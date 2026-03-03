El Circo del Sol regresa a A Coruña esta Navidad 2026 con su espectáculo 'OVO'

El Circo del Sol visitará A Coruña con su espectáculo 'OVO'. Jesse Faatz / Circo del Sol

El Circo del Sol regresa a A Coruña y lo hace con OVO, un espectáculo que ha actualizado para presentarle al público nuevos números acrobáticos, personajes inéditos, vestuario rediseñado y una música reinventada.

OVO hará la última parada de su gira europea 2026 en A Coruña con una versión renovada de este emblemático espectáculo. El equipo creativo ha estado trabajando varios meses para presentar esta propuesta que busca deslumbrar "más que nunca" con su fascinante colonia de insectos, reuniendo a 53 acróbatas y músicos en un espectáculo que hace las delicias de grandes y pequeños.

El público de cuarenta países ya ha podido disfrutar de un espectáculo que se instalará en el Coliseum del 30 de diciembre de 2026 al 3 de enero de 2027. Las entradas para disfrutar de la magia del Circo del Sol se podrán adquirir para cualquiera de las sesiones programadas, que son las siguientes:

Miércoles 30 de diciembre de 2026, a las 20:30 horas

Viernes 1 de enero de 2027 a las 20:30 horas

Sábado 2 de enero de 2027, a las 16:30 y 20:30 horas

Domingo 3 de enero de 2027, a las 12:30 y 16:30 horas

Y es que la preventa exclusiva de entradas para OVO comienza hoy martes para miembros de Cirque Club, mientras que la venta general de entradas se abrirá el 5 de marzo de 2026 en cirquedusoleil.com/ovo.

"Con poderosos grillos que brincan en camas elásticas o una hipnótica araña que se contorsiona dentro de su telaraña, OVO ofrece un extraordinario espectáculo que despierta la imaginación. Divertido y caótico, pero adorable y maravilloso, OVO conquista a nuestro niño interior con su dulce exuberancia", señalan fuentes del Circo del Sol sobre el espectáculo.

Compuesto por 100 personas de 25 países diferentes, entre ellos 53 artistas, OVO lleva al escenario actos acrobáticos de alto nivel que redefinen los límites del cuerpo humano. Desde su estreno en Montreal en 2009, OVO ha emocionado a más de 10 millones de personas en 40 países diferentes.