronunciada desde O Alpendre, en la playa de Doniños, resume perfectamente la realidad que viven cada verano los chiringuitos de la costa de Ferrolterra. A diferencia de otros negocios turísticos con fechas marcadas en rojo en el calendario, para estos locales la temporada empieza y termina dependiendo casi exclusivamente del tiempo.

En O Alpendre explican que el establecimiento permanece abierto durante todo el año, aunque el ritmo cambia completamente con la llegada del verano. “La temporada fuerte empieza cuando viene el buen tiempo y acaba cuando vuelven las lluvias”, señalan. La meteorología condiciona cada decisión y obliga a trabajar con una gran capacidad de adaptación. “Siempre estamos alerta porque aquí puedes pasar del sol al viento o a la lluvia en cuestión de horas”, cuentan.

Los primeros días de preparación suelen ser especialmente intensos. Revisar mercancía, acondicionar el local, reorganizar espacios y adaptarse a la afluencia de gente forman parte de una puesta a punto que se repite cada temporada. “Es mucho trabajo, pero también forma parte de la esencia de un chiringuito de playa”, explican desde Doniños.

En Valdoviño la situación es muy similar. Desde A Saiña reconocen que el verano depende directamente del clima y que son varios días seguidos de buen tiempo los que terminan marcando el arranque real de la temporada. Aunque oficialmente el refuerzo de actividad comienza el 1 de junio, el movimiento puede adelantarse o retrasarse según evolucionen las semanas previas.

Este año, además, el negocio ha reforzado plantilla con varios trabajadores llegados desde Lanzarote, algo que refleja la necesidad creciente de personal durante los meses de más actividad. “Los primeros días son de organizar todo y adaptarse rápido al ritmo de trabajo”, señalan. La temporada suele prolongarse hasta mediados de octubre, especialmente si septiembre acompaña con buen tiempo y las playas mantienen afluencia.

La búsqueda de estabilidad en un verano imprevisible

A pesar de que la llegada masiva de visitantes suele asociarse con un verano exitoso, los propietarios de estos negocios reconocen que el equilibrio es fundamental. Los días de calor extremo pueden provocar saturación en las playas y jornadas difíciles de gestionar, mientras que varios días consecutivos de lluvia pueden dejar los locales prácticamente vacíos.

“Cuando hace demasiado bueno se llena muchísimo y, si el tiempo es malo, no viene nadie”, resumen desde O Alpendre. Por eso, más allá de cifras récord, muchos negocios prefieren una temporada estable y repartida en el tiempo, con una afluencia constante que permita trabajar con tranquilidad.

En A Saiña explican que su principal objetivo es tener “tres meses fuertes de trabajo” y que la temporada transcurra con normalidad. “Que acompañe el tiempo y que no pase nada raro”, señalan. También destacan la importancia del ambiente y de que exista una convivencia tranquila entre vecinos, turistas y visitantes habituales de la zona.

Mejorar sin perder la esencia

Aunque cada verano trae nuevas tendencias y cambios en el turismo, los responsables de los chiringuitos coinciden en que la clave está en evolucionar sin perder la identidad del negocio. En O Alpendre apuestan por pequeñas mejoras relacionadas con el servicio y la calidad de la comida, siempre intentando mantener un ambiente cercano y reconocible para los clientes habituales.

“Lo importante es que quien venga disfrute, coma bien y se lleve un buen recuerdo del sitio”, explican. Esa filosofía también está presente en A Saiña, donde cada temporada analizan lo ocurrido el verano anterior para introducir mejoras progresivas. “Intentamos evolucionar poco a poco, pero sin hacer cambios radicales”, aseguran. En muchos casos, los clientes repiten año tras año y buscan precisamente esa sensación de continuidad ligada a la playa, al ambiente familiar y a la experiencia relajada de los chiringuitos de costa.

Uno de los cambios más evidentes de la última década ha sido la transformación del turismo en playas como las de Valdoviño. El crecimiento del surf ha convertido la zona en un punto de referencia para visitantes nacionales e internacionales, especialmente durante los meses de verano.

Desde A Saiña reconocen que la presencia de extranjeros es cada vez más habitual y que eso ha obligado a adaptar algunos aspectos del negocio. “Tenemos cartas en varios idiomas y cada vez se demandan comidas más preparadas”, explican. El cambio no solo afecta a la hostelería, sino también al ambiente general de la zona, mucho más internacional que hace unos años. Aun así, los propietarios insisten en que el crecimiento turístico no puede hacer perder la conexión con el entorno local. “Nunca hay que olvidarse de los vecinos de la comarca ni de la gente que lleva viniendo toda la vida”, destacan.

Ese equilibrio entre modernidad y tradición también se refleja en Tótem, el otro negocio gestionado por los responsables de A Saiña. El local se ha convertido en uno de los puntos de encuentro más conocidos de Valdoviño gracias a una propuesta basada en la música, la decoración y la coctelería.

Chiringuitos convertidos en espacios de experiencia

Más allá de servir comidas o bebidas, muchos de estos negocios buscan ofrecer una experiencia completa ligada al estilo de vida de playa. La música en directo, los eventos especiales o los ambientes cuidados forman parte de una fórmula que gana peso cada verano.

En Tótem consideran que la temporada arranca realmente con la noche de San Juan, una de las fechas más importantes del calendario para este tipo de locales. “Hacemos un plan especial con sardinas, música y ambiente”, explican. La cita marca cada año el comienzo simbólico del verano y reúne a decenas de personas en torno a la playa y la celebración.

La evolución de los chiringuitos refleja también cómo ha cambiado la costa gallega en los últimos años. Lo que antes eran espacios más sencillos y orientados únicamente al verano se ha convertido en negocios capaces de atraer turismo internacional, organizar actividades y adaptarse a nuevas formas de ocio vinculadas al mar y al deporte. Aun así, todos ellos comparten una misma incertidumbre: el tiempo. Porque, como reconocen desde O Alpendre, en la costa de Ferrolterra el verano nunca está completamente asegurado y el éxito de la temporada sigue dependiendo, en gran medida, de mirar al cielo cada mañana.