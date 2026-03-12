A Coruña celebra este fin de semana San Patricio en la Ciudad Vieja: conciertos, cervezas y comida

La plaza de Azcárraga, en la Ciudad Vieja, será el epicentro de las celebraciones de San Patricio en A Coruña. Entre este viernes 13 y el domingo 15 habrá diferentes actividades en torno a la cultura irlandesa, incluyendo actuaciones musicales, concurso de tiraje de cerveza, un curso de cultura de la cerveza y sorteos.

El concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro, participó este jueves en el acto de presentación de estas festividades, en las que participa el Concello. El preámbulo se celebró en la Fundación Luis Seoane y contó también con la participación de Alfonso Pequeño, delegado de cervezas internacionales de Hijos de Rivera, Carlos Ávila, técnico de Cultura de Estrella Galicia, y Leonardo Méndez, presidente de la asociación de vecinos de la Ciudad Vieja.

"Desde el Gobierno local mostramos nuestro apoyo al sector hostelero de la ciudad en esta fecha tan señalada, colaborando en la organización de este nuevo evento abierto a toda la ciudadanía", señaló Gonzalo Castro esta tarde, en un acto que contó con ambientación musical y una degustación gratuita de cerveza.

Este viernes comenzarán las actuaciones musicales en la plaza de Azcárraga con Maghúa (19:30 horas) y Son d’aquí (20:30 horas). Habrá también una actuación sorpresa para cerrar la noche. El sábado 14 actuarán Os Viqueiras a las 13:30 horas. Ya por la tarde, a las 19:30, será el turno de Os Gaiteiriños, a los que seguirán Donaire (21:00) y As Bestas (22:30). El domingo se cerrará este evento con la actuación de Folerpas a las 13:30 horas.

Asimismo, durante todo el fin de semana también habrá propuestas gastronómicas, reparto de gorros de San Patricio y distintas variedades de cervezas irlandesas.