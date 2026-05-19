El Aquarium, la Casa das Ciencias y 4 museos más abrirán gratis este sábado en A Coruña: horarios y actividades

Los museos de A Coruña serán gratuitos este sábado con motivo del Día Internacional de los Museos. Además, el Ayuntamiento ha preparado una programación especial que se desarrollará a lo largo de la jornada del 23 de mayo.

Bajo el lema 'Museos unindo un mundo dividido', la ciudad ya tiene todo listo para celebrar el Día de los Museos 2026, una cita que busca poner en valor el patrimonio cultural y acercar la oferta museística a toda la ciudadanía.

Museos gratis en A Coruña: ¿Es necesario reservar entrada?

Un año más, A Coruña celebrará el Día Internacional de los Museos con una programación especial que incluye horarios ampliados, escape rooms dramatizados y entrada gratuita a varios espacios culturales.

Precisamente, los Museos Científicos despiertan un gran interés y, en esta ocasión, también se suman a la celebración con acceso libre a la Casa das Ciencias, la Domus y el Aquarium Finisterrae, en horario de 10:00 a 19:00 horas.

En la Casa das Ciencias, la visita a las salas de exposiciones será libre, mientras que para asistir a las sesiones del Planetario será preciso retirar invitación previa a través de este enlace.

Por otro lado, en la Domus, el acceso será libre sin reserva previa, aunque el acceso al espacio MiniDomus requerirá reserva anticipada. En el Aquarium será imprescindible realizar reserva previa debido a la elevada demanda prevista.

"Con el objetivo de facilitar la accesibilidad, las personas mayores de 65 años podrán acceder sin reserva, acompañadas de otra persona si lo precisan", informa el Ayuntamiento en nota de prensa.

Castillo de San Antón Shutterstock

El Museo Arqueológico e Histórico Castillo de San Antón también se suma al Día de los Museos. El sábado 23 de mayo desarrollará una programación específica centrada en la arqueología, la creación artística y la divulgación histórica.

Entre las actividades programadas destacan los talleres infantiles 'A Arte do repuxado', a las 11:45 horas, y 'Mans á obra! Creamos como na prehistoria', a las 17:00 horas, en el que los jóvenes podrán acercarse a las técnicas artísticas de la antigüedad y a las primeras formas de representación humana.

La programación incluye también una actividad para el público adulto 'As Venus do paleolítico: beleza, misterio e significado', a las 19:00 horas, centrada en las primeras manifestaciones artísticas de la humanidad desde una perspectiva divulgativa y crítica.

El museo ofrecerá además dos visitas guiadas al Castillo de San Antón y a las distintas secciones del Museo Arqueológico e Histórico, a las 12:00 y las 21:00 horas, permitiendo conocer tanto el edificio histórico como los fondos y colecciones del museo.

Todas las actividades serán gratuitas y requerirán inscripción previa a través del correo electrónico museo.arqueoloxico@coruna.gal o del teléfono 981 189 850.

Más actividades y talleres

Casa Museo María Pita

En el Kiosko Alfonso, la exposición Trazos, de David Pintor, se completará con un programa específico de mediación y participación alrededor de la ilustración contemporánea.

A las 12:00 horas tendrá lugar el taller infantil y familiar 'Repintamos ao Pintor!', una propuesta dirigida a público a partir de 5 años. Ya por la tarde, a las 18:00 horas, se celebrará una visita comentada a la exposición.

En el Palacio Municipal, la exposición RESIS 2026: TO HO BOC GE a/v, de Juan Lesta y Marco Maril, acogerá a las 22:00 horas una sesión performativa audiovisual en directo en la que los artistas combinarán sonido, imagen y acción en tiempo real.

Por otro lado, la Casa Museo Casares ampliará su horario de apertura, de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 horas, mientras que la Casa Museo María Pita acogerá dos sesiones de un escape room dramatizado a las 12:00 y las 18:00 horas, orientado a un público familiar.

En último lugar, y no por eso menos importante, la Casa Museo Picasso acogerá la actividad teatral Vinte, de la compañía Os Náufragos, una propuesta escénica con recorridos dramatizados por el espacio museístico para recordar la vida del artista.