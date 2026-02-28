Estos son los grandes eventos de A Coruña que le dan la bienvenida al mes de marzo 2026

Estos son todos los grandes conciertos y eventos que animarán el mes de marzo 2026 en A Coruña

El mes de marzo llega a la ciudad herculina al ritmo de The Kooks, Barry B, Fórmula V, Alizzz y la 1.ª edición del Expo Rock Festival. Paralelamente, también podremos disfrutar de shows de humor tan destacados como el de Pantomima Full hecho a mano.

Y no faltarán las ferias y fiestas. Este mes tenemos una cita de lo más especial en MEGA para celebrar el Día de San Patricio. Además, también podremos asistir a una nueva edición de la Feria de BioCultura & EcoTurismo, que celebrará a la par el Festival de Yoga del Noroeste.

Conciertos del mes en A Coruña

El cantante Barry B.

La ciudad herculina recibirá a lo largo de este mes a una serie de grupos y artistas de gran proyección nacional e internacional. ¿Cuáles tienes apuntados en tu agenda?

El jueves 5 a las 22:00 horas empezamos el mes de marzo por todo lo alto con el show inédito que The Kooks dará en la sala Pelícano. Será una de las primeras citas musicales enmarcadas dentro de la programación de O Gozo Fest 2026.

El jueves 5 y el viernes 6 a las 22:00 horas El Chato, también conocido como Barry B, regresa a la sala Inn Club de la ciudad herculina con dos fechas exclusivas como parte de su nueva gira internacional Infancia Mal Calibrada. Presentará en directo los temas de su EP de 2025 de nombre homónimo.

El viernes 6 a las 20:30 horas en el Teatro Colón tenemos una cita exclusiva con dos grandes voces que marcaron la generación de nuevos cantautores en los años 90: Pedro Guerra y Javier Álvarez, quienes se reencuentran sobre los escenarios para presentar su gira conjunta Aunque ya no soy dos.

El viernes 13 a las 20:00 horas en el Playa Club el grupo Biznaga nos regalará una noche entera del punk-rock nacional más fresco. Este vibrante espectáculo forma parte de la gira de despedida de su álbum ¡Ahora! (2024).

El sábado 14 a las 20:00 horas aterriza Fórmula V en los escenarios del Teatro Colón, donde presentarán un espectáculo inolvidable para celebrar por todo lo alto sus 55 años de éxitos. Desde Cuéntame, pasando por Tengo tu amor y terminando con Loco casi loco. ¡No te lo pierdas!

El sábado 14 también tenemos una cita en directo a las 21:00 horas con Rufus T. Firefly en El Pantalán, un show inédito que forma parte de la programación de conciertos Vibra Mahou 2026 y emocionará a los amantes del rock alternativo.

La última gran cita musical del sábado 14 tendrá lugar en la sala Inn Club a las 21:30 horas y estará protagonizada por una de las bandas referentes del pop electrónico nacional: Miss Caffeina, quienes regresan a los escenarios tras un año de descanso con su BUENASUERTE tour.

El martes 17 a las 21:00 horas llega a la sala Pelícano una de las bandas más icónicas del britpop: Suede, quienes presentarán su álbum Antidepresants y gira Dancing With Europeans Tour, que cuenta con seis únicas paradas en España.

El miércoles 18 a las 22:00 horas aterriza en la sala Garufa uno de los mejores músicos y compositores de saxofón y clarinete: Paquito D'Rivera. Además, vendrá acompañado del pianista Pepe Rivero y el vibrafonista Sebastián Laverde.

El sábado 28 a las 20:00 horas cerramos el mes con uno de los artistas, productores y compositores más importantes del panorama nacional: Alizzz, quien aterriza en el club Don Giorgio como parte del ciclo de conciertos SON Estrella Galicia.

1 de marzo: XVIII Media Maratón Coruña 21

Cartel de la Media Maratón que se celebrará este mes en A Coruña

El domingo 1 la ciudad herculina acogerá la 18.ª edición de la Media Maratón Coruña 21.

La prueba deportiva empezará oficialmente a las 09:30 horas y consistirá en un recorrido de 21 kilómetros por el casco urbano de A Coruña.

También se celebrará de manera paralela la carrera popular 5K, que consistirá en un recorrido de 5.000 metros.

A día de hoy las inscripciones ya se encuentran cerradas.

5 de marzo: Foro Mujeres Referentes Quincemil 2026

Foro Mujeres Referentes Quincemil 2025. Carmen G. Mariñas

El Foro Mujeres Referentes 2026 de Quincemil se celebra el jueves 5 de marzo. La conselleira de Economía e Industria de la Xunta de Galicia, María Jesús Lorenzana, y la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, serán las encargadas de inaugurar este evento a las 19:00 horas en el Club Cámara Noroeste.

A continuación, la entrenadora personal, fisioterapeuta y ex-deportista de élite de la Selección Española de Natación Crys Diaz, será entrevistada por la Gerente del clúster da industria do deporte e o benestar de Galicia Sofía Toro. Una entrevista a la que seguirá la de EMEA SIOP Business Partner de Resonac, Isabel Torres Taboada.

La Manager Región Noroeste de Comunicación, Asuntos Públicos y Sostenibilidad de Coca-Cola Europacific Partners Iberia, María Troncoso, y la Deputy Manager Energy division en Xeal, Adriana Trillo Montero, conversarán con la Directora Global Corporativa en Tecalis y vicepresidenta y cofundadora de Ellas Innova, Berta Caro, a las 20:00 horas.

La CEO de Casas Cube, Silvia Sánchez Añón, será entrevistada a continuación por la doctora en Arquitectura Nuria Prieto. La subdirectora de Quincemil y Treintayseis, Loreto Peteiro, será la encargada de cerrar un evento que llega a su tercera edición como un referente a la hora de difundir y dar a conocer el talento femenino.

6, 7 y 8 de marzo: Feria de BioCultura & EcoTurismo

Cartel de la 8.ª edición de la Feria de BioCultura y EcoTurismo en A Coruña

El viernes 6, sábado 7 y domingo 8 el recinto de EXPOCoruña acogerá la octava edición de la Feria de BioCultura & EcoTurismo, un evento referente que anualmente acoge a más de 150 expositores y 15.000 visitantes.

Con esta feria se impulsa un modelo de turismo saludable y respetuoso con el medio ambiente. Para apoyar las bases de este encuentro se ha preparado un programa profesional con actividades que incluyen un Fam Trip y un workshop especializado, entre otros.

A estas actividades también se le suman otros sectores estratégicos como la alimentación ecológica, la cosmética natural, la moda sostenible y mucho más que veremos reflejado a través de más de 100 actividades para todos los públicos.

El horario del viernes 6 y sábado 7 será de 11:00 a 20:00 horas, mientras que el horario del domingo 8 será de 11:00 a 18:00 horas.

Puedes conseguir las entradas desde 4 euros en el siguiente enlace.

6, 7 8 de marzo: Festival de Yoga del Noroeste

Cartel de la nueva edición del Festival de Yoga del Noroeste

El viernes 6, sábado 7 y domingo 8 se celebrará en el recinto de EXPOCoruña el Festival de Yoga del Noroeste, organizado por Tibet Yoga Studio. Tendrá lugar de manera paralela con la Feria de BioCultura y EcoTurismo.

Este festival gira alrededor de la cultura del yoga, su historia, prácticas y el bienestar personal. Se ofrecerán una serie de conferencias y talleres por parte de expertos de renombre en el ámbito de yoga, meditación y salud integral.

Las actividades de los tres días son las siguientes:

Viernes 6

18:30 horas - El Cuerpo Sagrado: Una Puerta a la Meditación por Segundo Rego

Sábado 7

11:15 horas - Del Ashram y Monasterio a la Ciencia y Medicina Moderna de Madhana Agulla

de Madhana Agulla 13:00 horas - Los Cuerpos del Yoga de Mark Singleton

de Mark Singleton 14:45 horas - Ayurveda y Salud de Piero Piga

de Piero Piga 16:15 horas - La danza de los ciclos: Crear, sostener y destruir de Nerea B. Narayani

de Nerea B. Narayani 18:00 horas - Keksel Trulkhor: Práctica tibetana para superar obstáculos internos de Javier Akerman (Sangye Dorje)

Domingo 8

11:15 horas - ¿Por qué hablamos hoy de Yoga para la Mujer? Cuerpo, historia y práctica de Elena Ferraris

de Elena Ferraris 13:00 horas - Yoga Integral: Las ocho etapas de ejecución del asana de Savitri

de Savitri 16:00 horas - Kirtan: mantras para el alma, música de Hari Kirtan Das

Las entradas se deben reservar a través de las adquiridas a través de la web de la Feria de BioCultura y EcoTurismo.

7 de marzo: Espectáculo Y tú, ¿tienes pueblo? de Fran Pati

El humorista castellano Fran Pati aterriza en A Coruña con su nuevo espectáculo

El viernes 6 a las 20:00 horas tenemos cita en el Auditorio de Sede Afundación con Y tú, ¿tienes pueblo?, el nuevo show humorístico de Fran Pati.

Este espectáculo está dedicado a todas aquellas personas que nacieron o veranean en un pueblo. El cómico castellano hablará acerca del impacto cultural que supone pasar de vivir de un pueblo a una ciudad, donde todo parece moverse más rápido.

Una celebración a los pueblos en clave de humor, improvisación y mucha participación del público. ¡No te puedes perder este espectáculo! Puedes conseguir las entradas en Ataquilla.com desde 17,80 euros.

Del 7 al 22 de marzo: Ciclo Mulleres de Cine 2026

Cartel del ciclo de proyecciones del mes de marzo Mulleres de Cine

A lo largo del mes de marzo, el Teatro Colón acogerá el ciclo de proyecciones Mulleres de Cine. Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer, se realizará esta actividad de carácter social y cultural en la que se revindicará la importancia de las mujeres gallegas en el mundo del cine.

Serán 5 sesiones de cine en total. Cada una de estas incluirá una presentación y coloquio de las invitadas, quienes expondrán su visión de la obra seleccionada y el vínculo que comparte con el 8M.

La primera sesión dará inicio el sábado 7 y la última tendrá lugar el domingo 22. Las entradas para todas las sesiones tienen un precio de 5,50 euros.

La programación completa es la siguiente:

Sábado 7

20:00 horas - Presentación y coloquio con Bea Lema y Candela Sierra

Proyección de O corpo de Cristo (Bea Lema, 2025)

Entradas

Domingo 8

17:00 horas - Presentación y coloquio con María Vázquez

Proyección de Los pequeños amores (Celia Rico, 2024)

Entradas

Jueves 12

20:00 horas - Presentación y coloquio con Aida Tarrío

Proyección de Todo sobre mi madre (Pedro Almodóvar, 1999)

Entradas

Domingo 22

19:00 horas - Presentación y coloquio con Ledicia Costas

Proyección de La quimera (Alice Rohrwacher, 2023)

(Alice Rohrwacher, 2023) Entradas

8 de marzo: Día Internacional de la Mujer en A Coruña

Concentración de la CIG por el 8M en A Coruña. CIG

Como cada año, el Día Internacional de la Mujer se celebrará el 8 de marzo y consistirá en una jornada completa de actos culturales, divulgativos y diferentes concentraciones a lo largo de toda la ciudad herculina.

En Quincemil seguiremos la actualidad de todas estas actividades.

13 de marzo: Fiesta del Santo Patrón de MEGA

Cartel de la celebración de San Patricio en MEGA

El viernes 13 a las 21:00 horas el Museo MEGA Mundo Estrella Galicia acogerá una fiesta temática de San Patricio, conocido por ser el Santo Patrón irlandés.

El evento consistirá en una cena maridaje con sabor irlandés. Será un auténtico viaje por la Isla Esmeralda y todos los invitados podrán disfrutar de un menú de cinco platos y cinco cervezas irlandesas:

Mejillones en vinagreta verde Cerveza : O'Hara Irish Stout

Empanada de pulpo a la mugardesa y gilda de vieira de Ferrol Cerveza : Samuel Smith Taddy Porter

Croissant relleno de pastrami, pollo y quedo do Cebreiro Cerveza : 1906 La Pelirroja

Carrillera de cerdo celta guisada al estilo irlandés Cerveza : Basqueland Gran Norte

Irish Coffe Cerveza : O'Hara Irish Red Nitro



Para completar esta experiencia, Carlos Ávila -experto en cultura de cerveza de Hijos de Rivera- hará un recorrido por la historia de la tradición del Santo Patrón de Irlanda.

También se podrá disfrutar de la música en directo de la mano de Los Leprechauns.

Las entradas se pueden conseguir desde 53 euros en la página web de MEGA. ¡Date prisa, pues el aforo es limitado!

14 de marzo: Expo Rock Festival 2026

Cartel del nuevo festival de rock nacional que nace en A Coruña

El sábado 14 desde las 12:00 horas el recinto de EXPOCoruña se convertirá en el epicentro del rock nacional. El Expo Rock Festival 2026 celebra la cultura del rock&roll español con la participación de siete de las mejores bandas del actual panorama español.

Desde la apertura de sus puertas, los asistentes podrán disfrutar de actividades para toda la familia con la actuación de Agoraphobia a las 12:30 horas y la de Talco a las 13:40 horas.

Para completar esta experiencia, habrán foodtrucks abiertos a lo largo de todo el día, una Feria Vintage de moda, discos y accesorios y una exposición Harley Davidson. Un DJ ambientará el recinto con los mejores temas entre los conciertos de la mañana y la tarde.

A partir de las 18:30 horas, darán inicio las actuaciones de la tarde-noche, exclusivas para los mayores de 16 años:

18:30 horas - Ciclonautas

20:10 horas - El Drogas

22:00 horas - MClan

00:00 horas - Soziedad Alkoholika

02:00 horas - Obús

Las entradas están a la venta desde 49,50 euros en exporockfestival.com

18 de marzo: PIAF! The Show

El espectáculo que homenajea a Edith Piaf visitará los escenarios herculinos este mes

El miércoles 18 desde las 20:00 horas el Teatro Colón presentará el mejor homenaje sobre la carrera de Edith Piaf, una de las cantantes francesas más célebres del siglo XX.

Gil Marsalla es la mente detrás de PIAF! The Show, un éxito internacional que, con motivo del 110 aniversario de la muerte de Edith Piaf, estará recorriendo los principales teatros del mundo a lo largo del 2026.

Natalie Lermitte encarna magistralmente la carisma, belleza y el arte de Edith Piaf. Su voz nos transportará al siglo XX y nos guiará por las calles de Montmartre y la Olympia de París. ¿Te apuntas a este viaje?

No te lo pienses y consigue tus entradas en Ataquilla.com desde 35,64 euros.

20 de marzo: Espectáculo Fabiolo Connection de Rafa Maza

Rafa Maza encarna al pijo más irreverente en su show Fabiolo Connection

El viernes 20 a las 20:00 horas volvemos a tener una cita humorística en el Auditorio de la Sede Afundación. En esta ocasión, nuestro anfitrión será Rafa Maza, quien se pone el traje del pijo más irreverente: Fabiolo.

En Fabiolo Connection, nuestro protagonista es contratado para dar clases de tenis a la hija del jeque de un rico emirato árabe. En esta aventurá descubrirá el misterio de los algoritmos, los hackers y el mundo tecnológico.

Un show de technofashion en el que Rafa Maza promete que no dejarás de reír. Consigue tus entradas en Ataquilla.com desde 22 euros.

21 de marzo: XIII Festival 981United

El Festival 981United vuelve a la ciudad herculina con su 13.ª edición

El sábado 21 desde las 19:00 horas la sala de O Túnel del Coliseum acogerá la 13.ª edición del Festival 981United, un evento dedicado a las bandas metal, hardcore y punk emergentes.

Este festival de apoyo al underground local de A Coruña se consolida como uno de los encuentros más importantes del año para los fans de este género. Un año más, se volverá a celebrar la música en vivo, el espíritu combativo y la resistencia cultural.

Las bandas que protagonizarán la 13.º edición del Festival 981United son las siguientes:

GuiltTrip

Fuet!

Syberia

Not Yet

Demenzia Social

Schwarzenegger

Jordi Pánico

Puedes conseguir las entradas en Ataquilla.com desde 35,64 euros.

21 de marzo: Pantomima Full hecho a mano

El espectáculo Pantomima Full hecho a mano llega a la ciudad herculina

El sábado 21 a las 19:30 horas llega al Auditorio Gaviota de PALEXCO el dúo cómico formado por Alberto Casado y Rober Bodegas, más conocidos como Pantomima Full. Saltaron a la fama en el año 2016 por sus sketches de humor en redes sociales.

En su espectáculo Pantomima Full hecho a mano salen por tercera vez del formato de las redes sociales para ofrecer a su público más fiel y espectáculo en directo donde se podrá apreciar la carisma y espontaneidad de estos dos cómicos.

Al finalizar el show será posible asistir a una experiencia gastronómica exclusiva en el restaurante Sotavento. Esta opción se puede incluir al comprar las entradas en Ataquilla.com desde 19,80 euros.

21 de marzo: Espectáculo Doctora Amor de Valeria Ros

Valeria Ros encarna a la 'Doctora Amor' en su próximo show de humor

El sábado 21 tenemos una cita humorística alternativa a las 20:00 horas con Valeria Ros, quien se presentará en el Auditorio de la Sede Afundación con su espectáculo Doctora Amor, un show de comedia donde esta terapeuta sentimental ofrecerá consejos a parejas voluntarias del público.

La música en directo, la improvisación e interacción con el público son los tres pilares que definen este espectáculo de humor. ¿Te lo vas a perder? Quién sabe, quizás Valeria sea capaz de solucionar tus dilemas de pareja.

Consigue tus entradas en Ataquilla.com desde 17,80 euros.

27 de marzo: Espectáculo Cosas de Padres de Raúl Massana

El espectáculo de Raúl Massana para padres y no tan padres

El viernes 27 a las 20:00 horas tenemos como última cita de humor en directo el espectáculo Cosas de Padres de Raúl Massana en el Auditorio de la Sede Afundación.

Un show ideal para todos los públicos, ya sean padres o no. Para algunos será el mejor método anticonceptivo, mientras que para otros será un reflejo de las situaciones que viven día a día.

Raúl Massana nos contará su experiencia personal como padre de mellizos. Podría decirse que este espectáculo no es más que un intento de autoayuda para sobrellevar la paternidad.

Las entradas están a la venta en Ataquilla.com desde 16,60 euros.

Del 29 de marzo al 5 de abril: Semana Santa en A Coruña

Semana Santa de A Coruña. Orden Tercera Ciudad Vieja

La Semana Santa se celebrará desde el domingo 29 de marzo hasta el martes 5 de abril. Esta festividad religiosa es uno de los eventos más importantes del año y, por lo tanto, la ciudad herculina ya empieza a prepararse con considerable antelación.

Un año más, el casco de la Ciudad Vieja de A Coruña y sus alrededores celebrarán la muerte y resurrección de Jesucristo con misas y procesiones a lo largo de toda la ciudad herculina.

La programación de la Semana Santa 2026 todavía no ha sido revelada al público. Se espera que conozcamos más detalles a principios o mediados de marzo.