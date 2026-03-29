El olor a olivo llena las calles de A Coruña en el Domingo de Ramos con la procesión de La Borriquilla

La Semana Santa arrancó hoy en A Coruña con una de sus citas más esperadas: la procesión de La Borriquilla, que llenó las calles de emoción, tradición y un ambiente profundamente simbólico en este Domingo de Ramos.

Y es que desde primera hora de la mañana, el olor a olivo impregnaba cada rincón. Familias enteras recorrían las calles con sus ramas en la mano, muchas veces compartidas entre padres e hijos.

Organizada por la Cofradía de la Borriquilla, la procesión partió, como es tradición, desde la Iglesia de los Capuchinos. Desde allí, avanzó por Federico Tapia hasta llegar a la plaza de Vigo, donde se celebró la Eucaristía.

El buen tiempo fue clave para que la jornada se desarrollase con total normalidad, permitiendo que la imagen de Jesucristo sobre el asno —símbolo de su entrada en Jerusalén— saliera del templo y recorriera la ciudad arropada por cientos de coruñeses.

A lo largo del recorrido, la participación fue masiva. Fieles y curiosos acompañaron la procesión en un ambiente de respeto y emoción, mientras las ramas de olivo y las palmas se convertían en protagonistas.

La Semana Santa continúa esta tarde

La programación de la Semana Santa coruñesa no se detiene. Esta misma tarde, a las 19:00 horas, tendrá lugar la procesión de Ecce Homo Cautivo, organizada por la Franciscana Seráfica Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad y Santo Entierro.

El recorrido partirá desde el Templo de la Orden Tercera, en la Ciudad Vieja, y continuará por un itinerario que incluye:

Plaza Carlos I

San Francisco

Calle Santo Domingo

Calle Zapatería

Calle Damas

Plaza de Azcárraga

Plaza de la Constitución

Calle Príncipe

Plaza Santo Domingo

Regreso al templo de la Orden Tercera

Con este inicio, A Coruña se sumerge de lleno en una semana de tradición, fe y arraigo popular que volverá a llenar sus calles de historia y sentimiento.