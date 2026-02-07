Los locales de hostelería podrán abrir dos horas más en A Coruña por el Carnaval

Cada vez queda menos para que las calles de A Coruña celebren su Antroido. Este año, los locales de hostelería podrán abrir dos horas más entre el 13 y el 18 de febrero, mismas fechas en las que se realizarán cortes de tráfico en distintos puntos para que se puedan desarrollar las celebraciones. Además, se reforzarán las frecuencias de autobús de Monte Alto.

Los establecimientos de ocio y hostelería podrán, entre las 22:00 horas del 13 de febrero y las 24:00 horas del 18 de este mismo mes, organizar en el espacio público fiestas de disfraces, concursos, audiciones musicales o conciertos. Para ello, deberán remitir una comunicación previa al área de Mobilidade con el requisito de no interrumpir el tráfico de vehículos.

Para ello, se permite la instalación de elementos como mostradores o barras y altavoces. El Concello publicará en su web este lunes un modelo de comunicación previa.

Cortes de tráfico, buses y puntos violeta

El Antroido llegará con cortes de tráfico puntuales. El viernes 13, para la entronización del Deus Momo, se cortará el tráfico en campo da Leña y la Atalaya de San Roque a las 21:00 horas. El sábado se cortará Juana de Vega, plaza de Mina, Cantones y María Pita por el concurso de comparsas y de carrozas desde las 17:30 horas.

En el martes de Carnaval, el día grande, estarán cortadas Panaderas, Campo da Leña, calle San Juan, calle San José y la calle de la Torre además de las circundantes por la celebración del Andar do Antroido. Habrá un concurso infantil y familiar de choqueiros desde las 12:00 horas.

El miércoles será el Enterro da Sardiña con la desentronización del Deus Momo. Se cortará la calle San Andrés desde el Circo de Artesáns a las 20:00 horas.

Paralelamente, se reforzarán las líneas de autobús de Monte Alto y Orillamar. Concretamente habrá más frecuencias del 1, 1A, 6, 7 y 21. La línea 11 estará reforzada hasta las 23:30 horas, con la última salida desde As Lagoas-Monte Alto. En las noches del viernes 13, sábado 14, lunes 16 y martes 17 habrá líneas del Búho.

Además, para reforzar la seguridad, habrá dos puntos violeta, uno de ellos en la calle de la Torre a la altura de la escuela de música, el sábado 14 y el martes 17. Trabajarán de 22:00 a 02:00 el sábado y de 19:00 a 23:30 el martes.

La alcaldesa, Inés Rey, invitó a "desfrutar dunha cidade que coide a boa convivencia, o respecto e a tolerancia, así como corresponsabilizarnos como cidadanía para evitar e alertar ante calquera manifestación que vulnere a liberdade e o gozo das persoas atendendo especialmente as violencias machistas, LGTBI fobias, racistas ou xenófobas".