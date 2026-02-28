Las sesiones "Durmiendo con tiburones" regresan al Aquarium de A Coruña: cómo anotarse

En los meses de marzo y abril, regresan a A Coruña las sesiones de 'Durmiendo con tiburones' en el Aquarium Finisterrae. Las actividades están dirigidas a niñas y niños de entre 10 y 12 años, con unos talleres que les permitirán conocer la biología de los tiburones. En estas sesiones, los menores podrán pasar una noche en la sala Nautilus, donde vive el tiburón Gastón, que este 2026 celebra 20 años en la ciudad.

Las sesiones serán los días 27 de marzo y 24 de abril. Podrán participar niñas y niños nacidos entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2015 con un máximo de 20 plazas por sesión. Cada uno deberá llevar saco de dormir, esterilla, neceser y su propia comida.

La actividad, con un precio de 45 euros, será desde las 20:00 horas del viernes hasta las 11:00 horas del sábado. Para participar es necesario preinscribirse en la web municipal hasta las 09:00 horas de este lunes 2 de marzo. Los pequeños que formen parte de la Asociación Amigos da Casa das Ciencias pagarán un precio reducido de 20 euros.