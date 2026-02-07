Qué hacer en A Coruña por el Carnaval 2026 hoy, sábado 7 de febrero

El primer fin de semana de febrero estrena uno de los primeros eventos de la programación del Carnaval 2026 de A Coruña. Y es que todo aquel que lo desee -mientras el aforo lo permita- podrá disfrutar de un espectáculo gratuito de ocho comparsas.

Tras este evento de inauguración tendremos que esperar hasta el jueves 12 de la próxima semana para continuar con la programación del Entroido 2026. Será cuando podamos disfrutar de una conferencia sobre el Carnaval y un homenaje a Ánxeles Alvariño.

Concurso de comparsas

El día de hoy a partir de las 18:00 horas el Palacio de la Ópera acogerá el primer gran evento de la edición 2026 del Entroido coruñés: el Concurso de comparsas en su modalidad de música y letra.

Será un evento de entrada libre en el que participarán un total de ocho comparsas y agrupaciones. Además, la velada estará presentada -por tercer año consecutivo- por el reconocido humorista gallego David Amor, quien se encargará de conducir este espectáculo lleno de música, raíz y cultura.

Aunque las entradas son gratuitas, es necesario reservarlas con anterioridad. Se podrán conseguir de manera presencial en la taquilla de la Plaza de Ourense.