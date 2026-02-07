Ofrecido por:
El bonito nombre del hijo del gallego Javier Rey: significa "guerrero victorioso" y es popular en Galicia
De origen germánico, el nombre proviene de la unión de los términos 'Guniz', que significa batalla o lucha, y 'Salv', cuya traducción es salvo o ayuda
Puede interesarte: El nombre de niña de 6 letras que significa "montaña" y triunfa en Galicia: lo lleva una famosa cantante
La llegada de un nuevo bebé al mundo es siempre motivo de alegría. Esta etapa está llena de cambios en rutinas, noches sin dormir y nuevas responsabilidades, entre ellas elegir el nombre de nuestro pequeño o pequeña.
Elegir el nombre de un bebé es una decisión súper personal. Muchos padres se decantan por nombres con significados especiales o en armonía con los apellidos. Otros, además, consideran el árbol genealógico.
El bonito nombre del hijo de Javier Rey
No hay curiosidad más grande que preguntar a un padre o a una madre por el nombre que le quiere poner a su hijo. En el caso de Javier Rey, el actor de Noia (A Coruña), conocido por series como Fariña y Los pacientes del doctor García, eligió el nombre de Gonzalo.
Javier Rey se convirtió en padre en 2018. El pequeño, su único primogénito, tiene ya 8 años y se llama Gonzalo, un nombre de origen germánico con varios significados, entre ellos "dispuesto para el combate", "el guerrero preparado para la lucha" y "guerrero victorioso".
El nombre Gonzalo proviene de la unión de los términos 'Guniz', que significa batalla o lucha, y 'Salv', cuya traducción es salvo o ayuda. De esta combinación surge el nombre medieval 'Gundisalvus'.
Con un profundo significado, Gonzalo se asocia con personas protectoras, entregadas a su trabajo, responsables y comunicativas. También le gusta rodearse de su familia, tiene las ideas muy claras y confía plenamente en sus capacidades.
Gonzalo es un nombre con mucha historia. De hecho, numerosos personajes célebres lo comparten, con variantes en otros idiomas, cada una con su propia pronunciación:
|Idioma
|Variante
|Español
|Gonzalo
|Catalán
|Gonçal
|Euskera
|Gontzal, Ontzalu
|Francés
|Gonzalve
|Portugués
|Gonçalo
|Alemán
|Günther
|Polaco
|Gonsalwy
En España, el Instituto Nacional de Estadística (INE) contabiliza un total de 71.457 niños y hombres con el nombre Gonzalo, con una edad media de 31,7 años.
En este contexto, hay un mayor número de personas con este nombre en Madrid, Segovia, Valladolid, Burgos, Sevilla y Vigo.. También hay registros en otras regiones de España, como Badajoz, Cádiz, Cantabria, La Rioja, Toledo, Ávila y Guadalajara.
A nivel regional, el informe Estadística de nomes dos neonatos galegos. Ano 2023, elaborado por el Instituto Galego de Estadística (IGE), contabiliza un total de 4.755 hombres y niños con el nombre Gonzalo, con una edad media de 44.4 años.
Según datos del IGE, Gonzalo es especialmente popular en Vigo, con 572 registros. Le siguen A Coruña, con 471 hombres y niños registrados con este nombre, y Pontevedra, con 217. Completan el top 5, Santiago de Compostela (216) y Ourense (133).