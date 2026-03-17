Regresa al centro de A Coruña un gran evento de moda con marcas independientes y degustaciones de sushi

A Coruña es la ciudad del buen gusto. De hecho, está considerada la capital de la moda gallega. A Inditex se suman otras empresas textiles y diseñadores independientes, algunos de los cuales estarán presentes en la nueva edición de Mood Market.

La organización de Mood Market ultima los detalles para una nueva edición que se celebrará los días 28 y 29 de marzo en el Cine París, en pleno centro de la ciudad, con marcas emergentes y una amplia propuesta creativa.

Moda, diseño y gastronomía en el Cine París

El mes de marzo llegará a su fin con un gran evento para los amantes de la moda. El histórico Cine París de A Coruña acogerá una nueva edición de Mood Market, un encuentro dedicado al diseño independiente, la moda, la artesanía contemporánea y los proyectos creativos emergentes.

De esta forma, durante el último fin de semana de marzo, el espacio situado en plena calle Real se transformará en un market creativo donde el público podrá descubrir una selección de marcas independientes.

Entre las propuestas que los visitantes podrán encontrar en la edición de 2026 se incluyen artículos de moda, joyería, cosmética natural, ilustración, cerámica y objetos de diseño.

"Mood Market nace con el objetivo de crear un punto de encuentro entre marcas emergentes y público interesado en propuestas originales, apostando por un formato cercano que permite descubrir el trabajo de diseñadores y creadores de manera directa", señala la organización del evento.

Durante los días 28 y 29 de marzo, los asistentes podrán disfrutar de una propuesta gastronómica para completar la visita. Así, habrá un tasting gratuito de sushi ofrecido por Takimi, el restaurante japonés del número 26 de Adelaida Muro.

Por otro lado, el público que realice compras durante el evento también podrá participar en un sorteo especial de un lote de ternera premium de Ganadería Lanzán, productor gallego especializado en Ternera Gallega Suprema Ecológica.

Coincidiendo con el inicio de la Semana Santa (y de un nuevo periodo de vacaciones para muchas personas), la moda, el diseño y la gastronomía se darán una cita en el Cine París con un nueva edición de Mood Market. Apunta las fechas: 28 y 29 de marzo, de 10:00 a 22:00 horas, con entrada libre.

Este es el programa completo:

Sábado, 28 de marzo

A las 10:00 horas: Venta y exhibición de productos de las marcas participantes

De 14:00 a 14:30 horas: Tasting de sushi con Takimi

A las 22:00: Cierre de los stands

Domingo, 29 de marzo