Vuelven las bodas antes de los 30 en A Coruña: "Esto es más accesible. Después ya iremos a por la casa"

Las bodas vuelven a ganar terreno entre los jóvenes en A Coruña. Tras el parón provocado por la pandemia, el número de matrimonios ha aumentado en los últimos años y, además, lo ha hecho con una tendencia llamativa: cada vez más parejas deciden casarse antes de los 30. Y en muchos casos como el siguiente, influye el problema de la vivienda.

Antía y Martín, una pareja de 27 y 30 años que vive de alquiler en O Temple, en Cambre (A Coruña), se comprometieron este año. Ella es psicóloga y él trabaja actualmente en una empresa de embalaje, aunque es albañil de profesión. Ambos se prometieron antes de cumplir los 30 y ya tienen fecha para su boda: el 12 de septiembre de 2026.

Su decisión, cuentan, llegó casi por impulso. "Martín y yo teníamos plan de comprar una casa y mirando opciones, por ahora se nos iba de presupuesto y con el rollo de que luego compras hipotecas y tienes hijos pues pensamos que en algún momento nos íbamos a casar. Yo lo veía tan a largo plazo...", recuerda Antía.

La idea empezó a tomar forma tras una conversación con unos amigos que acababan de casarse. "Estábamos en un momento de pareja muy bonito, estábamos de vacaciones, y al día siguiente de hablar con ellos así un poco por impulso fui y compré el anillo", explica.

Bodas más accesibles y a su estilo

Para la pareja, casarse ahora tenía incluso más sentido que esperar. "Era más accesible en este momento casarnos. Ahora las bodas son más low cost y puedes adaptarlas más a tu estilo. Era con toda la ilusión. Todo más cercano. A partir de ahí lo que venga y lo que podamos hacer. Lo que veo yo es que a partir de aquí lo siguiente es ir a por la casa. Esto es más accesible, más rápido".

Antía es del Temple y Martín de O Burgo, por lo que tenían claro que querían celebrar el enlace en un lugar que les transmitiera cercanía. Al principio ella imaginaba algo pequeño, pero la idea fue evolucionando.

"Yo esperaba que fuera algo más íntimo, pero Martín quería fiestón, y al final escogimos un sitio que nos transmite mucha familiaridad. Va a ser un bodorrio y ahora a mí también me apetece mucho disfrutar al máximo ese día. Al final es nuestro día y celebrar el amor siempre está bien".

Más bodas tras la pandemia

Su historia encaja con una tendencia que también reflejan los datos municipales. En A Coruña, el número de bodas ha ido creciendo tras los años de pandemia. En 2023 se celebraron en el ayuntamiento 222 bodas; en 2024, 223 bodas; y en 2025, 260 bodas

El aumento no solo está en el número, sino también en la edad de quienes deciden casarse. Si hace años lo habitual era hacerlo después de comprar una casa o estabilizar completamente la vida laboral, ahora muchas parejas adelantan ese paso. En Galicia no es que tengas ningún beneficio fiscal a la hora de firmar una hipoteca, pero el hacerte pareja de hecho puede ayudarte para determinadas gestiones.

Las nuevas generaciones también están cambiando la forma de entender las celebraciones. Ya no hay que cumplir con el protocolo de las bodas a rajatabla. Aquí las normas las ponen los novios. Como Antía, que consideró algo más "low cost".

El matrimonio vuelve a estar de moda

Más allá de las modas, varios estudios apuntan a un renovado interés por el matrimonio entre los jóvenes. Según el informe Wedding Trends to Watch Report 2025, elaborado por The Knot Worldwide, el 86% de los jóvenes de la generación Z tiene intención de casarse en algún momento del futuro y el 63% considera que será uno de los eventos más importantes de su vida.

Las cifras sorprenden porque esta generación siempre se había mostrado especialmente crítica con el matrimonio, una institución históricamente vinculada a roles tradicionales. Como recuerda la periodista Halima Jibril, algunos estudios han señalado que "los hombres casados viven más que las mujeres casadas, están más felices y tienen mejores perspectivas económicas".

Sin embargo, el compromiso parece volver a ganar valor entre los jóvenes, incluso en una sociedad donde la religión ha perdido peso. Conceptos como la responsabilidad afectiva o el deseo de construir proyectos de vida compartidos están influyendo en este cambio.

Una tendencia que también notan las empresas

Las empresas del sector nupcial también perciben este rejuvenecimiento de las parejas. En Fincas Montesqueiro, uno de los espacios más conocidos para celebraciones en el área coruñesa, aseguran que cada vez reciben más reservas de parejas jóvenes. "Siempre fue variado, pero ahora sí se ve más", explica Lucía Cidón.

Algo similar ocurre en el mundo de la organización de eventos. Silvia, de la empresa El Consejo de Silvia, asegura que "más del 90% de las personas que nos contratan tienen menos de 30".

También lo notan en las tiendas de trajes de novio. Jennifer Enríquez, de la tienda Félix Ramiro, recuerda un caso reciente. "El otro día me vino un chico de 23 años", cuenta. En su opinión, "la juventud ya tiene toda la vida programada de antes. Y lo digo yo porque tengo una hija de 26 que también se va a casar ahora", dice entre risas.

Mientras tanto, Antía y Martín siguen preparando su gran día. Después de la boda, el siguiente objetivo ya lo tienen claro. La casa llegará después. Pero primero, celebrar.