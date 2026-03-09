El pueblo más acogedor de A Coruña para vivir la jubilación, según la IA: "Gran oferta cultural y de servicios"

La jubilación es una etapa que muchas personas esperan con ilusión. Después de años de trabajo, dedicarse tiempo a uno mismo, a los amigos y a la familia es un placer. Además de viajar, también es habitual plantearse un cambio: dejar atrás las ciudades, el ruido, el estrés y la masificación para buscar un lugar más tranquilo.

Si ese es tu caso, elegir el destino adecuado puede resultar complicado. Galicia ofrece muchos rincones ideales para vivir la jubilación con calma y calidad de vida. Por eso, le hemos preguntado a ChatGPT cuál considera que es el mejor pueblo de la provincia de A Coruña para ello… y su respuesta ha sido inmediata: Pontedeume.

"Ambiente tranquilo, pero con vida todo el año"

Vista nocturna de Pontedeume. Shutterstock

La Inteligencia Artificial no ha dudado a la hora de dar respuesta a cuál podría ser el pueblo perfecto de la provincia coruñesa para vivir la jubilación. Según su opinión, Pontedeume es el lugar ideal por disponer de todo lo que la gente necesita: "Mar cerca, naturaleza espectacular, servicios suficientes y un ambiente tranquilo, pero con vida todo el año", indica.

Se trata de una villa histórica situada en la ría de Ares, a unos 40 km de la ciudad de A Coruña y a unos 20 km de Ferrol. Esta cercanía a ambas ciudades es otro punto positivo, ya que te permite tener de todo a media hora en coche, pero disfrutando de la tranquilidad de una localidad que tiene todo a tu alcance.

Cuenta con algo menos de 8.000 habitantes, por lo que es muy tranquilo pero a su vez tiene mucho que ofrecer. "Durante el año mantiene actividad en bares, comercios, asociaciones culturales y pequeños eventos, lo que hace que resulte agradable para vivir sin el estrés de las ciudades grandes", señala la IA.

Si por algo destaca es por su casco histórico. "Pasear por el centro es una de las rutinas típicas del lugar: cafés tranquilos, terrazas junto al río y un ambiente bastante social, donde es fácil conocer a la gente del barrio con el paso del tiempo".

Además, tiene bastante movimiento gracias a su "gran oferta cultural y de servicios". "Hay programación de cine ocasional, teatro, música y actividades culturales organizadas por el ayuntamiento y asociaciones locales", informa ChatGPT. Y añade: "También hay bibliotecas, centros culturales y fiestas tradicionales".

"Entorno natural muy atractivo y coste de vida asequible"

Pueblo costero a media hora de Coruña Shutterstock

Otro de los grandes atractivos de Pontedeume es su entorno natural. Justo al lado del pueblo comienza el parque natural de las Fragas do Eume, uno de los bosques atlánticos mejor conservados de Europa. Allí puedes hacer muchas rutas de senderismo, algunas más exigentes, y otras más fáciles y agradables.

"Para alguien que quiere mantenerse activo sin hacer grandes esfuerzos físicos, es un entorno privilegiado", dice ChatGPT sin ninguna duda. Además, Pontedeume está al lado de la playa. Cruzando el puente llegas a la increíble y preciosa playa de Cabanas, un arenal largo, de arena fina e ideal para caminar y disfrutar del paisaje.

Si atendemos al coste de vida, es más asequible que diferentes zonas costeras gallegas. Según indica la Inteligencia Artificial, "el precio de la vivienda suele ser moderado comparado con lugares más turísticos como las Rías Baixas o algunas zonas muy demandadas cerca de A Coruña".

Aquí dispones de todos los servicios básicos: centro de salud, supermercados, mercado, farmacias, transporte y un gran ambiente social con sus mercados y fiestas populares.

Por todo ello, "muchas personas que buscan jubilarse en la costa de A Coruña lo consideran una de las opciones más equilibradas", sentencia ChatGPT.