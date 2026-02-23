Gastón, el tiburón toro del Aquarium de A Coruña, cumple este martes dos décadas en la ciudad

Toda persona que visita el Aquarium Finisterrae de A Coruña tiene una parada obligatoria en su recorrido: ver a Gastón, el tiburón toro que ha acompañado la infancia de miles de coruñeses y coruñesas. Y es que el ejemplar que vive en el tanque de la sala Nautilus cumplirá este martes, 24 de febrero, nada menos que 20 años en la ciudad.

Gastón llegó el 24 de febrero de 2006 a la ciudad herculina procedente del acuario de Brest, en la Bretaña francesa. Desde entonces el tiburón vive junto a otras especies de tiburones y grandes peces atlánticos en el tanque situado en la sala Nautilus, y se ha convertido en toda una estrella para el público de todas las edades.

El tiburón nació en las frías aguas de la costa sudafricana y cuando fue capturado tenía unos 3 años de edad, medía 180 cm de longitud y pesaba 50 kilogramos. Así llegó a Oceanópolis, el acuario de Brest, donde vivió varios años en compañía de otros ejemplares de su misma especie, hasta que la convivencia se volvió muy difícil, ya que se peleaban frecuentemente e incluso llegaron a causarse heridas y cortes en la piel. Fue entonces cuando su personal cuidador decidió que había que trasladarlo, y llegó entonces a A Coruña.

A su llegada al Aquarium Finisterrae —medía entonces 3 metros de longitud y pesaba 120 kilos— permaneció en cuarentena durante varias semanas y se adaptó a la temperatura de las aguas atlánticas, ya que venía de un tanque tropical. Se mantuvo en un ambiente de tranquilidad, sin ruidos y con poco movimiento alrededor.

Tras un tiempo, Gastón comenzó a comer con normalidad, adaptándose con éxito al nuevo hábitat. Ganó 20 kilos de peso, señal de que el proceso de adaptación había transcurrido con éxito, por lo que se pudo incorporar al tanque de la sala Nautilus, donde continúa tras 20 años.

"Gastón es uno de los principales atractivos de nuestro Aquarium y no hay joven en A Coruña que no lo conozca", indicó la alcaldesa, Inés Rey, quien destacó el trabajo que se ha venido realizando en el acuario coruñés desde su fundación para difundir el conocimiento científico del medio marino.