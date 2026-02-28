La emblemática (y viral) mercería de A Coruña que cumple 84 años de historia: "Es un archivo vivo de la ciudad"

Ramón, actual propietario de la Mercería La Crisálida, en la calle San Andrés de A Coruña Quincemil

En tiempos en los que las grandes superficies acaparan casi todo el protagonismo comercial, todavía resisten pequeños negocios locales que se niegan a desaparecer. Establecimientos que, más allá de su actividad económica, forman parte de la memoria colectiva y del sentimiento de una ciudad, convirtiéndose en auténticos hitos históricos sin los que no se entendería el alma de A Coruña.

Porque, del mismo modo que A Coruña no se comprende sin su gente, sin sus barrios y sin la forma de ser tan característica de todo buen coruñés, tampoco se entiende sin esos comercios tradicionales que han acompañado la vida de varias generaciones. Es el caso de La Crisálida, la histórica y viral mercería coruñesa, que hoy celebra 84 años de vida.

"Este comercio ha estado plagado de buenas decisiones"

La Mercería La Crisálida abrió sus puertas en 1942 de la mano de Josefa Seoane y, desde entonces, se ha mantenido como un referente en A Coruña, un testimonio vivo del comercio local que ha acompañado a varias generaciones. Ramón, actual propietario, asumió el traspaso en 2019, tras toda una vida dedicada al textil: "Se presentó esta oportunidad y no la dejé escapar", indica en unas declaraciones a este medio.

Sobre el motivo por el que la mercería sigue activa tras más de 80 años, su respuesta es clara: "Este comercio ha estado plagado de buenas decisiones desde que abrió, por eso se mantiene tantos años abierto y ha superado crisis y distintas épocas", indica con claridad.

La Crisálida ha sabido mantener una clientela fiel, compuesta por vecinos y clientes de siempre que "llevan viniendo muchos años, gente que consume producto de mercería habitualmente, porque arregla su ropa o se la personaliza, o simplemente porque necesita de nuestros productos", señala.

A ellos se suman estudiantes de confección y moda, atraídos por la especialización de la tienda, así como aquellos que llegan a raíz de descubrir la mercería a través de las redes sociales, donde albergan una comunidad que no deja de crecer.

"Mucha gente viene a visitar la tienda como un espacio de memoria, como un lugar que, más allá de un comercio, es una comunidad", comenta Ramón.

Casi 4 millones de seguidores en sus redes sociales

El éxito de La Crisálida no se limita al comercio físico. Gracias a una estrategia digital bien planificada, la mercería ha logrado conectar con audiencias de toda España y de otros países del mundo.

"Nuestro crecimiento está ligado mucho a reels y a hacer vídeos virales que tienen muchísimas visualizaciones". Tanto es así, que hace apenas dos años contaban con 1.600 seguidores y hoy su comunidad online ha crecido hasta rozar los 4 millones entre todas sus redes sociales.

Ramón explica que "hemos crecido con estrategia, pero no hay una cosa que sea artificiosa ni que sea ficticia, sino que es la realidad de nuestro comercio". Han sabido escuchar y atender las peticiones de su audiencia, y eso se nota en la satisfacción de sus clientes que les ha llevado a seguir siendo uno de los comercios más emblemáticos de la ciudad.

El objetivo es claro: las redes sociales son un instrumento para visibilizar y vender, conectando a la gente con la tienda física y la página web. Gracias a su presencia online, las ventas se han extendido hasta tal punto que han traspasado cualquier frontera.

"Nos compran mucho en Madrid, en Levante, también en Andalucía, Canarias... Pero aparte de vender en España, el año pasado hemos vendido en 35 países de todo el mundo", nos dice un contento Ramón por el buen trabajo de todo el equipo durante todos estos años.

Los productos más destacados son aquellos que solo existen en La Crisálida, "los que creamos y manufacturamos nosotros y solo existen en nuestra mercería".

Uno de ellos son las cápsulas del tiempo, una caja que incluye pequeños artículos antiguos de la mercería, como una selección de ciertos tesoros de La Crisálida. También, el kit de botones, para que la gente se pueda crear su propia manta de botones.

En esta tienda, los muestrarios de botones están expuestos en mantas, algo que no hay en todas las mercerías. "Es algo muy particular de las mercerías de A Coruña, y muy en concreto de esta". Además, los botones son muy populares "al peso o como un artículo único".

Gracias al auge de la personalización y la venta de ropa de segunda mano, cada vez más jóvenes visitan la mercería en busca de hilos, botones y suministros difíciles de encontrar en otros comercios. "Seguimos siendo un negocio muy especializado, casi único", indica Ramón.

La Crisálida celebra su 84.º aniversario rodeada de sus clientes

Este sábado 28 de febrero, La Crisálida celebra 84 años de historia, un aniversario que Ramón y el resto del equipo han decidido convertir en una fiesta de la memoria y del comercio local, llevando a cabo diferentes acciones para celebrar con todos esos clientes que les han apoyado a lo largo de tantos años de historia.

Para ello, realizarán tres acciones diferentes:

Visitas guiadas a los almacenes

"Por primera vez en 80 años, los almacenes de la mercería de La Crisálida se abren al público para enseñar el corazón invisible de la mercería, lo que todo el mundo quiere ver", expone Ramón. Sin duda, una bonita forma de poner en valor todo el trabajo de la tienda durante toda su historia.

Está pensado para que la gente entienda cómo funciona la mercería y cómo se organizan los almacenes. "Este 84.º aniversario nos lo hemos tomado como una celebración de la memoria de la mercería para poner en valor el oficio".

Durante cuatro días, el 6, 7, 13 y 14 de marzo, La Crisálida ofrecerá visitas con aforo reducido para "respetar el espacio de trabajo y el espacio de memoria". Si quieres tener tu sitio en estas visitas, estate atento a sus redes sociales o pásate por la mercería para reservar tu plaza.

Venta privada de artículos históricos

A lo largo del mes de marzo, llevarán a cabo una selección de piezas especiales de la mercería que normalmente no están a la venta o que llevan almacenadas muchos años. "Objetos con historia que esperamos que encuentren un nuevo hogar".

De nuevo, al tratarse de artículos seleccionados y exclusivos, la venta no estará abierta al público, sino que todos aquellos interesados deberán apuntarse para tener una plaza.

La parada de bus de La Crisálida

No son pocos los vecinos que han bautizado la parada de bus que está justo enfrente de la mercería como "la parada de La Crisálida". Teniendo en cuenta los años de historia del establecimiento, van a lanzar una campaña para cambiar el nombre de la parada de manera oficial.

"Queremos que el nombre refleje la vida real del barrio y que también sea una cosa de memoria", nos comenta Ramón. Para ello, llevarán a cabo una recogida de firmas tanto online como físicamente en la mercería, así como la correspondiente solicitud al Ayuntamiento y a la Compañía de Tranvías.

Una idea pensada para que "el comercio histórico también forme parte del mapa emocional de la ciudad".

Después de 84 años, La Crisálida sigue viva y se mantiene como un ejemplo brillante de cómo un pequeño comercio local puede adaptarse, innovar y ser un referente cultural y comercial de A Coruña. Como bien dice Ramón, "no es un sitio donde solo se venden botones, sino que es un archivo vivo de la ciudad".