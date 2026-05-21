¿Qué hacer en A Coruña este fin de semana? Concierto de Bad Gyal, Expotaku, magia y mucho más

¿Qué puedo hacer en A Coruña este fin de semana? Concierto de Bad Gyal, Expotaku, magia y mucho más

El mes de mayo está llegando a su fin, pero todavía tiene mucho que ofrecernos. Este fin de semana podremos disfrutar de los esperados conciertos de Bad Gyal y OBK, la edición 2026 de la Expotaku y hasta de diferentes espectáculos en directo como Origen del Mago Yunke o Trilogía de Rubén García.

Además, complementaremos estas actividades con interesantes sesiones de humor en vivo, cine, teatro y hasta una andaina solidaria organizada por la Asociación contra el Cáncer para cerrar el fin de semana. Planes, todos ellos, en un fin de semana marcada por el posible ascenso del Dépor en Valladolid, en un partido que se jugará a las 18.30 horas en el estadio José Zorrilla.

Conciertos del fin de semana

Bad Gyal trae su gira mundial al Coliseum herculino

Los grandes protagonistas de este fin de semana son dos artistas de gran renombre internacional: Bad Gyal, una de las mayores representantes de la música urbana actual, y OBK, grupo pionero del techno/electro pop en España, liderado actualmente por Jordi Sánchez.

El viernes 22 a las 20:30 horas tenemos una cita de lo más especial en el Teatro Colón, pues Jordi Sánchez celebra los 35 años de trayectoria de OBK con su Vértigo Tour, un emocionante recorrido musical en el que recordará sus mayores éxitos y cantará por primera vez en directo los temas de su nuevo álbum, de nombre homónimo a su gira, de donde destaca su nuevo hit Maldita Mujer.

El sábado 23 a las 20:00 horas el Coliseum recibirá a Bad Gyal, una de las artistas más destacadas de la música urbana internacional, quien amasa casi 13M de oyentes en Spotify y es autora del conocido himno Fiebre, así como de otros hits internacionales como Duro pt.2 (ft. Tokisha y Young Miko) o Angelito (ft. Trueno). Tras el lanzamiento de su nuevo álbum, Más Cara (2025), la catalana se embarca en una gira por las principales ciudades de España.

Otros artistas relevantes que pisarán los escenarios coruñeses durante este fin de semana son Lemot, quienes se presentarán el viernes 22 en la sala Garufa para dar un concierto lleno de sorpresas; Luis Fercán, quien conquistará la sala Garufa el sábado 23 con su íntimo espectáculo Cerezos en flor; y el Hilario Rodeiro Quinteto, quienes protagonizarán una nueva cita del ciclo Maio Jazz 2026 el sábado 23 en el Teatro Colón.

Expotaku 2026

La Expotaku vuelve un año más al recinto de Expocoruña Expotaku

El sábado 23 y el domingo 24 la ciudad herculina acogerá dos jornadas completas de la edición 2026 de la Expotaku, un evento donde se reunirán los amantes de la cultura asiática, los videojuegos y el cosplay.

El recinto de Expocoruña abrirá las puertas de la Expotaku a las 10:00 horas y estará abierto hasta las 22:00 horas de ambos días.

Si eres un amante del anime, manga, cosplay o K-Pop no te puedes perder este evento, conocido por ser uno de los más grandes de Galicia. Durante dos días completos, la ciudad herculina podrá disfrutar de un gran repertorio de actividades como las Bodas Frikis, trivials de anime,torneos de diversos videojuegos, talleres de todo tipo, photocalls y mucho más que no te podrás perder.

Para más información, puedes visitar la página web oficial de la Expotaku.

IX edición del Festival Resis - Programación semanal

Concierto del fin de semana del Festival de Resis Resis

El Festival de Música Contemporánea y Artes Vivas vuelve un año más a la ciudad herculina para celebrar su novena edición. Ya iniciado el 23 de abril, este encuentro cultural se seguirá desarrollando a lo largo de mayo y culminará el día 30 de este mes.

Al igual que en sus pasadas ediciones, Resis es un festival que será acogido por diversas salas de la ciudad coruñesa. Como eventos adicionales, se celebrará un concierto en Madrid el 6 de junio.

La novena edición de Resis homenajea el 100 aniversario del nacimiento de Morton Feldman a través de los espectáculos de agrupaciones como Arxis Ensemble o el Coro de la Orquesta Sinfónica de Galicia y las actuaciones de los artistas residentes de este año: Niño de Elche y Héctor Cavallaro.

La programación de esta semana es la siguiente:

24 de mayo a las 12:30 horas en el Museo de Bellas Artes - La voz de Ofelia de Luna Celemin & Christian Camino

Proyecciones del fin de semana

Programa 'Proyecciones de lo ajeno' Filmoteca de Galicia

Durante este fin de semana podremos seguir disfrutando de la programación audiovisual de la Filmoteca de Galicia y el Fórum Metropolitano.

Por un lado, la Filmoteca de Galicia proyectará diversos filmes del ciclo Fóra de Serie, así como una película y coloquio para celebrar los 20 años de Cinema en curso. Para finalizar, la Filmoteca presentará un programa completo del ciclo Permanencia de lo efímero. Por otro lado, el Fórum Metropolitano proyectará diversas películas de autoría internacional.

La programación del fin de semana de la Filmoteca de Galicia:

Jueves 21 a las 18:00 horas - Pendaripen, la historia silenciada del pueblo gitano de Alfonso Sánchez

de Alfonso Sánchez Jueves 21 a las 20:30 horas - Kontinental '25

Viernes 22 a las 19:00 horas - D'Est de Chantal Akermanen

de Chantal Akermanen Sábado 23 a las 18:00 horas - Programa 5: Colecciones de lo ajeno (varios autores)

La programación del fin de semana del Fórum Metropolitano:

Kauas Pilvet Karkaavat (Nubes pasajeras) de Ari Kaurismäki - Jueves 21 y viernes 22 a las 20:00 horas, sábado 23 a las 17:30 y 20:00 horas

(Nubes pasajeras) de Ari Kaurismäki - Jueves 21 y viernes 22 a las 20:00 horas, sábado 23 a las 17:30 y 20:00 horas Cidade de Deus (Ciudad de Dios) de Fernando Meirelles y Kátia Lund - Jueves 21 y viernes 22 a las 20:00 horas, sábado 23 a las 17:30 y 20:00 horas

Obras de teatro del fin de semana

Una de las obras de teatro que serán representadas este fin de semana Mireia Gabilondo

¿Qué opciones tenemos para disfrutar del teatro herculino este fin de semana? En Quincemil hemos hecho una selección de tres obras diferentes:

Viernes 22 a las 20:30 horas en el Fórum Metropolitano - Made in Galicia de Sarabela Teatro, un espectáculo teatral ágil, alegre y combativo que reivindica el orgullo de ser gallego a través de situaciones cotidianas que se presentan desde una perspectiva tranquila y amable. Es una obra recomendada para público a partir de los 12 años.

de Sarabela Teatro, un espectáculo teatral ágil, alegre y combativo que reivindica el a través de situaciones cotidianas que se presentan desde una perspectiva tranquila y amable. Es una obra recomendada para público a partir de los 12 años. Viernes 22 a las 20:30 horas en el Teatro Rosalía de Castro - Sabes que las flores de plástico nunca han vivido, ¿verdad? de Mireia Gabilondo explora las vidas de cuatro particulares personajes que desencadenarán situaciones que harán reír y reflexionar a la audiencia a partes iguales. Obra recomendada para público adulto.

de Mireia Gabilondo explora las vidas de que desencadenarán situaciones que harán reír y reflexionar a la audiencia a partes iguales. Obra recomendada para público adulto. Sábado 23 a las 20:15 horas en el Fórum Metropolitano - Quén carallo matou a Suso? de Alberto Gómez es una obra que camina entre el suspense y la comedia. La historia gira alrededor de la misteriosa muerte del empresario Suso de la Torre. ¿Qué hay detrás de los invitados que acudieron a su última fiesta?

Espectáculo Trilogía. Grandes Éxitos de Rubén García

Rubén García llega con su 'Trilogía. Grandes Éxitos' a la ciudad herculina Rubén García

El viernes 22 a las 20:00 horas en la Sede Afundación podremos volver a disfrutar de los grandes éxitos en directo de Rubén García con Trilogía, un show que reúne lo mejor de todos sus espectáculos. ¿Te lo vas a perder?

Una combinación de la comedia más afilada, absurda y brillante que tiene como resultado más de una hora de carcajadas. Si te has perdido algunos de sus shows, te recomendamos que te acerques a descubrir lo que Rubén García tiene preparado para ti. ¡No te vas a arrepentir!

Espectáculo Si la vida es un despropósito nosotras también de GER

GER presentará este viernes su nuevo show en directo GER

El viernes 22 a las 20:00 horas podremos disfrutar en directo del humor y mamarrachismo de GER, quien trae hasta el Centro Ágora el espectáculo Si la vida es un despropósito nosotras también.

Un show muy personal, donde GER nos hablará de su día a día y exagerará cada situación con ese mismo tono que viralizó sus mini-monólogos en las redes en 2020.

Espectáculo Origen del Mago Yunke

El Mago Yunke, Campeón Mundial de Magia, visitará A Coruña este fin de semana Mago Yunke

El domingo 24 a las 18:00 horas en llega al Palacio de la Ópera un show que dejará a todo el público preguntándose qué es real y qué es solo una ilusión. Y es que el Mago Yunke, Campeón mundial de Magia, ha vuelto a los escenarios por todo lo alto con su nuevo espectáculo Origen.

Una hora completa de ilusiones, nostalgia e impactantes imágenes que nos transportarán hasta nuestra infancia. Un show para toda la familia que dejará impresionados a los niños y adultos.

XIII andaina En Marcha Contra O Cancro

Este domingo tendrá lugar la andaina solidaria En Marcha Contra O Cancro Asociación Contra el Cáncer

El domingo 24 a las 10:00 horas tendrá lugar la 13.ª edición de la andaina anual En Marcha Contra O Cancro, una iniciativa deportiva solidaria impulsada por la Asociación Contra el Cáncer y que tiene como principal objetivo llenar la ciudad herculina de una marea verde.

La salida de la andaina será en la zona de Porta Real y tendrá un recorrido total de 5 kilómetros.