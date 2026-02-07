Miño (A Coruña) organiza un concurso de Entroido en el que el público será el jurado

El Entroido del 2026 tendrá en Miño un concurso especial, en el que el público podrá votar a sus favoritos a través del móvil. Las fiestas se centrarán en el fin de semana del 14 y 15 de febrero con actuaciones musicales, desfile y un certamen en el que se repartirán 1.200 euros en premios.

El sábado la fiesta comenzará en las Pistas de Rabazal a las 20:30 horas con una verbena a cargo de la Orquesta Saudade. Será entonces cuando abra la inscripción presencial en el concurso, para el que las personas interesadas se podrán anotar también enviando un mail a cultura.deportes@concellodemino.gal.

A partir de las 22:00 horas comenzará el desfile, seguido del concurso de disfraces. Este año, como novedad, el Concello ha implementado un sistema de votación digital. El público podrá votar en directo con sus móviles en las dos categorías: individual para disfraces de 1 a 3 personas y grupal para comparsas de 4 personas o más. La entrega de premios será a las 23:30 horas.

El domingo la fiesta será más familiar. Desde las 17:30 horas, también en Rabazal, habrá una fiesta con juegos gigantes, sesión DJ, animación, talleres y un photocall.

El Concello colocará una carpa en las pistas para garantizar la celebración en caso de lluvia. También habrá baños públicos, bar y foodtruck.