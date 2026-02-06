Rosa consigue el bote más alto de la historia de 'Pasapalabra' con 2,7 millones: "Hay que soñar"

Manu y Rosa se enfrentaron ayer al bote más alto de la historia de Pasapalabra, con un total de 2.716.000 euros en juego. El madrileño termina su experiencia tras 437 programas, mientras que la coruñesa de origen argentino ha conseguido hacerse con el bote en su programa 307.

A Rosa aún le quedaban 134 segundos para proclamarse ganadora de Pasapalabra, convirtiéndose así en la quinta campeona en la actual etapa del concurso. Manu y Rosa pasan a la historia como la pareja más longeva del programa, tras protagonizar 307 duelos. Manu abandona el concurso con un premio acumulado de 270.600 euros.

2.716.000 euros para Rosa

La coruñesa Rosa hizo historia al ganar el bote más alto de Pasapalabra, con un premio de 2.716.000 euros, tras completar 308 programas en el concurso. Su victoria llegó después de un duelo memorable frente a Manu, con quien protagonizó una de las etapas más largas y emocionantes del programa.

La pregunta decisiva fue la que comenzaba con la letra M: ¿Apellido del jugador de fútbol americano que en 1968 fue elegido el jugador más valioso de la NFL por la agencia AP? Durante unos segundos, la respuesta se le atragantó, aumentando la tensión en el plató.

Finalmente, cuando apenas quedaba un segundo para que se agotara su tiempo, Rosa pronunció la palabra correcta: Morall, sellando así su victoria y desatando la emoción de todo el plató.

Tras conseguir el bote, la campeona no pudo ocultar su sorpresa y emoción. "Hay que soñar", afirmó visiblemente emocionada. Rosa reconoció que siempre participó con la ilusión de llegar lejos: "Obviamente juegas aquí siempre con la intención de llegar a las 25, pero es que esto es un sueño".

Minutos después, seguía sin asimilar lo ocurrido: "Estoy en shock. Completamente en shock". No se creía lo que estaba pasando y volvió a insistir: "Sueñas con ello, pero acaba de llegar el momento y estoy en shock".

Rosa se despidió de su compañero con deportividad: "Ha sido un placer competir contigo". Por su parte, Manu respondió con elegancia: "Cuando compites con los mejores puedes perder, la vida es así. Enhorabuena".

"La razón por la que estoy aquí es por mi familia", dijo Rosa en un alegato de agradecimiento a sus padres para dar por finalizado el programa antes de conectar con Irma, su madre.