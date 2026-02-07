El bonito nombre del hijo del gallego Javier Rey: significa "guerrero victorioso" y es popular en Galicia

La llegada de un nuevo bebé al mundo es siempre motivo de alegría. Esta etapa está llena de cambios en rutinas, noches sin dormir y nuevas responsabilidades, entre ellas elegir el nombre de nuestro pequeño o pequeña.

Elegir el nombre de un bebé es una decisión súper personal. Muchos padres se decantan por nombres con significados especiales o en armonía con los apellidos. Otros, además, consideran el árbol genealógico.

El bonito nombre del hijo de Javier Rey

No hay curiosidad más grande que preguntar a un padre o a una madre por el nombre que le quiere poner a su hijo. En el caso de Javier Rey, el actor de Noia (A Coruña), conocido por series como Fariña y Los pacientes del doctor García, eligió el nombre de Gonzalo.

Javier Rey se convirtió en padre en 2018. El pequeño, su único primogénito, tiene ya 8 años y se llama Gonzalo, un nombre de origen germánico con varios significados, entre ellos "dispuesto para el combate", "el guerrero preparado para la lucha" y "guerrero victorioso".

El nombre Gonzalo proviene de la unión de los términos 'Guniz', que significa batalla o lucha, y 'Salv', cuya traducción es salvo o ayuda. De esta combinación surge el nombre medieval 'Gundisalvus'.

Con un profundo significado, Gonzalo se asocia con personas protectoras, entregadas a su trabajo, responsables y comunicativas. También le gusta rodearse de su familia, tiene las ideas muy claras y confía plenamente en sus capacidades.

Gonzalo es un nombre con mucha historia. De hecho, numerosos personajes célebres lo comparten, con variantes en otros idiomas, cada una con su propia pronunciación:

Idioma Variante Español Gonzalo Catalán Gonçal Euskera Gontzal, Ontzalu Francés Gonzalve Portugués Gonçalo Alemán Günther Polaco Gonsalwy

En España, el Instituto Nacional de Estadística (INE) contabiliza un total de 71.457 niños y hombres con el nombre Gonzalo, con una edad media de 31,7 años.

En este contexto, hay un mayor número de personas con este nombre en Madrid, Segovia, Valladolid, Burgos, Sevilla y Vigo.. También hay registros en otras regiones de España, como Badajoz, Cádiz, Cantabria, La Rioja, Toledo, Ávila y Guadalajara.

A nivel regional, el informe Estadística de nomes dos neonatos galegos. Ano 2023, elaborado por el Instituto Galego de Estadística (IGE), contabiliza un total de 4.755 hombres y niños con el nombre Gonzalo, con una edad media de 44.4 años.

Según datos del IGE, Gonzalo es especialmente popular en Vigo, con 572 registros. Le siguen A Coruña, con 471 hombres y niños registrados con este nombre, y Pontevedra, con 217. Completan el top 5, Santiago de Compostela (216) y Ourense (133).