Planes originales para San Valentín en A Coruña: más allá de la cena romántica

Si buscas una idea de regalo diferente para este próximo 14 de febrero, apuesta por propuestas que van más allá de lo típico. Desde masajes en pareja con agua de mar hasta escapadas románticas en bungaló con brunch y piscina, pasando por obras de arte gallegas o un complemento único

Olvídate de las rosas y cenas repetidas. Este 14 de febrero, sorprende en A Coruña con propuestas que mezclan lujo, relax y detalles únicos:un complemento de una marca exclusiva, masajes en pareja, noches románticas con brunch y piscina, o incluso una obra de arte personalizada por artistas herculinos.

Elige la que más le guste a tu pareja y dale una sorpresa con un regalo que se salga de la rutina.

Regala bienestar: un masaje en pareja

Termaria San Valentín

El amor se cuida con calma y gestos que perduran. Este 14 de febrero, sorprende en A Coruña con una escapada al talaso de Termaria, donde el agua de mar y los tratamientos para dos convierten una tarde en recuerdo eterno.

En Termaria saben que el mejor regalo es el tiempo compartido sin prisas: un abrazo largo bajo el agua mineralizada que alivia tensiones, relaja músculos y devuelve la ligereza al cuerpo y la mente. Y por ello en estas fechas ofrecen una serie de promociones especiales.

Masaje Completo Dúo – 99 €

Relajación profunda para dos, con manos expertas que reconectan cuerpo y alma.

Ritual Exclusivo Parejas – 199 €

Tratamiento sensorial único, con productos de calidad y detalles que emocionan.

Pack romántico: 2 entradas al Talaso – 49 €

Paseo compartido por circuitos de agua marina, puro bienestar sin prisas.

Más información y reservas en termaria.es o en el 604 00 27 27.

Un detalle especial para el recuerdo

Jael Boutique

Si buscas un regalo de San Valentín con el que acertar de verdad, Jael Boutique es una de esas tiendas de Santiago de Compostela (Rúa do Xeneral Pardiñas, 9) que conviene tener en el radar. Su cuidada selección de piezas de marcas exclusivas hace muy fácil encontrar un detalle especial tanto si compras para ella como para él. Desde un bolso elegante para el día a día hasta una cartera, un cinturón o un complemento que acompañe a tu pareja durante años.

Déjate asesorar por el equipo de Jael Boutique, que combina una atención cercana con un ojo experto para ayudarte a elegir lo que mejor encaja con la personalidad de tu pareja. Tanto si tienes claro lo que buscas como si necesitas inspiración de última hora, te guiarán para encontrar ese regalo que marca la diferencia. Así, San Valentín se convierte en la excusa perfecta para regalar algo bonito, útil y con ese toque especial que hace que no pase desapercibido.

Una obra de arte

Obra de Xaime Cabanas

la Galería Artbys, en la coruñesa calle de San Andrés, San Valentín merece regalos que hablen sin palabras. En A Coruña,, en la coruñesa calle de San Andrés, propone esta joya de Xaime Cabanas : un pequeño formato donde una pareja avanza unida hacia la ciudad, capturando la esencia del amor como camino compartido.

Se trata de una escena íntima, delicada y silenciosa que evoca cercanía, complicidad y promesas de futuro. Ideal para parejas que buscan un detalle único y personal. Además, su formato pequeño resulta perfecto para colgar en casa y recordarlo cada día.

Una escapada a un paso de la ciudad

Piscina de Makkan Club

Si buscas una escapada a un paso de la ciudad, Makkan Club convierte el 14 de febrero en una experiencia completa: privacidad, gastronomía y bienestar. Situada en la hermosa localidad de Oleiros, la finca Makkan Club ofrece un espacio idóneo para disfrutar, tanto en exterior como en interior, del evento que tú quieres. Y en esta ocasión, de cara a esta fecha tan especial para muchas pareja, ofrecen un pack para dos personas de alojamiento en uno de sus bungalós con brunch y acceso a la piscina desde 160 euros.

Los bungalows son una opción destacada para aquellos que buscan un toque extra de privacidad y conexión con el entorno natural.