Ferrol aplaza el Festival Ilustrado por la previsión de lluvia: será el 28 y 29 de mayo

La edición de 2023 congregó a multitud de escolares en plaza de Armas para bailar juntos un minué. Concello de Ferrol

El Ayuntamiento de Ferrol ha decidido aplazar la VI edición del Festival Ilustrado debido a la previsión de lluvias para los días 8 y 9 de mayo, fechas en las que estaba inicialmente previsto su desarrollo.

La concejala de Turismo, Maica García, ha confirmado la decisión adoptada ante las condiciones meteorológicas adversas.

Desde el Gobierno local señalan que todas las actividades previstas serán reubicadas y se celebrarán finalmente los días 29 y 30 de mayo, con el objetivo de garantizar el correcto desarrollo del evento y la participación del público.

La organización trabaja ahora en la reconfiguración del programa, que se dará a conocer en los próximos días una vez quede completamente cerrado. El Festival Ilustrado se ha consolidado como una de las citas culturales destacadas de la ciudad, por lo que el Ayuntamiento apuesta por mantener su calidad pese al cambio de fechas.